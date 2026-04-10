Por qué los pilates no son el ejercicio ideal para aumentar masa muscular

Los pilates no ayudan a aumentar la masa muscular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La práctica de pilates es una opción frecuente para quienes buscan mejorar su salud física, pero no representa el método más eficaz para aumentar masa muscular.

Aunque este sistema de ejercicios favorece la flexibilidad, la postura y la coordinación muscular, la evidencia señala que los resultados en el crecimiento muscular son limitados en comparación con otros entrenamientos de fuerza.

Los movimientos en pilates priorizan el control y la precisión, sin la sobrecarga progresiva que se asocia al desarrollo de músculo.

El entrenamiento con pesas, en contraste, ofrece estímulos más intensos para los músculos, lo que promueve la hipertrofia.

Las rutinas de pilates utilizan el peso corporal o accesorios ligeros, lo que dificulta alcanzar la resistencia necesaria para generar cambios notables en el volumen muscular. Por esta razón, quienes buscan un aumento visible de masa muscular suelen obtener mejores resultados con programas de fuerza estructurados.

Pilates se enfoca en control corporal y resistencia moderada

Pilates: ideal para ejercicios de equilibrio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las sesiones de pilates incluyen ejercicios en colchoneta o con aparatos como el reformer, donde el objetivo es estabilizar el cuerpo y alinear la postura.

Los movimientos son lentos y controlados, lo que ayuda a fortalecer el abdomen, la espalda y los músculos estabilizadores. La resistencia utilizada es baja o moderada, lo que limita el estímulo para el crecimiento muscular.

La técnica enfatiza la calidad del movimiento y la conciencia corporal, no la cantidad de peso levantado. Aunque mejora la resistencia muscular y la tonificación, la falta de sobrecarga progresiva impide que los músculos crezcan en tamaño de manera significativa.

El pilates es recomendado para personas que buscan rehabilitación, mejorar la flexibilidad o reducir el riesgo de lesiones.

Entrenamiento de fuerza es esencial para hipertrofia muscular

El entrenamiento de fuerzas es la forma ideal de construir masa muscular a través de la hipertrofia (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aumento de masa muscular requiere sobrecarga progresiva, es decir, incrementar el peso levantado o la dificultad de los ejercicios de manera constante.

Los entrenamientos de fuerza tradicionales, como el levantamiento de pesas, las rutinas con mancuernas o los ejercicios en aparatos de gimnasio, cumplen con esta condición. Estos métodos provocan microlesiones en el músculo que, al repararse, generan el crecimiento de las fibras.

Las rutinas de fuerza permiten trabajar grupos musculares específicos con la intensidad y el volumen necesarios para provocar hipertrofia.

El progreso se mide en el aumento de peso, repeticiones o series, lo que no es común en pilates. Por esta razón, los especialistas recomiendan combinar pilates con sesiones de fuerza para quienes quieren obtener ambos beneficios.

Resultados visibles dependen de la intensidad y el método

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Las personas que realizan pilates experimentan mejoras en la postura, la movilidad articular y la fuerza funcional. Sin embargo, los cambios en el volumen muscular suelen ser discretos, sobre todo en comparación con quienes entrenan con pesas.

El pilates es efectivo para mantener la masa muscular existente, pero no para incrementarla de manera significativa.

Para aumentar el tamaño muscular, los expertos sugieren rutinas que incluyan pesos libres, máquinas y ejercicios de resistencia progresiva. El pilates puede integrarse como complemento en la rutina, pero no sustituye el entrenamiento de fuerza necesario para lograr una hipertrofia marcada. La elección del método depende de los objetivos individuales y de la condición física de cada persona.