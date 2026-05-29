Alfredo Adame calificó de ‘grave error’ que Addis Tuñón reemplazara a Maribel Guardia como tutriz: “La vomito”

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El actor Alfredo Adame arremetió contra Addis Tuñón por su papel en el caso de la tutoría de José Julián, nieto de Maribel Guardia.

Adame calificó como “un grave error” la decisión judicial que retiró la tutela a Guardia y criticó duramente a la periodista en un encuentro con medios de comunicación.

Alfredo Adame criticó la designación de Addis Tuñón como tutriz

Durante su encuentro con reporteros capturado por Berenice Ortiz, Alfredo Adame expresó su apoyo total a Maribel Guardia y reprobó el fallo que la desplazó como tutriz de su nieto.

“Yo creo que es un grave, un gravísimo error. Y más por a quién le dieron la tutoría. Maribel es una persona de admirar, es una mujer en toda la extensión de la palabra, es una dama, es una mujer inteligente, además muy espiritual y yo la admiro, siempre la he admirado”, sostuvo.

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Al ser cuestionado sobre Addis Tuñón, Adame se negó a hablar de ella y reveló que existe una orden para que no haga declaraciones públicas sobre la periodista.

“No quiero hablar de esa tipa, no quiero, no quiero hablar. Me metió una orden de restricción. De un juzgado me dijeron que por favor no me refiriera a esa persona ni nada. No es de mi interés. Para empezar, la vomito, no la trago”, afirmó el actor.

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Adame también avaló la visión de Maribel Guardia sobre un posible conflicto de intereses en la resolución judicial:

“Siempre es lo que suele suceder. Si todos buscaran el bien del niño, no estarían en esos dimes y diretes, pero todo el mundo anda en los intereses creados”, afirmó ante la prensa.

La disputa por la tutela de José Julián

El caso de la tutoría de José Julián, hijo de Julián Figueroa e Imelda Garza Tuñón, se volvió mediático tras la destitución de Maribel Guardia como tutriz legal.

El pasado 21 de mayo, un juez designó a Addis Tuñón como nueva tutora, lo que generó reacciones encontradas en el entorno familiar y en figuras del espectáculo.

La decisión judicial provocó acusaciones y cuestionamientos públicos. Mientras que Addis Tuñón ha defendido que su prioridad es el bienestar del menor, Maribel Guardia y sus allegados, como Alfredo Adame, han señalado irregularidades y presuntos conflictos de interés en el proceso.

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