Dictan prisión preventiva a Alberto N “El Patrón” por violencia doméstica

Dictan prisión preventiva a Alberto 'N' alías el Patrón por violencia doméstica (Ilustración: Jovani Pérez/ Infobae México)

Un juez de control dictó prisión preventiva a Alberto ‘N’ conocido como El Patrón como medida cautelar luego de que fue acusado de violencia familiar por su pareja sentimental. El luchador permanecerá privado de la libertad, a la espera de que las autoridades definan si existen elementos suficientes para vincularlo a proceso por los hechos que se le imputan.

La prisión preventiva a Alberto N se ordenó tras una acusación de agresiones físicas y verbales en contra de su esposa. De acuerdo con la información oficial, la detención ocurrió después de un llamado de auxilio al 911 y fue ejecutada por la Guardia Civil Estatal, tras lo cual el Ministerio Público formalizó la imputación ante la autoridad judicial.

Acusaciones de violencia doméstica contra “El Patrón”

El juez de control determinó este jueves 9 de abril que la detención de Alberto N fue legal. La Fiscalía General del Estado (FGE) presentó elementos recabados luego de la denuncia presentada el pasado lunes 6 de abril.

El exluchador Alberto “N”, conocido como “El Patrón”, permanece bajo custodia de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí. (Alberto del Río: Instagram)

La intervención policial respondió a la emergencia reportada por la víctima, quien acusó a su pareja de ataques tanto físicos como verbales. Ante la gravedad del delito señalado, la FGE solicitó la imposición de la prisión preventiva.

Durante la audiencia celebrada este jueves, la fiscalía argumentó la necesidad de mantener esta medida cautelar para salvaguardar la integridad de la denunciante. La defensa promovió que el luchador pudiera enfrentar el proceso en libertad, pero el juez negó la solicitud tras analizar los elementos presentados en la audiencia inicial.

Motivos de la prisión preventiva y proceso legal

El proceso actual integra varias etapas legales, las cuales —en este caso— derivaron en la imposición de la prisión preventiva por parte de la autoridad. De acuerdo con la defensa del luchador, solicitó la duplicidad del término constitucional; en consecuencia, permanecerá recluido por al menos 72 horas adicionales en espera de la siguiente audiencia de vinculación a proceso.

El exWWE fue trasladado a un centro penitenciario marcado por motines y abandono. (Ilustración: Jovani Pérez)

Será hasta el 11 de abril cuando se decida formalmente si existen los elementos necesarios para vincular a proceso a Alberto N o si podrá enfrentar el proceso en libertad. La autoridad señala que al determinar la medida se consideraron tanto los riesgos para la víctima como la gravedad del delito imputado.

Reacciones y repercusiones del caso

La prisión preventiva dictada a “El Patrón” resalta por los antecedentes y el perfil público del acusado, además de evidenciar la postura judicial frente a denuncias de violencia doméstica. Hasta el momento no se han registrado reacciones públicas de la defensa, más allá de la insistencia en que pudiera seguir el proceso en libertad.

La continuidad del proceso legal será observada de cerca por sectores sociales y organizaciones interesadas en el combate a la violencia de género. Por ahora, las autoridades mantienen la medida cautelar con el objetivo de garantizar la seguridad de la denunciante.

Por determinación judicial, el luchador profesional permanece bajo custodia a la espera de que se defina su situación en la próxima audiencia.