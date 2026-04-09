México

Migrantes mexicanos en EEUU podrán acceder a servicio de salud, adelanta Sheinbaum

El objetivo de este beneficio es garantizar que ningún poblador quede excluido de la atención médica por su condición migratoria

Guardar
Claudia Sheinbaum
Claudia Sheinbaum durante la mañanera de este 8 de abril. (Presidencia)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum anunció que los migrantes mexicanos en Estados Unidos y los ciudadanos que tengan doble nacionalidad podrán acceder de manera gratuita a los servicios de salud en México, aunque el esquema de credencialización para connacionales en el extranjero todavía se encuentra en desarrollo.

“Sí, pueden acceder. Aún no desarrollamos el esquema para la credencialización de las y los mexicanos que viven fuera de México, pero claro que pueden acceder de manera gratuita a los servicios de salud en nuestro país”, declaró la mandataria mexicana durante la mañanera del pueblo de este jueves 9 de abril de 2026.

El objetivo de este beneficio es garantizar que ningún poblador quede excluido de la atención médica por su condición migratoria o residencia en el extranjero, permitiendo a quienes viven en Estados Unidos recibir esta asistencia en centros nacionales cuando lo requieran.

Funcionamiento del servicio universal de salud y atención de enfermedades crónicas

La jefa de Estado también explicó el funcionamiento de los distintos niveles de atención en el sistema nacional de salud. Señaló que el primer nivel incluye los centros de salud, donde se realizan diagnósticos, estudios y entrega de medicamentos. Estos pueden variar en tamaño y capacidad, desde consultorios básicos hasta unidades familiares del IMSS que ofrecen algunas especialidades, aunque generalmente no cuentan con hospitalización.

En el segundo nivel se encuentran los hospitales generales y regionales atienden casos que requieren intervenciones mayores o ingreso hospitalario. Si un paciente necesita especialidades como cardiología, se le canaliza al tercer nivel, donde operan otras dependencias de sanitarias.

Credencialización del Servicio Universal de Salud .(Foto: presidencia)
Credencialización del Servicio Universal de Salud .(Foto: presidencia)

“Los institutos de salud son de tercer nivel, son muy especializados. Entonces, atienden personas con cáncer, con problemas del corazón”, afirmó Sheinbaum.

Respecto a los pacientes con enfermedades degenerativas o crónicas, la mandataria garantizó la continuidad de la atención en los institutos nacionales, como el Instituto Nacional de Neurología.

Asimismo, señaló que seguirán recibiendo tratamientos y que la reforma permitirá mayor eficiencia en la utilización de equipos entre diferentes sistemas de salud, como IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar.

“Si hay equipos en el IMSS y no los tiene el IMSS Bienestar y no los tiene totalmente ocupados el IMSS, pues está bien que vayas al IMSS a sacarte una tomografía y que ahí mismo te atiendas”, manifestó.

Innovación en los institutos nacionales de salud

La presidenta mexicana adelantó la creación de una unidad de interpretación de imagenología en los institutos nacionales de salud. Esta innovación, según detalló, permitirá optimizar el diagnóstico y la atención de pacientes en el tercer nivel de especialización. El objetivo es llevar esta estrategia posteriormente a todo el sistema.

La interoperabilidad y el intercambio de servicios entre los diferentes organismos forman parte fundamental de su mensaje, al señalar que la reforma busca un modelo más eficiente y universal.

Temas Relacionados

Claudia Sheinbaummigrantes mexicanosEstaos Unidosservicio de saludmexico-noticiasPolítica Mexicana

Más Noticias

Día del Niño 2026: ¿hay clases el 30 de abril? Esto marca el calendario de la SEP

El calendario escolar marca esta fecha de forma especial dentro del ciclo

Día del Niño 2026: ¿hay clases el 30 de abril? Esto marca el calendario de la SEP

Marina detiene a 22 miembros de “Los Crazy Group” y “Los Manzanos”, grupos generadores de violencia en Ecatepec

La Marina dio a conocer que en total se detuvo a tres mujeres y 19 hombres

Marina detiene a 22 miembros de “Los Crazy Group” y “Los Manzanos”, grupos generadores de violencia en Ecatepec

Cheesecake de fresa cremoso y fácil: el postre casero que conquista con cada cucharada

Una opción dulce, fresca y vistosa perfecta para cualquier ocasión especial o antojo

Cheesecake de fresa cremoso y fácil: el postre casero que conquista con cada cucharada

¿Cuáles son las consecuencias ambientales del Fracking tradicional? Sheinbaum lo explica

El Gobierno de México descarta el uso de fracking convencional en la extracción de gas no convencional por sus riesgos ambientales

¿Cuáles son las consecuencias ambientales del Fracking tradicional? Sheinbaum lo explica

Laura G habla sobre la posibilidad de perder su nombre artístico ante una colombiana: “Yo lo tengo registrado”

La conductora respondió a la confusión generada tras la aparición de una participante colombiana con el mismo nombre en el reality La Casa de los Famosos 6

Laura G habla sobre la posibilidad de perder su nombre artístico ante una colombiana: “Yo lo tengo registrado”
MÁS NOTICIAS

NARCO

Marina detiene a 22 miembros de “Los Crazy Group” y “Los Manzanos”, grupos generadores de violencia en Ecatepec

Marina detiene a 22 miembros de “Los Crazy Group” y “Los Manzanos”, grupos generadores de violencia en Ecatepec

Cuál es el hospital de Polanco donde murió “El Señor de los Cielos”, líder del Cártel de Juárez

Localizan sin vida a psicóloga desaparecida en un hotel de Córdoba

Caen en CDMX los autores materiales del asesinato del estilista Micky Hair en Polanco

Ataques armados en escuelas alcanzaron su mayor registro en 2025: experto alerta por tendencia a que 2026 sea aún más violento

ENTRETENIMIENTO

Laura G habla sobre la posibilidad de perder su nombre artístico ante una colombiana: “Yo lo tengo registrado”

Laura G habla sobre la posibilidad de perder su nombre artístico ante una colombiana: “Yo lo tengo registrado”

Steff Loaiza defiende a Kenia Os tras millonaria donación para gastos hospitalarios de su mamá: “No fue marketing”

Maribel Guardia comparte desgarrador mensaje a tres años de la muerte de Julián Figueroa: “Sin aire, sin ilusión”

¿Qué le pasó a la mamá de Kimberly Loaiza? Steff explica el diagnóstico

Sacrificios tendrá estreno en Fantaspoa: esto se sabe sobre su llegada a México

DEPORTES

Así es el penal de La Pila, la prisión donde permanece Alberto “N” tras acusación de violencia familiar

Así es el penal de La Pila, la prisión donde permanece Alberto “N” tras acusación de violencia familiar

Revelan que Alberto ‘N’ agredió a su esposa porque creía que tenía romance con exparticipante de Exatlón México

FIFA revela oficialmente a los árbitros mexicanos que estarán en el Mundial 2026

Esta es la millonaria cantidad que pagará Canelo Álvarez para poder estudiar en la universidad en California

Este canal sumará la transmisión de funciones del CMLL a su programación