México

Beca Rita Cetina 2026: estos son los beneficiarios que recibirán su pago este lunes 13 de abril

El apoyo de mil 900 pesos se otorga en fechas escalonadas basadas en la letra inicial del primer apellido del beneficiario

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En la jornada de este lunes 13 de abril, los pagos se asignarán de manera diferenciada según la inicial del apellido. (Imagen Ilustrativa Infobae)
En la jornada de este lunes 13 de abril, los pagos se asignarán de manera diferenciada según la inicial del apellido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Beca Rita Cetina 2026 continúa con su calendario de pagos bimestrales, beneficiando a estudiantes de escuelas públicas en todo México. El programa busca garantizar la permanencia escolar y aliviar la carga económica en los hogares, especialmente en el contexto actual donde la educación es prioridad nacional.

En este sentido, los depósitos se realizan de manera escalonada para evitar aglomeraciones y facilitar un acceso seguro y ordenado a los recursos.

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Los depósitos de la Beca Rita Cetina 2026 se realizan automáticamente en las tarjetas asignadas del Banco del Bienestar, sin necesidad de trámites adicionales. (Programas Bienestar)

Durante este segundo bimestre del año, cada beneficiario recibe mil 900 pesos directamente en su tarjeta del Banco del Bienestar. El esquema de pagos diferenciados por inicial del apellido permite que los alumnos y sus familias puedan planificar mejor el retiro del apoyo.

¿Quiénes reciben su pago este lunes 13 de abril?

El calendario de la Beca Rita Cetina 2026 establece fechas específicas para cada grupo de beneficiarios según la letra inicial de su primer apellido.

  • Este lunes 13 de abril corresponde el depósito a quienes tienen apellidos que inician con N, Ñ, O, P y Q.
  • El pago se deposita automáticamente en la tarjeta del Banco del Bienestar asignada al estudiante.
  • El resto de los beneficiarios recibirá su pago en los días siguientes, conforme al calendario oficial del programa.
La Beca Rita Cetina ampliará su cobertura e incorporará a estudiantes de primaria (Gobierno de México)
El calendario de pagos Beca Rita Cetina 2026 está segmentado por letras del apellido para garantizar orden y seguridad en la entrega del apoyo. (Gobierno de México)

Así, la programación escalonada busca evitar filas largas y saturación en sucursales y cajeros automáticos para que todas las familias a su recurso sin contratiempos.

¿Cómo consultar si ya te depositaron la beca?

Para confirmar si el depósito ya está disponible, hay varias alternativas sencillas y seguras:

  • Ingresa la CURP del beneficiario en el Buscador de Estatus oficial.
  • Revisa el saldo en la app del Banco del Bienestar o en cualquier cajero automático del banco.
  • Marca al 800 900 2000 e ingresa los 16 dígitos de la tarjeta para consulta directa.
Los estudiantes pueden consultar el estado de su depósito usando la CURP en el Buscador de Estatus oficial y la app del Banco del Bienestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los estudiantes pueden consultar el estado de su depósito usando la CURP en el Buscador de Estatus oficial y la app del Banco del Bienestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas herramientas son gratuitas y permiten verificar el pago antes de acudir a la sucursal, evitando traslados innecesarios y largas esperas.

Calendario completo de pagos y recomendaciones

El depósito de la beca se realiza de acuerdo a la siguiente programación:

  • Miércoles 1 de abril: A, B
  • Lunes 6 de abril: C
  • Martes 7 de abril: D, E, F
  • Miércoles 8 de abril: G
  • Jueves 9 de abril: H, I, J, K, L
  • Viernes 10 de abril: M
  • Lunes 13 de abril: N, Ñ, O, P, Q
  • Martes 15 de abril: S
  • Jueves 16 de abril: T, U, V, W, X, Y, Z

El calendario de pagos de abril de la Beca Rita Cetina 2026 está segmentado por letras del apellido para garantizar orden y seguridad en la entrega del apoyo. Video: @Julio_LeonT.

Recomendaciones:

  • Asiste a retirar tu apoyo preferentemente en la fecha que corresponde a la inicial de tu apellido.
  • Conserva tu comprobante de retiro y revisa el saldo antes de ir al banco.
  • Ante cualquier duda, utiliza siempre los canales oficiales para consultar información y evitar fraudes.

De esta manera, seguir las recomendaciones oficiales asegura un proceso de cobro ágil y sin contratiempos para todas las familias beneficiarias.

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