México

Líder del PT en Oaxaca acusa a Morena de “no ponerle un alto” a Salomón Jara: “Somos la verdadera oposición a su gobierno”

Benjamín Robles aseguró que el gobernador se ha empeñado en “descalificar” a los petistas

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El líder del Partido del Trabajo (PT), Benjamín Robles, volvió a arremeter en contra del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara. (Crédito: X/@BenjaminRoblesM)

La operación “cicatriz” no está vigente en Oaxaca, debido a que el distanciamiento entre el Partido del Trabajo (PT) y Morena en este estado sigue generando polémica. Por un lado, las mantas que han exhibido a los legisladores petistas que se echaron para atrás con la revocación de mandato incluida en el Plan B de la Reforma Electoral, y por el otro, el dirigente petista del estado que exhibe al gobernador.

Acusan a Salomón Jara de “narcogobernador”

“El presunto narcogobernador de Oaxaca, Salomón Jara, aseguró que el PT y el Verde tendrían, según él, los peores resultados en el 2027. Después, usando recursos públicos, distribuyó entre sus medios afines ese mensaje", acusó Benjamín Robles, dirigente estatal, quien señaló al mandatario por “entrometerse ilegalmente” en los próximos comicios.

En el video publicado en sus redes sociales, también cuestiona si: “¿Alguien le pone un alto?”. Reiterando que su partido es el único que le ha hecho frente, en sus palabras, “ los únicos que mantenemos la dignidad en alto”.

Calificó a Salomón Jara como el “peor gobernador en la historia de Oaxaca”, destacó que su partido va en crecimiento en comparación al partido oficialista. Una vez más, precisó que la ciudadanía se encuentra disgustada por la administración del morenista.

Benjamín Robles afirmó que la verdadera oposición de Salomón Jara en Oaxaca es el Partido del Trabajo. (Foto: redes sociales)
Benjamín Robles afirmó que la verdadera oposición de Salomón Jara en Oaxaca es el Partido del Trabajo. (Foto: redes sociales)

Acusan intervención del gobernador de Oaxaca en la UABJO

El dirigente del PT compartió un clip de la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde fue cuestionada por la presunta injerencia del gobernador en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), por lo que el petista cuestionó si Jara volverá a hacer caso omiso del mensaje en Palacio Nacional:

“Yo digo que intervendrá y volverá a traicionar el mensaje de Claudia Sheinbaum. El señor es un ignorante corrupto que lo único que desea es el motín. Salomón Jara está violentando el proceso en la Universidad, pero estoy claro que la comunidad no lo permitirá. Sin embargo tampoco debe permitirlo el gobierno de la 4T. Es momento de que le pongan un alto al usurpador”.

¿La revocación de mandato fue el detonante de la ruptura?

Tras la revocación de mandato en Oaxaca, el PT acusó un presunto fraude en los resultados, mostrando su rechazo al gobernador:

“‘El pueblo pone y el pueblo quita’ frase del mejor presidente de México en la era moderna. Desde muy temprano como ciudadano vengo a ejercer mi derecho al voto, como oaxaqueño he expresado la decisión y el sentir de muchas personas abandonadas, oprimidas y hartas del Nepotismo”.

PT acusa a Salomón Jara de cometer fraude en revocación de mandato como gobernador de Oaxaca. (Fotos: X/@BenjaminRoblesM)
PT acusa a Salomón Jara de cometer fraude en revocación de mandato como gobernador de Oaxaca. (Fotos: X/@BenjaminRoblesM)

En las publicaciones del dirigente petista se compartieron fotografías de él sosteniendo una boleta donde seleccionó la opción “Que se revoque el mandato por pérdida de confianza”.

Desde entonces, ha acusado fraude electoral, donde presuntamente “losrepresentantes de casilla son sobornados con dinero, y si no aceptan, sonamenazadosy expulsados de las casillas. Después, las urnas son manipuladas y embarazadas”.

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