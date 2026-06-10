Mundial 2026: Edomex implementará blindaje sanitario en 15 municipios para prevenir riesgos de salud

Se implementará blindaje sanitario en el Edomex por el Mundial 2026

Con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Secretaría de Salud del Estado de México anunció la puesta en marcha de un amplio blindaje sanitario que contempla acciones de prevención, vigilancia epidemiológica y atención médica en 15 municipios considerados prioritarios por su ubicación estratégica y alta afluencia de visitantes.

La titular de la dependencia estatal, Celina Castañeda de la Lanza, informó que se desplegarán brigadas especializadas para atender posibles contingencias de salud pública derivadas del incremento de movilidad humana que generará el torneo internacional.

PUBLICIDAD

Los municipios incluidos en este operativo son Toluca, Metepec, Tlalnepantla, Teotihuacán, San Martín de las Pirámides, Otumba, El Oro, Aculco, Jilotepec, Tepotzotlán, Tonatico, Ixtapan de la Sal, Malinalco, Valle de Bravo y Tenancingo.

La funcionaria explicó que en estas localidades se desarrollarán acciones permanentes de prevención y detección de enfermedades de transmisión sexual, atención a casos de violencia, asesoría médica, así como identificación y contención de problemas relacionados con la salud mental.

PUBLICIDAD

“Tenemos brigadas de atención en los quince municipios prioritarios para prevención y detección de enfermedades de transmisión sexual, violencia, asesoría médica e identificación y contención en salud mental en las sedes del programa ‘Estado de México, destino futbolero’”, señaló.

Edomex, clave para la seguridad sanitaria del Mundial

El AIFA será vigilado por la Secretaría de Salud del Edomex por el Mundial 2026 (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

Aunque el Estado de México no albergará partidos de manera directa, las autoridades consideran que la entidad desempeñará un papel fundamental dentro de la estrategia nacional de salud durante el Mundial 2026.

PUBLICIDAD

Castañeda de la Lanza destacó que la cercanía con la Ciudad de México, una de las sedes oficiales de la justa deportiva, convierte al territorio mexiquense en un punto estratégico para la atención de visitantes nacionales y extranjeros.

“Este torneo representa uno de los eventos de mayor movilidad humana en la historia reciente del país. Aunque el Estado de México no será sede directa de partidos, nuestro territorio es estratégico para la seguridad sanitaria debido a nuestra colindancia con la Ciudad de México, la infraestructura hospitalaria disponible y los corredores de movilidad hacia aeropuertos internacionales”, explicó.

PUBLICIDAD

Refuerzan vigilancia en aeropuertos por posibles enfermedades importadas

Se busca fortalecer los protocolos de Salud en el AIT (Foto: Facebook/Aeropuerto Internacional de Toluca)

Como parte del blindaje sanitario, la Secretaría de Salud estatal mantiene coordinación permanente con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT) para fortalecer los protocolos de vigilancia epidemiológica.

Las autoridades señalaron que una de las prioridades será la detección oportuna de enfermedades importadas, incluyendo padecimientos de alta peligrosidad como el ébola, además de otros virus y afecciones transmisibles que pudieran ingresar al país a través de visitantes internacionales.

PUBLICIDAD

La estrategia contempla monitoreo constante de viajeros, seguimiento epidemiológico y capacidad de respuesta inmediata ante cualquier posible caso sospechoso.

Ambulancias, paramédicos y vacunas para atender emergencias

Autoridades del Edomex tendrán disponibles más de 27 mil vacunas

El operativo sanitario también incluirá un importante despliegue de recursos humanos y materiales para garantizar la atención médica durante el evento deportivo.

El Servicio de Urgencias del Estado de México (SUEM) dispondrá de 30 ambulancias, 64 paramédicos, un Puesto de Mando Móvil y un vehículo ligero especializado para responder a emergencias las 24 horas del día.

PUBLICIDAD

Además, se contará con cobertura para atención prehospitalaria, rescate acuático, rescate vertical y equipos de búsqueda apoyados por binomios caninos K9.

En materia de prevención, las autoridades informaron que se tendrán disponibles más de 27 mil 500 dosis de vacunas contra enfermedades prioritarias como sarampión, tétanos, Covid-19 e influenza.

PUBLICIDAD

La Secretaría de Salud destacó que estas acciones buscan proteger tanto a la población local como a los miles de turistas y visitantes que se espera transiten por el Estado de México durante la celebración del Mundial 2026, considerado uno de los eventos deportivos con mayor impacto internacional y flujo de personas en la historia reciente del país.