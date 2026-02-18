10 alimentos que debe incluir el desayuno ideal, según Harvard

Una combinación balanceada puede marcar la diferencia en el bienestar físico y mental desde temprano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las recomendaciones de la Escuela de Salud Pública de Harvard han contribuido a redefinir el concepto de desayuno saludable.

En sus guías, especialistas en nutrición enfatizan la importancia de elegir alimentos integrales, fuentes de proteínas de calidad, grasas saludables y frutas frescas para comenzar el día.

Esta selección no solo favorece la saciedad y el equilibrio energético, sino que también aporta nutrientes esenciales que apoyan la salud metabólica y la función cerebral desde las primeras horas de la mañana.

La manera en que elegimos los ingredientes ayuda a mantener el apetito bajo control y favorecer la concentración en la mañana.

Cuáles son los alimentos que Harvard recomienda incluir en un desayuno ideal

Harvard recomienda incluir en un desayuno ideal los siguientes alimentos y grupos, priorizando aquellos que aportan fibra, proteínas de calidad, grasas saludables, vitaminas y minerales, y evitando azúcares añadidos:

Avena integral : Aporta carbohidratos de bajo índice glucémico, fibra y micronutrientes clave como magnesio y hierro.

Frutos secos y semillas : Almendras, nueces, chía y linaza, que ofrecen grasas insaturadas, proteína vegetal y fibra.

Yogur natural o kéfir : Preferentemente sin azúcar, como fuente de probióticos y calcio.

Frutas frescas : Bayas, plátano, manzana, granada, que suman fibra, antioxidantes y compuestos antiinflamatorios.

Huevos : Aportan proteína de alta calidad y vitaminas del grupo B.

Pan integral o masa madre : Mejor opción por su aporte de fibra y, en el caso de la masa madre, por su proceso de fermentación que beneficia la digestión.

Aguacate : Rico en grasas saludables y fibra.

Vegetales de hoja verde : Espinaca, kale o pepino, ideales en smoothies o como acompañamiento para aumentar el contenido de fibra y micronutrientes.

Tofu : Alternativa proteica vegetal, bajo en calorías y rico en minerales.

Líquidos saludables: Agua, infusiones o leche vegetal sin azúcares añadidos.

Un desayuno basado en estos grupos facilita la saciedad, la estabilidad de la glucosa y el aporte sostenido de energía.

Estos son algunos ejemplos de desayunos saludables, según Harvard

A continuación, algunos ejemplos de desayunos saludables basados en las recomendaciones de la Escuela de Salud Pública de Harvard:

Avena cocida con frutas frescas y frutos secos : Preparar avena integral en agua o leche vegetal, añadir rodajas de plátano o frutos rojos y una cucharada de almendras o nueces.

Yogur natural con semillas y frutas : Mezclar yogur natural sin azúcar con semillas de chía o linaza y trozos de manzana, pera o frambuesas.

Tostada integral con aguacate y huevo : Rebanada de pan integral o de masa madre, cubierta con aguacate en rodajas y un huevo cocido o pochado.

Smoothie verde : Licuar espinaca o kale con plátano, manzana, leche vegetal sin azúcares añadidos y una cucharada de semillas de chía.

Tortilla de vegetales : Huevos batidos con espinaca, tomate y champiñones, cocidos en sartén con unas gotas de aceite de oliva.

Kéfir con frutas y nueces : Servir kéfir natural con trozos de mango, kiwi y nueces picadas.

Porridge de avena con semillas y frutos secos: Cocinar avena en leche vegetal, añadir semillas de girasol y nueces, y completar con trozos de fruta de temporada.

Plato de desayuno saludable mostrando avena cocida y manzana cortada en trozos, adornado con canela

Estos ejemplos priorizan alimentos integrales, proteínas saludables, grasas de buena calidad y un aporte relevante de fibra y micronutrientes, alineados con el modelo de desayuno propuesto por Harvard.

