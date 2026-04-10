Ejército Mexicano destruye tres plantíos de marihuana en Cosalá, Sinaloa

En redes sociales compartieron parte de la droga incinerada por los elementos federales. Crédito: SSP Sinaloa

Tres plantíos de marihuana que sumaban más de mil cien metros cuadrados fueron destruidos por el Ejército Mexicano en el municipio de Cosalá, Sinaloa.

El hallazgo incluyó un bulto con aproximadamente 60 kilogramos de marihuana y los tres sembradíos antes mencionados, los cuales fueron localizados durante reconocimientos terrestres en las inmediaciones del poblado El Cajón.

Los plantíos tenían una densidad de 4 plantas por metro cuadrado y una altura promedio de 130 centímetros.

Según los datos proporcionados por la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSP) mediante un comunicado publicado este 9 de abril, se notificó a la Fiscalía General de la República para las acciones legales correspondientes.

El operativo fue realizado en coordinación con en Grupo Interinstitucional que opera en la entidad, integrado por la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Marina (Marina), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Policía Estatal Preventiva.

Tres sembradíos con 4 plantas por metro cuadrado y 130 centímetros de altura

El primer plantío medía 300 metros cuadrados; el segundo y el tercero, 400 metros cuadrados cada uno. Todos presentaban una densidad de 4 plantas por metro cuadrado.

Así lucía uno de los plantíos localizados por elementos de la Defensa. Crédito: SSP Sinaloa

Entre los hallazgos, también se reportó marihuana en greña lista para su traslado o procesamiento.

Según la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, la destrucción se realizó en el sitio y se dio vista a la autoridad ministerial federal para iniciar la investigación correspondiente.

Otras destrucciones de drogas en la entidad

En otras acciones, este mismo 9 de abril, autoridades federales y estatales llevaron a cabo la destrucción de 3.8 toneladas, 5 mil 291 litros y 18 mil 362 unidades de estupefacientes en el estado de Sinaloa, como parte de un acto protocolario de incineración de narcóticos y destrucción de objetos del delito.

El evento estuvo a cargo del fiscal federal de Sinaloa, Efraín Alonso Gastelum Padilla, quien estuvo acompañado por representantes de la Defensa, la Marina, la SSPC, la Fiscalía General del Estado y el secretario de Seguridad Pública del Estado, Sinuhé Téllez López.

El evento de incineración fue realizado este 9 de abril de 2026. Crédito: SSP

Autoridades informaron que el objetivo de estas acciones es evitar que los estupefacientes lleguen a la población, en particular a niños, jóvenes y adultos, y retirar del mercado sustancias que representan un riesgo para la salud y la seguridad pública.

Las autoridades reiteraron que, con la destrucción de estos materiales, se refuerzan las estrategias de combate al tráfico de drogas y se demuestra el trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno.

Estas acciones forman parte de los esfuerzos permanentes para mantener la paz y la seguridad en la entidad, así como para desarticular las redes de distribución y comercialización de estupefacientes en la región.