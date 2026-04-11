Beca Rita Cetina: ¿Qué hacer si el cajero te dio un billete falso o incompleto al cobrar tu apoyo?

Quienes detecten billetes dudosos al retirar su beca deben acudir a la sucursal, entregar comprobantes y seguir el formato pertinente de reclamación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La entrega de la Beca Rita Cetina a través de cajeros automáticos del Banco del Bienestar ha facilitado el acceso a apoyos económicos para miles de estudiantes.

A pesar de la seguridad de estos sistemas, aún existen reportes de beneficiarios que han recibido billetes falsos o incompletos al retirar su pago. Ante esto, los usuarios deben saber que existe una ruta clara para reclamar y proteger sus recursos ante cualquier anomalía.

La Beca Rita Cetina facilita el acceso a apoyos económicos a través de cajeros automáticos del Banco del Bienestar en todo el país. (Foto: Banco del Bienestar)

En abril, los pagos bimestrales de la beca alcanzan los mil 900 pesos por estudiante y, en hogares con más de un beneficiario, se suman 700 pesos adicionales por cada integrante. Por ello, en caso de recibir billetes falsos o dañados, las autoridades recomiendan actuar de inmediato para no perder el derecho a la reposición.

¿Qué hacer si el cajero entrega un billete falso?

Detectar un billete falso al cobrar la beca puede generar preocupación, pero existen pasos claros que permiten presentar un reclamo y buscar la reposición del dinero.

Acude lo antes posible a una ventanilla del banco propietario del cajero, preferentemente el mismo día y siempre dentro de los cinco días hábiles siguientes.

Presenta el billete sospechoso junto con el recibo de la transacción y una identificación oficial vigente (INE o pasaporte).

Llena el formato de reclamación proporcionado por el banco.

El banco retendrá el billete y lo enviará al Banco de México para su análisis.

Si Banxico determina que el billete era falso y fue entregado por el cajero, el banco debe reembolsar el dinero .

Si el dictamen es negativo, sólo recibirás un informe y no habrá reposición.

Si se confirma que el cajero entregó un billete falso, el banco debe reembolsar el monto completo de la Beca Rita Cetina al beneficiario afectado. REUTERS/Edgard Garrido/Archivo

En este sentido, resulta fundamental no intentar utilizar el billete falso, ya que circular billetes apócrifos constituye un delito penal.

¿Qué hacer si el cajero entrega un billete roto?

Cuando el billete recibido está cortado o deteriorado, también existe un procedimiento específico para solicitar el canje.

No pegues, reconstruyas ni intentes gastar el billete.

Conserva el billete incompleto y el recibo del cajero.

Acude a la sucursal bancaria lo antes posible.

El banco evaluará si el billete conserva más del 50% de su superficie y no presenta alteraciones .

Si cumple los requisitos, el banco gestionará el canje ante el Banco de México y recibirás un billete nuevo del mismo valor.

En el caso de billetes incompletos o deteriorados, el banco evalúa si conservan más del 50% de su superficie antes de tramitar el canje ante Banxico. (Fotos: Banxico Educa)

Así, la pronta atención y la documentación correcta ayudan a agilizar la solución de estos incidentes.

Recomendaciones adicionales para cobrar tu beca

Para evitar problemas al retirar tu beca, sigue estas sugerencias:

Revisa el dinero en el momento del retiro y conserva siempre el comprobante.

Documenta cualquier anomalía con fotografías y reporta de inmediato al banco.

Todos los trámites de reclamación son gratuito s y no requieren intermediarios.

Si necesitas asesoría, comunícate al 800 900 2000 (Banco del Bienestar) o al 55 1162 0300 (Coordinación Nacional de Becas).

Las autoridades recomiendan revisar el dinero al momento del retiro y documentar cualquier problema para garantizar el pago y evitar pérdidas. (X@BecasBenito)

De esta manera, aplicar estas acciones protege el acceso al apoyo económico que representa la Beca Rita Cetina y garantiza la seguridad de los recursos para las familias.