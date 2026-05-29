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Programa Hoy No Circula Sabatino: 30 de mayo en la CDMX y Edomex

Cuales son los automóviles que tienen restrucciones este sábado

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El programa de restricción vehicular comienza a las 5:00 horas y termina hasta las 22:00 horas. (Infobae/Jovani Pérez)
El programa de restricción vehicular comienza a las 5:00 horas y termina hasta las 22:00 horas. (Infobae/Jovani Pérez)

No sólo de lunes a viernes, también los fines de semana se aplica el programa de restricción vehicular del Hoy No Circula en la Ciudad de México y el Estado de México. Por ello es importante saber cuáles autos pueden circular este 30 de mayo, de acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente de la ciudad.

La aplicación del Hoy No Circula ya es una constante para capitalinos y mexiquenses, quienes han sido partícipes de este programa de restricción vehicular por más de 30 años, mientras que su versión sabatina casi cumple15 años desde su implementación.

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El programa tiene como objetivo reducir los niveles de contaminación ambiental en en la Ciudad de México y el Estado de México a través de un programa integral basado en la restricción de la circulación de coches entre de lunes a viernes, así como los sábados.

Hoy no circula sabatino hoy

La aplicación deesta restricción vehicular sabatina en la capital y la entidad mexiquense es un poco distinta al que se emplea entre semana.

Que un carro circule o no en sábado en el Valle de México depende de su holograma y de la terminación de su placa, si es par (0, 2, 4, 6, 8 y 0) o impar (1, 3, 5, 7 y 9).

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Al ser el quinto sábado del mes, este 30 de mayo, todos los vehículos con holograma 1 tienen permitido circular, es decir, pueden transitar libremente.

Los únicos automóviles que no tienen permitido transitar este sábado son aquellos con holograma 2 y foráneos, sin importar el último dígito de su placa.

Al igual que de lunes a viernes, los carros con holograma cero y doble cero, así como eléctricos e híbridos no están incluidos en el Hoy No Circula.

¿Dónde se aplica el Hoy No Circula Sabatino?

El Hoy No Circula Sabatino aplica con las mismas restricciones que el regular, comienza a las 5:00 horas y termina hasta las 22:00 horas.

En la Ciudad de México se aplica en las 16 alcaldías:AzcapotzalcoÁlvaro ObregónBenito JuárezCoyoacánCuajimalpaCuauhtémocGustavo A. MaderoIztacalcoIztapalapaMagdalena ContrerasMiguel HidalgoMilpa AltaTlalpanTláhuacVenustiano CarranzaXochimilco.

Mientras que en el Estado de México se aplica en 18 municipios conurbados:Atizapán de ZaragozaCoacalco de BerriozábalCuautitlánCuautitlán IzcalliChalcoChicoloapanChimalhuacánEcatepec de MorelosHuixquilucanIxtapalucaLa PazNaucalpan de JuárezNezahualcóyotlNicolás RomeroTecámacTlalnepantla de BazTultitlán Valle de Chalco.

La aplicación del programa Hoy No Circula es diferente los sábados (Cuartoscuro)
La aplicación del programa Hoy No Circula es diferente los sábados (Cuartoscuro)

¿Cómo funciona el Hoy No Circula Sabatino?

Como se mencionó antes, el Hoy No Circula Sabatino no se emplea igual que entre semana y su funcionamiento depende de su holograma y de la terminación de su placa, así como el número de sábado que sea en el mes.

Por ejemplo, los carros con holograma 1 y cuyo último digito de la placa sea impar, no podrán circular el primer y tercer sábado de cada mes.

Mientras que los vehículos con holograma 1 y cuyo último número de la placa sea par no podrán circular el segundo y cuarto sábado de cada mes.

Si un mes llegara a tener cinco sábados, ese día la restricción alcanzará solo a los automóviles con holograma 2, foráneos y con permisos. En el mismo sentido, el resto de los carros, incluidos aquellos que poseen holograma 1, quedan exentos del Hoy No Circula Sabatino.

(Jovani Pérez/Infobae)
(Jovani Pérez/Infobae)

El único día en el que no vale el Hoy No Circula para ningún automóvil es el domingo, ese día queda excluido de todo tipo de restricción.

Algunas veces, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) suspende la aplicación del Hoy No Circula principalmente en días festivos, inhábiles, de descanso obligatorio o en temporadas vacacionales.

De igual manera, la CAMe también puede llegar a instaurar un doble Hoy No Circula, donde se amplían las restricciones vehiculares, esto provocado principalmente por la mala calidad del aire en zona metropolitana.

El Hoy No Circula Sabatino se define según el holograma y el último dígito de la placa de los autos (Cuartoscuro)
El Hoy No Circula Sabatino se define según el holograma y el último dígito de la placa de los autos (Cuartoscuro)

Calendario de Verificación 2024

Tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México se tiene que verificar el vehículo dos veces al año y la fecha para hacerlo depende de la terminación de las placas y el engomado.

Este es el calendario de verificación para los dos semestres del 2023:

Primer semestre:

Enero y febrero: placas con terminación 5 y 6 (engomado amarillo). Febrero y marzo: placas con terminación 7 y 8 (engomado rosa). Marzo y abril: placas con terminación 3 y 4 (engomado rojo). Abril y mayo: placas con terminación 1 y 2 (engomado rojo).Mayo y Junio: placas con terminación 9 y 0 (engomado azul).

Segundo semestre:

Julio y agosto: placas con terminación 5 y 6 (engomado amarillo). Agosto y septiembre: placas con terminación 7 y 8 (engomado rosa). Septiembre y octubre: placas con terminación 3 y 4 (engomado rojo). Octubre y noviembre: placas con terminación 1 y 2 (engomado verde). Noviembre y diciembre: placas con terminación 9 y 0 (engomado azul).

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