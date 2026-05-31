El título permanece en la memoria: Cruz Azul cumple una semana como campeón de la Liga Mx

Soccer Football - Liga MX - Final - Second Leg - Pumas UNAM v Cruz Azul - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - May 24, 2026 Cruz Azul's Rodolfo Rotondi, Carlos Rodriguez and Erik Lira celebrate with the trophy after winning the Liga MX REUTERS/Eloisa Sanchez

El Club de Futbol Cruz Azul ganó la ansiada décima estrella de Liga Mx el domingo 24 de mayo del 2026 luego de vencer con marcador global de 2-1 a los Pumas de la UNAM en el estadio Olímpico de Ciudad Universitaria.

El gol del triunfo lo anota Rodolfo Rotondi al minuto 95, logrando así la voltereta celeste que inició con autogol de Rubén Duarte al 54’, en consecuencia de un centro peligroso del propio Rotondi,

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Pumas de la UNAM se había adelantado en la final con un golazo de Robert Morales, sobre los 30′ pero no le fue suficiente a los Auriazules para conquistar el octavo título liguero que están a la caza desde el Clausura 2011, es decir, hace 15 años.

El exjugador mexicano, Joel Huiquí, fungió como director técnico interino justo en la fecha 17 del campeonato regular tras la salida del argentino Nicolás Larcamón. El Club de Futbol Cruz Azul cambió el chip y recobró la memoria para cerrar el torneo, bajo las órdenes de Huiqui, con un récord de cinco triunfos, dos empates y ninguna derrota.

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La proeza dada en Ciudad Universitaria por impedir que la escuadra líder de Efraín Juárez tocara la gloria en el Clausura 2026, radicó en una vuelta olímpica más para la Máquina y un nuevo festejo desde el Ángel de la Independencia en los últimos cinco años.

Soccer Football - Liga MX - Final - Second Leg - Pumas UNAM v Cruz Azul - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - May 24, 2026 Cruz Azul's Rodolfo Rotondi, Carlos Rodriguez and Erik Lira celebrate with the trophy after winning the Liga MX REUTERS/Eloisa Sanchez

Al cumplir ya siete días del inolvidable y dramático final contra los Pumas de la UNAM, el equipo cementero quiso seguir con la celebración del campeonato y lo hizo con la remembranza de la novena y la décima copa nacional, obtenidas en el 2021 y 2026, respectivamente.

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“Un 30 de mayo de 2021 llegó la novena. Hoy, 5 años después, celebramos juntos la décima”, publicó el Club de Futbol Cruz Azul en todas sus redes sociales, posteando aquellos instantes cuando José de Jesús Corona junto a Julio César ‘Cata’ Domínguez alzan el título del Guard1anes Clausura 2021, en la cancha del estadio Azteca, así como lo hicieron Carlos Rodríguez y Erik Lira arriba de la tarima del estadio México 68 al ser monarcas del Clausura 2026.

Cruz Azul celebra siete días como monarca de la Primera División. (X / CRUZ AZUL)

La Gran Final de la Liga Mx entre Cruz Azul y Pumas rompió récord por ser la más vista en 30 años, con 10.24 millones de espectadores, sólo en el juego de vuelta. En la campaña, Cruz Azul cerró en tercera posición con 33 unidades, producto de nueve victorias y seis empates. El título representa una revancha para jugadores como Kevin Mier, Willer Ditta, Charly Rodríguez y, principalmente, Rodolfo Rotondi, quienes habían perdido la final del 2024 contra el Club América.

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