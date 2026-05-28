Alcalde de Iguala niega contratación de Lupillo Rivera para fiesta privada

El concierto de Lupillo Rivera en la Arena Ciudad de México cancelado sin explicación detallada

Luego que algunos medios de comunicación y páginas de Facebook señalaran al presidente municipal de Iguala de la Independencia, Guerrero, Erik Catalán, de realizar una fiesta privada y contratar a Lupillo Rivera, el edil confirmó en exclusiva a Infobae México la falsedad de esa noticia.

Al contactarlo para constatar el hecho, Erik Catalán aclaró que este evento se realizó hace aproximadamente dos años en un lugar público que se renta y donde se hacen fiestas de 15 años, graduaciones y otros eventos de diversa índole.

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“Nosotros sí contratamos a otro grupo el la mañana pero en la noche él (Lupillo Rivera) se quedó porque es su amigo el dueño del lugar, pero esto es un tema más que político donde están involucrados algunos periodistas donde yo no les di dinero que les daban anteriormente. Seguramente el ex alcalde David Gama fue quien les paga a estos medios para atacarme porque son tiempos electorales”, aseguró a Infobae México.

Erik Catalán Rendón, el candidato de la alianza del Partido Verde Ecologista de México (PVEM)-Partido del Trabajo (PT)- y Morena, asumió el cargo el 30 de septiembre de 2024 para el periodo que concluye en 2027.

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El cantante del regional mexicano Lupillo Rivera cobra entre 150 y 300 mil dólares por presentación según páginas especializadas.

Tras la publicación en algunos medios y en redes sociales de un video donde aparece el cantante Lupillo Rivera en Iguala, varios internautas criticaron el hecho y señalaron que existen diversas molestias por impuestos presuntamente mal cobrados, como poner piso dentro de una casa, poner una barda, poner aplanado.

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Los medios y periodistas locales denunciaron presuntas demandas por extorsión de dos comunicadores, el intento de la Ley Mordaza y el Cambio de Bando de Policía y Buen Gobierno, el cual prohibía que los regidores hablaran de manera pública de temas tratados en sesiones.

En enero de 2026, Catalán planteó que el cabildo aprobara fracciones en artículos del Bando de Policía y Buen Gobierno para contemplar sanciones a los ciudadanos que agredan o afecten la honorabilidad y acciones del primer edil y sus funcionarios.

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La reforma al artículo 234 del Bando de Policía y Gobierno argumenta la preservación del orden moral y social. En el texto se advierte que se sancionará con la amonestación pública, arresto administrativo, trabajo a la comunidad y/o multas como lo establece la ley de ingresos municipal, a quienes (fración III) “difamen o amenacen por cualquier medio o plataforma digital”.