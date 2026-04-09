Migrantes mexicanos en EEUU podrán acceder a servicio de salud, adelanta Sheinbaum

Claudia Sheinbaum durante la mañanera de este 8 de abril. (Presidencia)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum anunció que los migrantes mexicanos en Estados Unidos y los ciudadanos que tengan doble nacionalidad podrán acceder de manera gratuita a los servicios de salud en México, aunque el esquema de credencialización para connacionales en el extranjero todavía se encuentra en desarrollo.

“Sí, pueden acceder. Aún no desarrollamos el esquema para la credencialización de las y los mexicanos que viven fuera de México, pero claro que pueden acceder de manera gratuita a los servicios de salud en nuestro país”, declaró la mandataria mexicana durante la mañanera del pueblo de este jueves 9 de abril de 2026.

El objetivo de este beneficio es garantizar que ningún poblador quede excluido de la atención médica por su condición migratoria o residencia en el extranjero, permitiendo a quienes viven en Estados Unidos recibir esta asistencia en centros nacionales cuando lo requieran.

Funcionamiento del servicio universal de salud y atención de enfermedades crónicas

La jefa de Estado también explicó el funcionamiento de los distintos niveles de atención en el sistema nacional de salud. Señaló que el primer nivel incluye los centros de salud, donde se realizan diagnósticos, estudios y entrega de medicamentos. Estos pueden variar en tamaño y capacidad, desde consultorios básicos hasta unidades familiares del IMSS que ofrecen algunas especialidades, aunque generalmente no cuentan con hospitalización.

En el segundo nivel se encuentran los hospitales generales y regionales atienden casos que requieren intervenciones mayores o ingreso hospitalario. Si un paciente necesita especialidades como cardiología, se le canaliza al tercer nivel, donde operan otras dependencias de sanitarias.

Credencialización del Servicio Universal de Salud .(Foto: presidencia)

“Los institutos de salud son de tercer nivel, son muy especializados. Entonces, atienden personas con cáncer, con problemas del corazón”, afirmó Sheinbaum.

Respecto a los pacientes con enfermedades degenerativas o crónicas, la mandataria garantizó la continuidad de la atención en los institutos nacionales, como el Instituto Nacional de Neurología.

Asimismo, señaló que seguirán recibiendo tratamientos y que la reforma permitirá mayor eficiencia en la utilización de equipos entre diferentes sistemas de salud, como IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar.

“Si hay equipos en el IMSS y no los tiene el IMSS Bienestar y no los tiene totalmente ocupados el IMSS, pues está bien que vayas al IMSS a sacarte una tomografía y que ahí mismo te atiendas”, manifestó.

Innovación en los institutos nacionales de salud

La presidenta mexicana adelantó la creación de una unidad de interpretación de imagenología en los institutos nacionales de salud. Esta innovación, según detalló, permitirá optimizar el diagnóstico y la atención de pacientes en el tercer nivel de especialización. El objetivo es llevar esta estrategia posteriormente a todo el sistema.

La interoperabilidad y el intercambio de servicios entre los diferentes organismos forman parte fundamental de su mensaje, al señalar que la reforma busca un modelo más eficiente y universal.