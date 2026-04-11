Juez concede suspensión condicional a Alberto del Río tras acusación de violencia familiar en San Luis Potosí

Luego de su detención en flagrancia por violencia familiar, Alberto "N" podrá continuar su proceso en libertad con restricciones severas. (Ilustración: Jovani Peréz)

El caso de Alberto del Río ha generado gran expectativa en los últimos días dentro y fuera de los cuadriláteros. Acusado de violencia familiar, el exluchador profesional recibió este 11 de abril una suspensión condicional que le permitirá salir del penal de La Pila bajo medidas cautelares.

La decisión del juez permite que el luchador profesional enfrente el procedimiento penal en libertad, aunque bajo una serie de medidas cautelares que buscan proteger a la víctima y garantizar la reparación del daño.

El exluchador enfrenta el proceso penal en libertad bajo estrictas medidas cautelares para proteger a la víctima y reparar el daño causado. (Ilustración: Jovani Pérez)

En este sentido, la resolución reavivó el debate sobre la manera en que el sistema judicial responde a las denuncias de violencia doméstica, especialmente cuando se trata de figuras públicas con antecedentes similares.

Juez concede suspensión condicional y libertad bajo medidas cautelares

Según los reportes provenientes de la Fiscalía, el juez de control otorgó a Alberto “N” la posibilidad de seguir el proceso fuera del penal de La Pila. El exluchador reconoció su responsabilidad en los hechos y aceptó las condiciones impuestas por la autoridad.

El acuerdo judicial establece que debe asistir a terapias de rehabilitación para agresores .

No puede tener contacto con la víctima en ningún momento.

Está obligado a cubrir la reparación del daño causado.

El juez ordenó terapias de rehabilitación, prohibición de contacto con la víctima y obligación de cubrir la reparación del daño como parte de las condiciones legales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las medidas buscan proteger a la denunciante y atender el problema de violencia familiar desde una perspectiva integral. De esta manera, la suspensión condicional no exime al acusado de las consecuencias legales si incumple alguna de las condiciones fijadas.

Detención en flagrancia y antecedentes

La detención de Alberto del Río ocurrió el 6 de abril en el Fraccionamiento Lomas del Tec, cuando elementos de la Guardia Civil Estatal respondieron a una llamada de auxilio al 911.

Encontraron a la víctima con lesiones visibles en rostro y brazos .

La Fiscalía Especializada en delitos contra la familia integró la carpeta de investigación de forma inmediata.

El proceso penal avanzó luego de que peritos documentaran las lesiones y la víctima ratificara la denuncia .

El historial del luchador incluye antecedentes de denuncias por agresión física y verbal en México y Estados Unidos.

La reincidencia y antecedentes de agresión física y verbal en México y Estados Unidos influyeron en las estrictas condiciones impuestas. (Ilustración: Jesús Aviles)

Así, la reincidencia pesó en la decisión judicial, fortaleciendo la postura de las autoridades estatales de mantener medidas de protección estrictas.

Repercusiones en el ámbito judicial

La empresa de lucha libre The Crash suspendió a del Río de próximas funciones tras darse a conocer su situación legal. El luchador quedará fuera de la cartelera prevista para el 17 de abril en el Auditorio Fausto Gutiérrez de Tijuana en una función por el 40 aniversario del Dr. Wagner.

Al mismo tiempo, Alberto del Río lanzó recientemente LM52, su nueva promotora de lucha libre, la cual podría verse manchada por su situación y alejamiento de los rings.

El reciente lanzamiento de la promotora de lucha libre LM52 por Alberto del Río podría verse afectado por las repercusiones legales y mediáticas de su caso. (Instagram/ @forointerlomas)

De esta manera, la resolución judicial sienta un precedente en la actuación de las autoridades frente a casos de violencia familiar reiterada y muestra el impacto inmediato en la trayectoria profesional de Alberto del Río.