¿Cuánto tiempo podría estar detenido Alberto del Río? Fiscalía revela detalles de su proceso

La autoridad judicial de San Luis Potosí analiza las pruebas presentadas por la presunta agredida y la Fiscalía estatal, mientras el proceso legal sigue su curso con la intervención de la Fiscalía Especializada en delitos contra la familia. (Especial)

Tras ser detenido en Lomas del Tecnológico, la Fiscalía de San Luis Potosí mantiene bajo resguardo al exluchador Alberto “N”, alias “El Patrón”, luego de que su pareja sentimental ratificara una denuncia por violencia familiar en su contra.

En este sentido, el proceso penal ya se encuentra en marcha y las autoridades integraron la carpeta de investigación por los hechos ocurridos el 6 de abril en la capital potosina.

La Fiscalía de San Luis Potosí mantiene bajo resguardo a Alberto 'El Patrón' tras ser denunciado por violencia familiar. (X/ @FiscaliaSLP)

El “Patrón” fue detenido en flagrancia por agentes de la Guardia Civil Estatal tras un llamado de auxilio al 911. La víctima presentó lesiones físicas y verbales documentadas por peritos, lo que llevó a que la Fiscalía Especializada en la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales tomara el caso y lo llevara a audiencia inicial.

Alberto del Río enfrenta proceso penal por violencia familiar

La investigación formal se abrió tras la ratificación de la denuncia y la presentación de pruebas de agresión. El Ministerio Público integró la carpeta y, tras la detención en Lomas del Tecnológico, el imputado quedó a disposición de la autoridad judicial.

Un juez determinará si Alberto “N” enfrentará el juicio en libertad o bajo prisión preventiva .

La audiencia inicial se realizará en el penal de La Pila , donde se analizarán pruebas y argumentos de ambas partes.

Por ahora, el exluchador permanece bajo resguardo y no se ha definido si el proceso será en libertad o detenido.

La investigación formal comenzó tras la ratificación de la denuncia y la presentación de pruebas de agresión física y verbal. (Captura de pantalla La Granja VIP)

El avance del proceso dependerá de las pruebas presentadas y de las medidas cautelares que dicte la autoridad.

El Código Penal prevé hasta siete años en detención

De acuerdo con la legislación estatal, la violencia familiar puede ser castigada con hasta siete años de cárcel, dependiendo de la gravedad y los agravantes que determine el juez.

El artículo 205 del Código Penal sanciona con entre uno y siete años de prisión a quien agreda física, verbal, psicológica, patrimonial o sexualmente a una persona con la que tenga relación familiar.

Además de la cárcel, la sanción incluye multas económicas de entre 11 mil y 70 mil pesos .

Si el juez identifica agravantes, la pena puede aumentar y contemplar la pérdida de derechos familiares como la patria potestad.

De esta manera, el resultado final dependerá de lo que se demuestre en el proceso penal y la decisión del juez tras la audiencia inicial.

El Código Penal estatal permite sancionar la violencia familiar con hasta siete años de cárcel y multas de hasta 70 mil pesos. (Foto: twitter/@prideofmexico)

El historial de Alberto del Río suma presión al caso

No es la primera vez que Alberto del Río enfrenta señalamientos de violencia familiar. Ya ha sido denunciado y detenido en México y Estados Unidos por episodios similares, aunque algunos cargos anteriores fueron desestimados.

En 2020 fue arrestado en Texas, aunque la denunciante retiró los cargos y fue exonerado .

El historial incluye denuncias por agresión física y verbal a exparejas como Paige, y sanciones disciplinarias en WWE y AAA.

Alberto del Río ha enfrentado denuncias previas de sus parejas por agresión física y verbal tanto en México como en Estados Unidos. (Especial)

Así, la Fiscalía estatal estaría manteniendo especial atención sobre el caso por este antecedente de conductas repetidas. El proceso penal en San Luis Potosí definirá si el exluchador recibe la pena máxima de siete años o una sentencia menor, según los elementos probatorios y la legislación vigente.