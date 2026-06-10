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Aldea Global 2026: horarios, acceso, actividades y todo sobre la celebración multicultural en Chapultepec

El Bosque de Chapultepec se convierte en escenario de 48 naciones durante 13 días en CDMX

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Bosque de Chapultepec
El Bosque de Chapultepec se convierte en escenario de 48 naciones durante 13 días en CDMX. (@ChapultepecCDMX)

El Bosque de Chapultepec abre sus puertas a una celebración multicultural que reunirá, durante 13 días, expresiones artísticas, gastronómicas y recreativas de 48 países en un circuito de acceso completamente gratuito. La Aldea Global INTER 2026 arrancó este martes 10 de junio en la Puerta de los Leones, sobre Paseo de la Reforma, en la alcaldía Miguel Hidalgo, y permanecerá abierta hasta el 21 de junio en un horario de 10:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

El evento se enmarca en la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y busca acercar a los habitantes de la Ciudad de México y a los visitantes internacionales a las tradiciones, el arte y la gastronomía de las naciones participantes en el torneo. No se requieren boletos ni registros previos para ingresar al circuito principal, los pabellones internacionales o las áreas culturales.

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68 espectáculos y pabellones de todos los continentes

Bosque de Chapultepec
Hasta el 21 de junio, la Puerta de los Leones del Bosque de Chapultepec alberga pabellones de 48 países, 68 espectáculos y actividades interactivas sin costo en el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026. (Sedema)

La programación contempla 68 espectáculos nacionales e internacionales, además de talleres, conferencias, exhibiciones, experiencias interactivas y actividades recreativas para públicos de todas las edades. Entre los países con presencia en la Aldea se encuentran Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Corea del Sur, España, Estados Unidos, Francia, Haití, India, Japón, Marruecos, México, Noruega, Reino Unido, Sudáfrica, Turquía y Uruguay, entre otros.

Uno de los ejes del recinto es el Gran Foro Cultural, un escenario donde diariamente se desarrollarán presentaciones de distintas naciones. Las actividades programadas incluyen:

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  • Danzas tradicionales y folclóricas
  • Música en vivo de diferentes continentes
  • Coreografías culturales
  • Espectáculos escénicos internacionales
  • Presentaciones artísticas contemporáneas
  • Actividades relacionadas con la historia de los mundiales
  • Experiencias interactivas vinculadas al futbol

La ceremonia inaugural estuvo presidida por Julia Álvarez Icaza Ramírez, secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México, en representación de la jefa de Gobierno Clara Brugada Molina. Acompañaron el acto representantes del Gobierno de México, autoridades locales, miembros del cuerpo diplomático, organismos internacionales, iniciativa privada y el Fideicomiso Pro Bosque de Chapultepec.

Bosque de Chapultepec
El circuito multicultural es gratuito con run horario de 10:00 a 18:00 horas hasta el 21 de junio. (Sedema)

Álvarez Icaza describió el evento como una invitación a encontrarse a través de la cultura, el deporte y el espacio público: “Es una oportunidad para que habitantes y visitantes recorran el mundo desde Chapultepec, conozcan nuevas tradiciones y celebren aquello que nos une como comunidades”.

Gabriela Cuevas, representante del Gobierno de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026, subrayó la importancia de generar espacios que acerquen a la ciudadanía a la riqueza cultural de las naciones participantes y fortalezcan los lazos de amistad entre los pueblos.

Tras el corte de listón, autoridades e invitados recorrieron los pabellones internacionales donde representantes de diversos países compartieron tradiciones, manifestaciones artísticas y propuestas gastronómicas. Natasha Uren, directora del Bosque de Chapultepec, resaltó la pertinencia de que este espacio sea sede de un encuentro multicultural de esta dimensión.

Cómo llegar a la Aldea Global en Chapultepec

Bosque de Chapultepec
La Aldea Global INTER 2026 ofrece espectáculos, pabellones y experiencias culturales gratuitas sobre Paseo de la Reforma. (@SEDEMA_CDMX)

La Puerta de los Leones, sede de la Aldea Global INTER 2026, se ubica sobre Paseo de la Reforma, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Hay varias opciones de transporte público para llegar sin usar auto.

Metro: La opción más directa es la Línea 1 (rosa), con bajada en la estación Chapultepec. Al salir, la Puerta de los Leones queda a unos pasos sobre Reforma. También se puede llegar por la Línea 7 (naranja): la estación Auditorio deja al visitante sobre Paseo de la Reforma, desde donde se camina hacia el poniente hasta el acceso.

Metrobús: La Línea 7 recorre Paseo de la Reforma con carriles exclusivos. Las estaciones Gandhi y Antropología son las más cercanas a la Primera Sección del bosque y quedan a distancia caminable de la Puerta de los Leones.

Trolebús: Las líneas 2 y 6 llegan al CETRAM Chapultepec, junto a la estación de metro homónima. Desde ahí, el acceso principal al bosque queda a unos minutos a pie.

Cablebús: La Línea 3 conecta el bosque con la estación de tren Vasco de Quiroga. La bajada en Los Pinos-Constituyentes permite ingresar por la zona poniente de la Primera Sección.

Ecobici: Hay 19 estaciones distribuidas en la zona. Las más cercanas a la Puerta de los Leones se ubican sobre Paseo de la Reforma, en los circuitos Rubén Darío y Mahatma Gandhi.

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