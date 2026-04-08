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¿Cuándo podré tramitar la versión digital de la Credencial Universal de la Salud para sacar citas en el IMSS e ISSSTE desde el celular?

La credencial forma parte del nuevo Servicio Universal de Salud, con el que el gobierno busca que cualquier persona pueda atenderse en cualquier hospital público sin importar su afiliación

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El gobierno de México implementará una credencial ´única para el Servicio Universal de Salud
El gobierno de México implementará una credencial ´única para el Servicio Universal de Salud (Jesús Avilés / Infobae México)

La credencial del Servicio Universal de la Salud será uno de los cambios más importantes en el sistema médico en México, ya que permitirá a millones de personas acceder a servicios del IMSS, ISSSTE y otros sistemas desde una sola plataforma, incluso desde el celular.

Pero una de las dudas más frecuentes es cuándo estará disponible su versión digital para agendar citas médicas.

El registro nacional para obtener la nueva credencial inició el 2 de marzo de 2026 y se implementa de manera escalonada en todos los estados del país. (X/ @avisosbienestar)
El registro nacional para obtener la nueva credencial inició el 2 de marzo de 2026 y se implementa de manera escalonada en todos los estados del país. (X/ @avisosbienestar)

¿Cuándo estará disponible la credencial digital?

De acuerdo con el anuncio del Gobierno federal, la versión digital de la Credencial Universal de la Salud comenzará a funcionar en 2026, pero con funciones limitadas en su primera etapa.

Durante este año, la app permitirá:

  • Tener la credencial digital en el celular
  • Consultar la derechohabiencia
  • Ubicar hospitales y unidades médicas disponibles

Sin embargo, no será sino hasta 2027 cuando se habiliten funciones clave, como:

  • Agendar citas médicas en IMSS e ISSSTE
  • Consultar el expediente clínico digital
  • Recibir teleconsultas
  • Dar seguimiento a tratamientos

Es decir, aunque podrás tener la credencial en tu teléfono desde 2026, las citas médicas desde el celular llegarán hasta 2027.

El trámite se realizará en 2,059 módulos del Bienestar con calendario por apellido. (Captura de pantalla)
El trámite se realizará en 2,059 módulos del Bienestar con calendario por apellido. (Captura de pantalla)

¿Para qué servirá la Credencial Universal de la Salud?

Este nuevo documento funcionará como una identificación oficial y sustituirá progresivamente los carnets tradicionales del IMSS y ISSSTE.

Entre sus principales beneficios destacan:

  • Acceso a servicios médicos en cualquier institución pública
  • Uso en trámites oficiales y programas sociales
  • Consulta de historial médico digital
  • Gestión de recetas y consultas
  • Integración de todo el sistema de salud en una sola plataforma

El objetivo: un sistema de salud unificado

La credencial forma parte del nuevo Servicio Universal de Salud, con el que el gobierno busca que cualquier persona pueda atenderse en cualquier hospital público sin importar su afiliación.

Este sistema comenzará a operar de forma escalonada a partir de enero de 2027, cuando también se integrarán más servicios digitales y médicos.

En resumen: podrás tener la credencial digital desde 2026, pero las citas médicas desde el celular en IMSS e ISSSTE estarán disponibles hasta 2027, cuando se active la versión completa de la plataforma.

Credencialización del Servicio Universal de Salud
Credencialización del Servicio Universal de Salud. (captura de pantalla)

¿Cuándo inicia el trámite de la credencial?

El proceso de registro ya tiene fecha oficial. La credencialización inicia del 13 al 30 de abril de 2026, comenzando con personas de 85 años o más.

Posteriormente, el registro se irá ampliando al resto de la población de forma gradual durante el año, con el objetivo de cubrir a más de 130 millones de personas en México.

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