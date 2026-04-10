México Deportes

Dictan prisión preventiva a Alberto N “El Patrón” por violencia doméstica

Las medidas ordenadas buscan salvaguardar la integridad de la denunciante en medio del proceso seguido por instancias estatales y judiciales

Guardar
Dictan prisión preventiva a Alberto 'N' alías el Patrón por violencia doméstica (Ilustración: Jovani Pérez/ Infobae México)
Dictan prisión preventiva a Alberto 'N' alías el Patrón por violencia doméstica (Ilustración: Jovani Pérez/ Infobae México)

Un juez de control dictó prisión preventiva a Alberto N’ conocido como El Patrón como medida cautelar luego de que fue acusado de violencia familiar por su pareja sentimental. El luchador permanecerá privado de la libertad, a la espera de que las autoridades definan si existen elementos suficientes para vincularlo a proceso por los hechos que se le imputan.

La prisión preventiva a Alberto N se ordenó tras una acusación de agresiones físicas y verbales en contra de su esposa. De acuerdo con la información oficial, la detención ocurrió después de un llamado de auxilio al 911 y fue ejecutada por la Guardia Civil Estatal, tras lo cual el Ministerio Público formalizó la imputación ante la autoridad judicial.

Acusaciones de violencia doméstica contra “El Patrón”

El juez de control determinó este jueves 9 de abril que la detención de Alberto N fue legal. La Fiscalía General del Estado (FGE) presentó elementos recabados luego de la denuncia presentada el pasado lunes 6 de abril.

Hombre con barba, camisa negra abierta, rosario y cinturón de campeonato sentado en silla oscura. Lleva pulsera azul y tiene la mano en la boca
El exluchador Alberto “N”, conocido como “El Patrón”, permanece bajo custodia de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí. (Alberto del Río: Instagram)

La intervención policial respondió a la emergencia reportada por la víctima, quien acusó a su pareja de ataques tanto físicos como verbales. Ante la gravedad del delito señalado, la FGE solicitó la imposición de la prisión preventiva.

Durante la audiencia celebrada este jueves, la fiscalía argumentó la necesidad de mantener esta medida cautelar para salvaguardar la integridad de la denunciante. La defensa promovió que el luchador pudiera enfrentar el proceso en libertad, pero el juez negó la solicitud tras analizar los elementos presentados en la audiencia inicial.

Motivos de la prisión preventiva y proceso legal

El proceso actual integra varias etapas legales, las cuales —en este caso— derivaron en la imposición de la prisión preventiva por parte de la autoridad. De acuerdo con la defensa del luchador, solicitó la duplicidad del término constitucional; en consecuencia, permanecerá recluido por al menos 72 horas adicionales en espera de la siguiente audiencia de vinculación a proceso.

El exWWE fue trasladado a un centro penitenciario marcado por motines y abandono. (Ilustración: Jovani Pérez)
El exWWE fue trasladado a un centro penitenciario marcado por motines y abandono. (Ilustración: Jovani Pérez)

Será hasta el 11 de abril cuando se decida formalmente si existen los elementos necesarios para vincular a proceso a Alberto N o si podrá enfrentar el proceso en libertad. La autoridad señala que al determinar la medida se consideraron tanto los riesgos para la víctima como la gravedad del delito imputado.

Reacciones y repercusiones del caso

La prisión preventiva dictada a “El Patrón” resalta por los antecedentes y el perfil público del acusado, además de evidenciar la postura judicial frente a denuncias de violencia doméstica. Hasta el momento no se han registrado reacciones públicas de la defensa, más allá de la insistencia en que pudiera seguir el proceso en libertad.

La continuidad del proceso legal será observada de cerca por sectores sociales y organizaciones interesadas en el combate a la violencia de género. Por ahora, las autoridades mantienen la medida cautelar con el objetivo de garantizar la seguridad de la denunciante.

Por determinación judicial, el luchador profesional permanece bajo custodia a la espera de que se defina su situación en la próxima audiencia.

Temas Relacionados

Alberto Del RioEl Patrónviolencia domésticaAlberto Nmexico-deportesmexico-entretenimiento

Más Noticias

Selección de Estados Unidos: así se reconfiguró el ataque rumbo al Mundial 2026 por la ausencia de Agyemang

Mauricio Pochettino enfrenta un reto mayor al perder a uno de sus jugadores destacados en la delantera a casi dos meses de la Copa Mundial 2026

Selección de Estados Unidos: así se reconfiguró el ataque rumbo al Mundial 2026 por la ausencia de Agyemang

Duelo entre América y Rayados: este es el joven mexicano al que ambos buscan fichar

El mediocampista de 22 años, figura de FC Juárez y reciente debutante con la Selección Mexicana, se integraría para acabar con el mal momento de los clubes en la Liga MX

Duelo entre América y Rayados: este es el joven mexicano al que ambos buscan fichar

Club América: estos son los porteros que buscaría fichar

La lesión de Luis Ángel Malagón obliga al Club América a buscar un nuevo portero para el Apertura 2026 y la directiva ya analiza nombres para reforzar el arco azulcrema

Club América: estos son los porteros que buscaría fichar

Selección de Panamá rinde homenaje a las figuras que llevaron al país a su primera eliminatoria mundialista

En una emotiva ceremonia, la Federación Panameña entregó reconocimientos a los jugadores que en 1976 abrieron el camino internacional para el futbol panameño

Selección de Panamá rinde homenaje a las figuras que llevaron al país a su primera eliminatoria mundialista

Katia Itzel García en el Mundial 2026: este es el equipo de árbitras mexicanas que harán historia

La experiencia de la egresada de la UNAM la llevó a ser considerada por la FIFA para este campeonato

Katia Itzel García en el Mundial 2026: este es el equipo de árbitras mexicanas que harán historia
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ejército Mexicano destruye tres plantíos de marihuana en Cosalá, Sinaloa

Ejército Mexicano destruye tres plantíos de marihuana en Cosalá, Sinaloa

Cártel de Sinaloa en Costa Rica: detienen a sujetos que daban apoyo logístico y de seguridad a avionetas

CJNG habría ayudado al exgobernador Silvano Aureoles a huir, reafirma fiscal de Michoacán

Inhabilitan túnel para cruzar migrantes hacia EEUU ubicado en Nogales, Sonora: hay un detenido

Revelan a nuevo implicado en el asesinato de Carlos Manzo: debilitan célula criminal de “El Licenciado”

ENTRETENIMIENTO

Exatlón México: quién gana la supervivencia hoy 9 de abril

Exatlón México: quién gana la supervivencia hoy 9 de abril

Cuál es el precio de los boletos para el Pulso GNP 2026 en su fase 1

Imelda Tuñón recuerda a Julián Figueroa en su aniversario luctuoso, pero desactiva los comentarios en redes

Boda de Un Tal Fredo: exhiben que la decoración continúa en Cuatro Ciénegas tres semanas después

Hijas de Andrea Legarreta y Erik Rubin se sinceran sobre las nuevas relaciones de sus padres: “Funcionó para todos”

DEPORTES

Selección de Estados Unidos: así se reconfiguró el ataque rumbo al Mundial 2026 por la ausencia de Agyemang

Selección de Estados Unidos: así se reconfiguró el ataque rumbo al Mundial 2026 por la ausencia de Agyemang

Duelo entre América y Rayados: este es el joven mexicano al que ambos buscan fichar

Club América: estos son los porteros que buscaría fichar

Selección de Panamá rinde homenaje a las figuras que llevaron al país a su primera eliminatoria mundialista

Katia Itzel García en el Mundial 2026: este es el equipo de árbitras mexicanas que harán historia