México

IMPI descarta inspecciones masivas a pequeños negocios por transmisiones del Mundial

Las verificaciones se concentrarán en bares y establecimientos de mayor tamaño donde la transmisión de partidos es el principal atractivo comercial, aclaró Vidal Llerenas

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Interior de fonda mexicana con paredes beige y azul. Mesas con manteles a cuadros rojos y blancos. Comensales observan un partido de fútbol en una pequeña televisión.
Fonda mexicana tradicional con comensales disfrutando de platillos típicos mientras ven un partido de fútbol en televisión, adornada con decoraciones festivas y banderines mexicanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) aseguró que no habrá operativos masivos contra pequeños negocios que transmitan partidos del Mundial 2026, pese a la polémica generada en los últimos días por posibles multas económicas a comercios que usen señales residenciales para exhibir los encuentros.

El director general del IMPI, Vidal Llerenas Morales, afirmó que las verificaciones estarán enfocadas principalmente en establecimientos grandes o en negocios cuyo principal atractivo sea la transmisión de eventos deportivos.

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“No queremos generar pánico, queremos que la gente disfrute el Mundial”, dijo en entrevista en Así las Cosas con Gabriela Warkentin, en W Radio.

Un sello rojo de 'MULTA' y documentos legales están sobre una mesa en primer plano de un restaurante deportivo, donde aficionados ven fútbol en pantallas gigantes.
Una ilustración hiperrealista muestra un sello de 'MULTA' y documentos legales sobre una mesa en un restaurante deportivo mexicano, mientras aficionados observan un partido de fútbol de la Copa Mundial 2026 en pantallas gigantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La aclaración ocurre luego de que se dieran a conocer las multas millonarias para cualquier comercio que transmitiera partidos sin una licencia comercial.

Reconocen que no hay capacidad

Aunque la Ley Federal del Derecho de Autor sí contempla sanciones por retransmisiones con fines de lucro, el propio instituto reconoció que no tiene capacidad para supervisar de forma generalizada a todos los establecimientos del país.

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Al reconocer que existe una “parte gris” en la regulación, Llerenas fue directo al señalar que los establecimientos cuyo giro principal no es la transmisión de eventos deportivos no serán objeto de revisiones: “El restaurante que se dedica a ser restaurante y que va a tener la televisión no va a ser supervisado, no hay manera de hacerlo. No queremos generar eso, no queremos generar un pánico. Queremos que la gente disfrute el mundial, eso tampoco le va a convenir a nadie”, dijo Llerenas.

¿Quiénes sí serán verificados?

Ilustración de una pelota de fútbol del Mundial 2026, con iconos mexicanos (sombrero, guitarras, tacos, máscaras), edificios y banderas de México, EE. UU., Canadá.
Una vibrante ilustración plana representa el Mundial 2026 en México, con la pelota oficial rodeada de íconos culturales como sombreros charros, guitarras, comida típica, máscaras de lucha libre y ciudades emblemáticas, bajo las banderas de México, Estados Unidos y Canadá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Donde sí habrá presencia del IMPI es en negocios de mayor tamaño, particularmente en aquellos donde la transmisión de eventos es parte habitual de su oferta comercial. “De acuerdo con la petición de quien tiene los derechos, habrá ciertas verificaciones en ciertos lugares, con la capacidad limitada que tenemos, y será enfocada a negocios de mayor tamaño, que es muy probable que ya tengan estos pagos porque de manera regular también transmiten eventos deportivos”, explicó Llerenas en W Radio.

El funcionario subrayó que las acciones del instituto responderán principalmente a solicitudes de los titulares de derechos, no a operativos propios.

“Se hará alguna revisión a petición de partes, se toma nota y en ningún caso hay clausura”, precisó. Añadió: “Nos vamos a enfocar a negocios de buen tamaño por la capacidad y por la propia ética, así ha sido en otros mundiales”.

En México, Televisa (TUDN) y TV Azteca son los titulares de los derechos de transmisión del torneo para televisión abierta, aunque los 104 partidos completos solo están disponibles a través de la plataforma de pago VIX.

La CONCANACO SERVYTUR hizo un llamado a los titulares de derechos para diseñar esquemas de licencias accesibles para micro y pequeñas empresas, al considerar que el evento representa una oportunidad para el comercio local. “La accesibilidad no debe significar informalidad. Debe ser una ruta para que más establecimientos puedan cumplir, transmitir legalmente y permitir que más familias vivan el Mundial”, señaló la Confederación.

Cómo obtener la licencia para transmitir los partidos

La imagen presenta dos escenas: izquierda, fans animando un partido de fútbol en un bar con confeti; derecha, papeles legales en español con grandes letreros de 'MULTA'.
Una imagen impactante yuxtapone la euforia de los hinchas de fútbol durante un partido del Mundial 2026 en un bar con la dura realidad de las notificaciones de multas y documentos legales en español. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los negocios que quieran cumplir con la legalidad deben contratar un paquete comercial —no residencial— a través de Izzi Negocios o Sky Business, las dos compañías de Televisa autorizadas para emitir licencias de transmisión.

Una vez contratada la licencia, el negocio debe tener el contrato a la mano ante una posible revisión del IMPI. Las sanciones por infringir los derechos de transmisión van de mil a 5,000 días de multa con base en la Unidad de Medida y Actualización vigente, lo que en la fracción más alta puede alcanzar el medio millón de pesos.

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