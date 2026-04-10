Las razones por las que desayunar avena antes del gimnasio te ayudará a aumentar tu masa muscular

La avena es un alimento lleno de sabor y nutrientes - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Incluir avena en el desayuno antes de ir al gimnasio cambia la forma en que el cuerpo utiliza la energía durante el entrenamiento y favorece el crecimiento de la masa muscular.

El consumo de este alimento aporta una combinación de carbohidratos de absorción lenta, proteínas vegetales y fibra, lo que ayuda a mantener niveles estables de glucosa y a evitar la fatiga temprana.

Este tipo de desayuno permite entrenar con mayor rendimiento y facilita la recuperación muscular.

La avena contiene aminoácidos esenciales que participan en la reparación de tejidos y, junto con el ejercicio de fuerza, contribuyen al aumento del volumen muscular. Cada porción aporta una cantidad relevante de vitaminas del complejo B, minerales como magnesio y hierro, y cerca de 5 gramos de proteína por cada 40 gramos.

La avena sostiene la energía durante las rutinas

La avena puede mezclarse con otros alimentos como la fruta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los carbohidratos complejos de la avena mantienen estable la glucosa en sangre y evitan caídas bruscas de energía.

Esta liberación gradual permite realizar entrenamientos más largos y con mayor intensidad.

La fibra presente en la avena retrasa la absorción de nutrientes, lo que ayuda a mantener la saciedad y evita el deseo de consumir azúcares simples.

Su aporte de proteínas favorece la síntesis muscular

Una porción de avena contiene los aminoácidos necesarios para reparar y construir músculo después del ejercicio.

Las proteínas vegetales apoyan el proceso de regeneración sin aportar grasas saturadas.

La combinación con leche, yogurt o proteína en polvo potencia el efecto anabólico y la recuperación tras el entrenamiento.

Vitaminas y minerales clave para el rendimiento

Si desayunas avena, tendrás más energía en tu entrenamiento, y por tanto, lo harás mejor (Imagen Ilustrativa Infobae)

La avena es fuente de vitaminas del complejo B, que participan en la producción de energía y el metabolismo de proteínas.

El magnesio ayuda a la contracción muscular y previene calambres durante el ejercicio intenso.

El hierro contenido en la avena mejora el transporte de oxígeno en la sangre, lo que influye directamente en el desempeño físico.

El consumo regular de avena antes de ir al gimnasio se asocia a un mejor aprovechamiento de los nutrientes durante el entrenamiento y una recuperación más rápida.

La combinación de carbohidratos, proteínas y micronutrientes convierte a este alimento en una opción funcional para quienes buscan aumentar su masa muscular.