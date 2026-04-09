Tras 25 años sin regulación y a pesar de ser la entidad más poblada del país, el Estado de México contará por primera vez con una Ley de Salud

Antes, la entidad más poblada del país regulaba su sector salud a través del Libro Segundo del Código Administrativo, el cual queda abrogado con esta ley. |Crédito: Cuartoscuro

El Estado de México tendrá una Ley de Salud estatal después de 24 años sin contar con una norma específica, con el objetivo de atender los rezagos de acceso a atención médica que ha afectado desde hace más de dos décadas al estado más poblado del país.

La ley consolida 15 iniciativas presentadas por diputadas y diputados de Morena, PVEM, PT, PAN, PRI, MC, PRD y un ciudadano que, junto con la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, buscan regular en materia legal el acceso a los servicios médicos y garantizar el derecho constitucional a la salud de la población mexiquense.

En esto consiste la nueva ley de salud

La nueva ley, aprobada este 9 de abril por el Congreso del Estado de México, avalada durante la sesión de las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Salud, Asistencia y Bienestar Social, tiene el objetivo de regular los servicios, garantizar el derecho de la población a la atención médica, definir las responsabilidades de las autoridades y fortalecer la coordinación institucional en esta área.

Antes de esta fecha, el Estado de México, la entidad más poblada del país regulaba su sector salud a través del Libro Segundo del Código Administrativo, el cual queda abrogado.

La nueva ley reconoce, por primera vez, un catálogo robusto de derechos para pacientes y usuarios. Entre las garantías destacan el trato digno, la confidencialidad, el acceso al expediente clínico, la atención inmediata de urgencias y el derecho a recibir medicamentos.

Un test de VIH (AdobeStock)

Incluye también acciones coordinadas para la atención de VIH/Sida, infecciones de transmisión sexual, tuberculosis, urgencias obstétricas, cuidado materno perinatal, salud en infancias y adolescencias, y atención especifica para personas adultas mayores.

Además, regula la prestación de servicios para la interrupción legal del embarazo y tipifica acciones para prevenir el robo de medicamentos e insumos básicos.

En materia de salud digital, la ley prevé incorporarla con el fin de facilitar trámites, reducir tiempos de espera y permitir un mayor acceso a los servicios de salud de la entidad.

La nueva norma identifica como grupos prioritarios a quienes enfrentan mayores obstáculos para ejercer su derecho a la salud: personas adultas mayores, infancias, adolescentes, mujeres y personas gestantes, personas con discapacidad, habitantes en situación de calle, comunidad LGBTTTIQ+, migrantes, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas y víctimas de delitos o violaciones graves a derechos humanos.

Su fundamento se expone en principios legales precisos: gratuidad en el sector público, calidad en la atención, interés superior de la niñez, progresividad, universalidad, justicia social, perspectiva de género, sostenibilidad y enfoque etario para servicios adaptados a cada grupo de edad.

El 48.8 % de los habitantes del Estado de México carece de acceso a la seguridad social. (Instituto Mexicano del Seguro Social )

El 48.8 % de la población mexiquense no tiene seguridad social ni acceso a salud gratuita

De acuerdo con el Informe sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2026 de la Secretaría de Bienestar, el 48.8 % de los habitantes del Estado de México carece de acceso a la seguridad social, un rezago que busca atenderse con la creación de esta ley.

Esto significa que al menos 8.6 millones de mexiquenses no cuentan con seguridad social. De ahí la necesidad de buscar mejorar la regulación y cobertura de los servicios sanitarios públicos y privados.

Asimismo, dicho informe indica que 7.1 millones de mexiquenses presentan carencia por acceso a servicios de salud, equivalente al 40.2% de la población estatal.

El Estado de México sí tuvo una ley para regular el sistema de salud de la entidad, sin embargo, fue abrogada por el gobernador Arturo Montiel Rojas, en 2001.

Desde entonces, el servicio público de salud no contaba con una regulación, pasando por situaciones graves como la epidemia de Influenza A (H1N1), la pandemia por Covid-19, y más recientemente los casos de sarampión en el país.