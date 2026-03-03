Alberto Del Río “El Patrón” presenta LM52, su nueva empresa de lucha libre mexicana

El elenco anunciado para LM52 combina leyendas familiares y nombres emergentes, reforzando el valor de la tradición y el espectáculo. (Instagram/ @forointerlomas)

La industria de la lucha libre mexicana sumó este martes 3 de marzo a un nuevo protagonista con el lanzamiento de LM52, la empresa fundada por Alberto Del Río.

En conferencia de prensa, “El Patrón” anticipó que esta nueva promotora busca posicionarse como una propuesta que respeta la tradición del deporte y ofrece oportunidades para el talento independiente, así como para figuras consolidadas.

El proyecto, que tendrá como sede principal el Foro Interlomas en la Ciudad de México, aspira a ser una plataforma de proyección internacional. LM52 iniciará operaciones este mes y ya ha generado expectativas en el circuito nacional e internacional.

El origen de LM52 y su apuesta por la tradición

De acuerdo con el anuncio, la creación de LM52 responde a la necesidad de dignificar la figura del luchador y proteger la herencia histórica de las grandes dinastías de la lucha libre mexicana.

El número 52 representa el prefijo telefónico internacional de México , símbolo de la ambición global del proyecto.

LM52 busca fortalecer los valores históricos de la lucha libre, así como consolidar el respeto hacia los legados familiares más reconocidos.

El Foro Interlomas será el recinto inaugural y centro de grabación de los programas de televisión.

Según el propio Alberto Del Río, la empresa se concibió para preservar la identidad y abrir espacios competitivos en el ámbito internacional. El respaldo de figuras como Dr. Wagner Jr. fortalece la credibilidad del proyecto ante el público y los profesionales del medio.

Un roster que reúne legado y talento independiente

El elenco de LM52 combina experiencia y renovación, con especial énfasis en los lazos familiares que han dado proyección internacional a la lucha libre mexicana.

Entre los primeros nombres confirmados figuran Hijo de Dos Caras , Cinta de Oro , Chessman , Texano Jr. , Silver King Jr. , Metalik y Carlito .

La presencia de familiares de leyendas como Dos Caras , Mil Máscaras , Silver King y Dr. Wagner Jr. refuerza el componente tradicional del elenco.

También se integran luchadoras y personajes emergentes como Diosa Quetzal, Pig Destroyer (La Puerquiza Extrema), Saggitarius, Rey Mictlan, Hellboy, Noisy Boy y el Vampiro Canadiense.

De esta manera, la empresa incorpora a luchadores con trayectorias en WWE y otras promotoras, junto a figuras que representan el presente y futuro del deporte. Este enfoque híbrido fortalece la propuesta de la promotora y responde a la demanda de una afición diversa.

Proyección internacional y esquema de transmisiones

El lanzamiento de LM52 refleja una visión de expansión internacional desde su origen.

La empresa inaugurará su primera función el 7 de mayo de 2026 en el Foro Interlomas .

LM52 ha firmado un acuerdo de distribución con Warner Bros. Discovery para transmitir sus eventos en México y Estados Unidos a través de Space y Discovery en Español .

Además, el equipo directivo, encabezado por Ricardo Moreno, planea fortalecer la presencia de la empresa en distintas regiones de México y buscar espacios en el calendario internacional.

La llegada de LM52 representa un nuevo capítulo para la lucha libre mexicana, con una propuesta que buscará conjugar respeto con tradición, impulso al talento emergente y una visión de crecimiento global.