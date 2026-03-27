Ricardo Monreal adelanta reconciliación con el PT por el Plan B y la fecha de votación en San Lázaro

Ricardo Monreal aseguró que habrá reconciliación con el Partido del Trabajo tras distanciamiento por la reforma electoral. (X/@RicardoMonrealA)

Tras la aprobación en el Senado de la República del Plan B de la reforma electoral, el dictamen ahora está en la Cámara de Diputados, cabe destacar que en la Cámara Alta solo fue aprobado de manera parcial, eliminando la posibilidad de que la presidenta Claudia Sheinbaum se someta a revocación de mandato en 2027, es decir, suprimiendo la “esencia” del dictamen.

Para que la reforma fuera aprobada con el apoyo del Partido del Trabajo (PT), votos que eran necesarios, sin embargo, su posición estuvo condicionada a descartar la reforma al artículo 35 constitucional, el cual promovía que la persona titular del Ejecutivo Federal promoviera el voto a su favor y se preveía que la revocación de mandato se llevara a cabo en 2027.

Esto reflejó el poder que puede llegar a tener un partido que es considerado como minoría en la alianza desde el Congreso de la Unión, pues aún con los “acuerdos” de por medio, no hubo avance sin que se aprobara lo que el partido de alianza pedía.

Senado envió propuesta con solo tres artículos constitucionales

Tras este avance, donde el dictamen presentado en San Lázaro solo incluye la reforma a los artículos constitucionales 115, 116 y 134, el diputado de Morena Ricardo Monreal, aseguró que es tiempo de curar las fracturas que surgieron, sobre todo con el PT.

Ricardo Monreal aseguró que en la Cámara de Diputados comenzó la operación "cicatriz" con la intención de reconciliarse con el Partido del Trabajo. (X/@RicardoMonrealA)

Admitió que la reforma no está en los términos que Sheinbaum la envió, por lo que “no es lo que ella quería”, a este rechazo se suma la primera derrota, la cual buscaba modificar 11 artículos constitucionales. Aseguró que la posición que se vio en el Senado es fruto de la “división de poderes... algo que la presidenta tiene presente”.

Ante los cuestionamientos de la prensa la noche del miércoles, el diputado de Morena adelantó que ya está en marcha la “operación cicatriz”, comentó que buscan darle vuelta a la página, por lo que ya hubo reuniones con Alberto Anaya, dirigente nacional del PT:

“Nos necesitamos todos y yo creo que la tolerancia y la actitud objetiva y profesional en la política tiene que mantenerse para mantener también viva la coalición para la elección del 2027 y el 2030. Es mucho lo que se juega en el país y nosotros tenemos que continuar con el proceso de transformación que iniciamos en el 2018”.

Adelantan fechas para dictamen del Plan B

En San Lázaro ya trabajan bajo cronograma para aprobar la reforma electoral modificada:

El 25 de marzo fue turnada a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Política-Electoral;

El martes 7 de abril votarán el dictamen remitido por las comisiones;

El 8 de abril se votará en el Pleno de la Cámara de Diputados.

El senador de Morena responde a las acusaciones de narcopolítica y reta a la legisladora a demostrarlo legalmente. (Canal del Congreso)

Admitió que ante los posicionamientos cambiantes de los partidos aliados, aún no se sabe si ya será por “trámite” o habrá un mayor debate por la aprobación, “no sabemos hasta que se apruebe, pero se supondría que aquí ya no habría ninguna dificultad para la aprobación de la mayoría calificada por los aliados”.

Las diferencias persisten ante la negativa del PT

Aunque Monreal aceptó que la unión de la coalición seguirá vigente rumbo a las elecciones de 2027 y 2030, los reproches a su aliado prevalecen en el discurso:

“Lo deseable hubiese sido que el plan A se aprobara y que el plan B se aprobara en los términos en que lo planteaba la presidenta Claudia Sheinbaum. Era lo deseable. Lo posible fue lo que resultó o lo que está en la Cámara de Diputados, que es una minuta que contiene solo tres artículos a modificar”.

Argumentó que a partir de junio ya no será posible presentar propuestas en materia electoral hasta que pasen los comicios de 2027.