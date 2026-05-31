Cómo llegar a CDMX, Monterrey y Guadalajara para el Mundial 2026: vuelos, autobús y transporte

Nuevos centros Ecobici se observan cerca del Estadio Azteca en la Ciudad de México, formando parte de la estrategia para mejorar el acceso durante la Copa Mundial de la FIFA 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Copa del Mundo 2026 está a la vuelta de la esquina y México se prepara para recibir a millones de aficionados en sus tres sedes oficiales: Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

Con partidos distribuidos en el Estadio Ciudad de México, el Estadio Monterrey y el Estadio Guadalajara, la conectividad interurbana será el mayor reto para los asistentes.

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Planificar los trayectos con anticipación es indispensable para no perderse ningún encuentro, ya que las distancias entre estas metrópolis exigen una logística inteligente que combine tiempos de traslado y presupuesto.

Vuelos, autobús y tren: opciones y precios para llegar a cada sede

Para moverte entre las tres ciudades, el avión es la alternativa más rápida, con vuelos directos diarios que conectan los aeropuertos de AICM/AIFA (CDMX), MIG (Guadalajara) y MTY (Monterrey) en aproximadamente una hora y media.

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Las aerolíneas comerciales ofrecen tarifas variadas, pero se recomienda reservar con meses de antelación debido a la alta demanda vial.

Si prefieres trayectos terrestres económicos, las líneas de autobús ejecutivo conectan CDMX con Guadalajara en unas 6 o 7 horas, y con Monterrey en un promedio de 11 a 12 horas.

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Asimismo, la red de trenes de pasajeros en desarrollo y la renta de autos se posicionan como opciones viables para quienes buscan gestionar sus propios tiempos en carretera.

Desde el aeropuerto al estadio: cómo moverse al llegar a cada ciudad

Una vez en tu destino, el traslado local hacia los recintos deportivos requiere conocer el sistema de transporte de cada ciudad. En la Ciudad de México, el Estadio Banorte cuenta con conexión directa a través del Tren Ligero (estación Estadio Azteca), conectado a la Línea 2 del Metro.

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En Guadalajara, para llegar al Estadio Guadalajara en Zapopan, las rutas de autobús articulado de Mi Macro Periférico y el uso de plataformas de transporte privado son las opciones más eficientes.

Por su parte, el Estadio Monterrey (Guadalupe) es accesible mediante la Línea 1 del Metro (estación Exposición), complementada con rutas de camiones locales y taxis autorizados.

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El éxito de tu experiencia mundialista dependerá por completo de una buena organización logística. Conocer las rutas, anticipar la compra de boletos y descargar las aplicaciones locales de movilidad te garantizará traslados seguros y sin contratiempos durante la fiesta del fútbol.

Operativos viales especiales y restricciones perimetrales en días de partido

Con el propósito de mitigar la saturación vehicular y garantizar la seguridad peatonal, las autoridades locales implementarán operativos viales especiales con filtros de seguridad y cierres de circulación en los perímetros adyacentes a cada recinto.

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Los días de partido, las zonas aledañas al Estadio Guadalajara en Zapopan —incluyendo el circuito JVC y tramos de Periférico Poniente— sufrirán fuertes restricciones de acceso vehicular.

Asimismo, los estacionamientos internos de los estadios no estarán disponibles para el público general, reservándose estrictamente para personal acreditado, medios de comunicación y zonas de hospitalidad.

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Por esta razón, se exhorta a los asistentes a evitar el uso de vehículos particulares y optar prioritariamente por los sistemas de transporte masivo autorizados para sus desplazamientos de última milla.