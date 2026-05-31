Revelan el papel criminal de Alfonso Valencia, alias “El Repollo”: operador del Cártel de Tepalcatepec reclamado por EEUU

El Repollo fue detenido por autoridades federales tras cumplimentar una orden en su contra. (Imagen ilustrativa Infobae).

La Fiscalía General de la República (FGR) reveló este 30 de mayo que Alfonso Valencia Valencia, alias “El Repollo”, era el operador encargado de los laboratorios de metanfetamina para una organización criminal trasnacional con presencia en Tepalcatepec, Michoacán, la cual presuntamente sería el Cártel de Tepalcatepec, encabezado por El Abuelo Farías.

Su detención se registró el pasado viernes 29 de mayo, cerca de las 5 de la mañana, tras el cumplimiento de una orden de cateo en la colonia El Chivo de Tepalcatepec.

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Los operativos contra el presunto criminal habrían comenzado desde la madrugada. Crédito: Redes Sociales

El operativo fue encabezado por la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal, con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional. Imágenes reveladas tras la acción muestran que también fue parte la Guardia Civil de Michoacán.

Los agentes localizaron dos domicilios donde habría residido Valencia , corroboraron su presencia y ejecutaron la orden de aprehensión con fines de extradición, debido a que es requerido por Estados Unidos.

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Aseguran armas, cartuchos y sustancia cristalina en dos inmuebles

Durante el cateo, los agentes federales aseguraron cuatro armas largas, cargadores abastecidos, aproximadamente 130 cartuchos, dos chalecos tácticos y una bolsa con sustancia sólida cristalina, la cual tenia características similares a la metanfetamina, sin embargo, los peritos serán quienes confirmen su composición.

Armas aseguradas tras el operativo contra El Repollo. Crédito: FGR

Uno de los dos inmuebles quedó bajo resguardo federal.

Las investigaciones de la FGR indicaron que Valencia Valencia habría operado laboratorios de metanfetamina para la organización, dedicada también al tráfico de armas, lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

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Autoridades identifican a El Repollo como el encargado de los narcolaboratorios del Cártel de Tepalcatepec. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su situación quedó pendiente de definición por la autoridad judicial competente, mientras peritos especializados dictaminaban las características de los objetos y la composición química de las sustancias aseguradas.

La ficha del Registro Nacional de Detenciones que confirma su aprehensión no revela el estado actual de “El Repollo”, aunque reportes extraoficiales señalan que estaría bajo disposición de la FGR en Morelia.

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El Repollo fue capturado el pasado 29 de mayo. Crédito: RND

La orden de aprehensión con fines de extradición fue conducida por el Ministerio Público de la FEMDO.

Las autoridades de Estados Unidos acusan a Valencia Valencia de posesión, fabricación y distribución de narcóticos, conspiración y portación de arma de fuego.

El Cártel de Tepalcatepec, la organización detrás de “El Repollo”

“El Repollo” habría operado dentro de la estructura del Cártel de Tepalcatepec, organización encabezada por Juan José Farías Álvarez, alias “El Abuelo”.

Farías Álvarez nació el 10 de agosto de 1970 en Tepalcatepec y trabajó como agricultor, ganadero y comerciante antes de organizarse como autodefensa contra Los Caballeros Templarios.

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Su liderazgo comunitario derivó en la creación del Cártel de Tepalcatepec, también conocido como Cártel del Abuelo.

La organización opera desde el municipio del mismo nombre y sostiene el frente de combate contra el Cártel Jalisco Nueva Generación en la zona serrana de Michoacán.

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Ficha de recompensa por El Abuelo. (Gobierno EEUU)

El Abuelo encabeza además Cárteles Unidos, alianza que presuntamente agrupa a Los Viagras, el Cártel de Los Reyes y Los Caballeros Templarios para coordinar la producción y distribución de metanfetamina, fentanilo y cocaína hacia Estados Unidos.

El Departamento de Estado de ese país ofrece una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que conduzca a su arresto o condena.

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En 2019, el Cártel Jalisco Nueva Generación le declaró la guerra a Farías Álvarez mediante un video en redes sociales, lo que consolidó al municipio de Tepalcatepec como zona de disputa territorial activa. Dentro de esa estructura, “El Repollo” habría fungido como operador de los laboratorios que abastecían la red de distribución hacia el mercado estadounidense.