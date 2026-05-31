La mexicana Kenia Lechuga hace historia y se consagra campeona del mundo en Remo

Kenia Lechuga mantuvo el primer puesto durante toda la regata en Sevilla, obteniendo su tercera medalla dorada en Copas del Mundo y reafirmando su posición internacional. (Foto: Instagram/@kenialechuga_)

La mexicana Kenia Lechuga logró un nuevo hito en su carrera al conquistar la medalla de oro en la Copa del Mundo de Remo celebrada en Sevilla, España.

Con este resultado, la remera originaria de Nuevo León se consolida como una de las máximas exponentes internacionales de la disciplina y fortalece su camino rumbo al ciclo olímpico que culminará en Los Ángeles 2028.

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El triunfo de Kenia Lechuga en Sevilla representa su tercera medalla de oro en Copas del Mundo de Remo. (X/ @COM_Mexico)

Lechuga se impuso en la prueba de scull individual ligero femenil (LW1x), mostrando dominio desde el inicio hasta cruzar la meta en primer lugar y dejar atrás a competidoras de Irlanda y Países Bajos.

Oro en Sevilla y cifras sobresalientes

La actuación de Kenia Lechuga en Sevilla marca un momento clave para el remo mexicano y su propia trayectoria deportiva. Con este triunfo, la mexicana suma un nuevo oro a su palmarés y refuerza su posición como referente internacional.

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Registró un tiempo de 7:27.73 minutos en la final de la prueba LW1x.

Superó a Isobel Clements de Irlanda (plata, 7:33.98) y a Femke van de Vliet de Países Bajos (bronce, 7:35.05).

Dominó la competencia de principio a fin y se mantuvo en el primer puesto durante toda la regata.

La mexicana registró un tiempo de 7:27.73 minutos en la final de la prueba LW1x, demostrando un dominio absoluto ante rivales de Irlanda y Países Bajos. (X/ @COM_Mexico)

De esta manera, el logro representa su tercera presea dorada en Copas del Mundo y confirma su posición entre las mejores remeras del panorama mundial.

Palmarés internacional y constancia olímpica

El oro en Sevilla se suma a una serie de resultados que subrayan la regularidad y excelencia de Lechuga en eventos de élite:

Campeona en la Copa Mundial de Remo 2025 (Varese, Italia y Lucerna, Suiza).

Medallista de bronce en el Mundial de Remo 2025 en Shanghái.

Plata en el Mundial de Remo de Belgrado 2023 .

Finalista olímpica en Río 2016 y representante mexicana en Tokio 2020 y París 2024.

La finalista olímpica de Río 2016 y representante en Tokio 2020 y París 2024 fortalece su preparación hacia Los Ángeles 2028. (AP Foto/Lindsey Wasson)

La trayectoria de la remera regiomontana la coloca entre las figuras más destacadas del deporte nacional.

Próximos desafíos y ambición olímpica

Con este resultado, Kenia Lechuga inicia la preparación para nuevos compromisos internacionales y mantiene la mira en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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Su siguiente reto serán los Juegos Centroamericanos y del Caribe en República Dominicana .

Inicia el ciclo 2026-2028 con la meta de disputar sus cuartos Juegos Olímpico s.

Continúa su calendario competitivo, fortaleciendo su nivel y experiencia a nivel mundial.

El oro en Sevilla reafirma el estatus de Kenia Lechuga como una de las mejores remeras del circuito mundial en la carrera ahacia Los Angeles 2028. (Foto de archivo)

La mexicana refuerza así su lugar en la élite del remo y se perfila como una de las cartas fuertes de México para el siguiente ciclo olímpico.