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Qué está pasando con el nuevo géiser de Michoacán: autoridades informan sobre el evento hidrotermal y piden no acercarse a la zona

El fenómeno natural sigue bajo monitoreo en coordinación con instituciones técnicas y autoridades municipales y estatales

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Vapor denso blanco brota de un orificio en el suelo rocoso de tierra, con estructuras rústicas de madera y árboles al fondo bajo un cielo claro.
Vapor y agua caliente emanan de un nuevo géiser reportado en Michoacán por el CENAPRED, generando interés en la actividad geotérmica regional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades federales y estatales mantienen vigilancia sobre el nuevo géiser de Michoacán y el evento hidrotermal registrado en la comunidad de El Salitre, municipio de Ixtlán, Michoacán, donde continúa la emanación leve de vapor de agua y gases.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que el fenómeno natural sigue bajo monitoreo en coordinación con instituciones técnicas y autoridades municipales y estatales.

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Aunque en las últimas horas se observó una disminución en la actividad hidrotermal, las autoridades señalaron que continúan los análisis especializados para evaluar las condiciones de seguridad en la zona.

Como medida preventiva, Protección Civil pidió a la población respetar el acordonamiento colocado alrededor del sitio y evitar el ingreso de civiles, medios de comunicación y drones no autorizados.

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Las autoridades advirtieron que, pese a que actualmente no existe un riesgo inminente para la población, el área sigue siendo considerada de precaución debido a la emisión de vapor y gases.

¿Qué es el fenómeno hidrotermal detectado en Ixtlán?

El evento hidrotermal registrado en El Salitre corresponde a una manifestación hidrotermal, un fenómeno natural relacionado con el calentamiento subterráneo del agua por actividad geológica.

Este tipo de eventos puede generar salidas de vapor, agua caliente, lodo y gases a través de grietas o cavidades en la superficie, similares a pequeños géiseres o fumarolas.

Especialistas continúan realizando estudios para determinar las características del fenómeno y descartar riesgos mayores para la población cercana.

Infografía "Géisers en México" con ilustraciones de géiseres eruptivos, mapas de México, y paneles informativos sobre su definición y dos ejemplos destacados.
Una infografía explica qué son los géiseres, sus características geológicas únicas y destaca los dos únicos géiseres formalmente reconocidos en México, El Géiser en Hidalgo y el de Ixtlán de Los Hervores en Michoacán. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué autoridades participan en el monitoreo

En las acciones de vigilancia y análisis participan distintas instituciones federales, estatales y académicas, entre ellas:

  • La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC)
  • El Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED)
  • La Coordinación de Protección Civil de Michoacán
  • La Unidad Municipal de Protección Civil de Ixtlán
  • El Instituto de Geofísica de la UNAM
  • La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
  • La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH)
  • La Comisión Federal de Electricidad (CFE)
  • La Secretaría de Seguridad de Michoacán

Protección Civil pidió a la población mantenerse atenta únicamente a la información oficial y evitar difundir rumores o versiones no confirmadas sobre el géiser de Michoacán y el fenómeno hidrotermal detectado en la entidad.

El monitoreo continuará en la comunidad de El Salitre mientras especialistas evalúan el comportamiento del evento y las condiciones de seguridad en la zona.

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