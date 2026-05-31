Antonio Pollo Briseño se ilusiona con el Mundial de Clubes

Antonio "Pollo" Briseño Club Toluca Mundial de Clubes (especial)

Luego de conquistar la Concacaf Champions Cup 2026 con Toluca, el jugador Antonio “Pollo” Briseño reconoció que uno de sus mayores anhelos es disputar un Mundial de Clubes, torneo que calificó como uno de los escenarios más importantes para cualquier futbolista a nivel internacional.

Tras la dramática victoria en la final, que se definió en tanda de penales, el zaguero destacó el momento histórico que vive la institución mexiquense y el hambre de triunfo que mantiene el plantel.

PUBLICIDAD

“La verdad que sí, fue una final cardiaca, como hace seis meses. Gracias a Dios pudimos ganar en los penales otra vez. Este club está con mucha hambre, hemos peleado hasta el último y gracias a Dios somos campeones”, expresó.

Briseño aseguró que la obtención del título continental representa un paso más en la transformación que ha vivido el club durante los últimos años.

Toluca rompe sequías históricas y construye una nueva era

El futbolista Antonio 'Pollo' Briseño, del Club Toluca, con su medalla de campeón de la Concacaf Champions Cup 2026 y en entrevista donde aborda los campeonatos recientes del club y las aspiraciones futuras relacionadas con el Mundial de Clubes (Video: Alexander Ortiz/Infobae México)

El defensor recordó que los recientes campeonatos han permitido dejar atrás largas sequías que marcaron a la institución durante décadas.

“Hemos ganado todo. Hemos roto sequías importantes de 15 años y de 23 años sin quedar campeones. Luego vino este título de Concacaf. Creo que al final de cuentas eso es importantísimo, romper esas barreras mentales que se tenían”, señaló.

PUBLICIDAD

Para el futbolista, estos logros reflejan el cambio de mentalidad que se ha consolidado dentro del equipo y que ha permitido devolver a Toluca al protagonismo nacional e internacional.

Además, destacó que los retos continúan para los Diablos Rojos, quienes buscarán mantener su nivel competitivo en los próximos torneos.

“Vamos a competir a nivel internacional, empezar por la liga, luego la Leagues Cup y al final la Intercontinental. Esperemos estarla jugando por diciembre”, comentó.

PUBLICIDAD

Un sueño llamado Mundial de Clubes

Antonio "Pollo" Briseño Club Toluca Mundial de Clubes (foto: Alexander Ortiz/Infobae México)

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de disputar un Mundial de Clubes en el futuro, Briseño no ocultó su entusiasmo, aunque reconoció que el tiempo juega en contra debido a su edad.

“Claro que estoy ilusionado. Son tres años más. Esperemos poder estar. Es más difícil, uno ya con esta edad se complica, pero el club se lo merecía”, afirmó.

PUBLICIDAD

El defensor consideró que el nuevo formato del torneo ha elevado aún más su prestigio y relevancia dentro del futbol mundial.

“Creo que en el formato que está hoy en día es de los lugares más importantes que un jugador puede soñar. Jugar un Mundial como el que vamos a vivir aquí en México y un Mundial de Clubes cada cuatro años. No cualquier jugador ni cualquier equipo lo juega”, sostuvo.

PUBLICIDAD

El legado del Turco Mohamed

Finalmente, Briseño también habló sobre la influencia del director técnico Antonio Mohamed en la época dorada que atraviesa Toluca.

“El legado del Turco son los campeonatos. Siempre cree en todos, todos son importantes en el club y al final seguimos sumando títulos”, afirmó.

Para el “Pollo”, el éxito actual también pertenece a los jugadores que llegaron con el objetivo de cambiar la historia reciente de la institución y devolver a la afición la ilusión de celebrar campeonatos después de más de dos décadas de espera.

PUBLICIDAD

Con la Concacaf Champions Cup ya en sus vitrinas y nuevos desafíos en el horizonte, Toluca vive uno de los momentos más exitosos de su historia reciente, mientras Antonio Briseño mantiene intacto el sueño de representar al club en un futuro Mundial de Clubes.