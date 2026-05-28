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¿Quién es Omar López Campos, el suplente que reemplaza a Inzunza en el Senado? Funcionario clave del gobierno de Rocha Moya

Arquitecto y funcionario sinaloense, López Campos asume el Senado mientras Inzunza enfrenta acusaciones del Departamento de Justicia de EEUU

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La petición para separarse temporalmente del cargo se produce luego de que autoridades estadounidenses lo acusaron formalmente de vínculos con el Cártel de Sinaloa y se emitiera notificación de búsqueda internacional en su contra
La petición para separarse temporalmente del cargo se produce luego de que autoridades estadounidenses lo acusaron formalmente de vínculos con el Cártel de Sinaloa y se emitiera notificación de búsqueda internacional en su contra

Cuando el senador de Morena Enrique Inzunza Cázarez anunció este 28 de mayo que solicitaría licencia para no participar en el periodo extraordinario del Senado de la República, un nombre poco conocido saltó al centro de la escena política nacional: Omar Alejandro López Campos, su suplente oficial.

El legislador sinaloense, señalado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa y la facción de Los Chapitos, alegó una “embestida mediática” para justificar su ausencia en las sesiones del 28 y 29 de mayo. En su lugar, López Campos tomará la silla en el Pleno del Senado mexicano.

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La decisión será efectiva durante las sesiones extraordinarias del Senado, mientras su suplente, Omar López Campos, asumirá su asiento en el pleno por presuntos vínculos investigados por una corte federal estadounidense. (Infobae-Itzallana)
La decisión será efectiva durante las sesiones extraordinarias del Senado, mientras su suplente, Omar López Campos, asumirá su asiento en el pleno por presuntos vínculos investigados por una corte federal estadounidense. (Infobae-Itzallana)

¿Quién es Omar López Campos?

Omar Alejandro López Campos es originario de Culiacán, Sinaloa, y licenciado en Arquitectura por la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). Su perfil es el de un funcionario de carrera, construido desde la administración pública estatal, lejos del protagonismo mediático.

Su trayectoria incluye:

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  • 2013–2017: Director del Departamento de Integración y Evaluación en el ISSSTE, así como de la Jefatura de Servicios de Desarrollo Educativo.
  • 2018–2021: Jefe del Departamento de Compras del Congreso del Estado de Sinaloa.
  • 2021–2025: Subsecretario de Normatividad e Información Registral del Gobierno de Sinaloa, ya bajo la administración de Rubén Rocha Moya.
  • Octubre 2025–actualidad: Titular de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable de Sinaloa, cargo que ocupa al momento de asumir como senador suplente.

El hilo que lo une a Rocha Moya e Inzunza

El dato que no pasa desapercibido es que López Campos construyó buena parte de su carrera dentro del gobierno de Rubén Rocha Moya, el gobernador con licencia de Sinaloa que también enfrenta señalamientos del Departamento de Justicia estadounidense por presuntos vínculos con el narcotráfico. Tanto Inzunza como Rocha Moya fueron acusados formalmente por el Distrito Sur de Nueva York el pasado 29 de abril de 2026.

Es decir, el senador acusado por EU sale temporalmente, y quien toma su lugar es un funcionario forjado en el mismo entorno político sinaloense.

IG @lopezcampos_
IG @lopezcampos_

Su debut en el Senado, en un momento de alta tensión

López Campos llega al Senado de la República en uno de los momentos más convulsos del bloque morenista en Sinaloa. Inzunza, quien acumula semanas de ausencia legislativa desde que se hicieron públicos los cargos en su contra, aseguró que seguirá las sesiones a distancia y apoyará a Morena Senadores con “opiniones y argumentos”.

El arquitecto sinaloense, que hasta hace horas era prácticamente un desconocido fuera del ámbito político de su estado, deberá votar en nombre de su partido en un periodo extraordinario que se perfila como uno de los más relevantes del año legislativo.

López Campos ya guardaba silencio antes de llegar al Senado

El debut del arquitecto sinaloense en la Cámara Alta no llegó sin antecedentes. Semanas antes de asumir, cuando era abordado por medios de comunicación sobre el caso Inzunza, López Campos evitó pronunciarse en todo momento. Ante los cuestionamientos sobre su posición como suplente, respondió escuetamente: “No sé de ese tema” y “No estamos en esa dinámica”.

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