México

Chocobananas caseras: el postre viral con chocolate que conquista fiestas y antojos

Una preparación sencilla y dulce que combina fruta fría con cobertura de cacao para un resultado divertido y muy fácil de hacer

Guardar
Google icon
Varias chocobananas cubiertas de chocolate, con decoraciones de grageas de colores y trozos de frutos secos, se muestran en una tabla de madera rústica.
Las chocobananas destacan entre los postres populares por su combinación de plátano fresco y chocolate crujiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las chocobananas se han convertido en uno de los postres más populares por su sencillez y su irresistible combinación de sabores. Esta receta mezcla la frescura del plátano con una capa crujiente de chocolate que se endurece al contacto con el frío, creando un contraste perfecto en cada bocado.

Su atractivo no solo está en el sabor, sino también en su practicidad. No requiere horno y puede prepararse en pocos minutos, lo que la vuelve ideal para reuniones familiares, fiestas infantiles o como un antojo rápido en casa.

PUBLICIDAD

Además, su versatilidad permite decorarlas con distintos toppings, desde nueces hasta chispas de colores, lo que las convierte en un postre visualmente llamativo.

Ingredientes y preparación para unas chocobananas perfectas y crujientes

Vista cercana de múltiples chocobananas cubiertas de chocolate, con decoraciones como maní, coco rallado y chispas de colores, sobre una mesa de madera.
La receta de chocobananas no necesita horno y permite prepararlas en pocos minutos, ideal para reuniones familiares y fiestas infantiles. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El secreto de esta receta está en la temperatura del chocolate y en el congelado previo del plátano, lo que ayuda a que la cobertura se adhiera de manera uniforme y firme.

PUBLICIDAD

Ingredientes

  • 4 plátanos maduros
  • 200 g de chocolate para derretir
  • Palitos de madera
  • Chispas de colores o nueces trituradas (opcional)
  • Papel encerado

Preparación

  • Pelar los plátanos y cortarlos a la mitad.
  • Insertar un palito de madera en cada pieza.
  • Congelar los plátanos por al menos 2 horas.
  • Derretir el chocolate a baño maría o en microondas.
  • Sumergir cada plátano en el chocolate hasta cubrirlo.
  • Decorar con chispas o nueces antes de que endurezca.
  • Colocar sobre papel encerado y refrigerar hasta que el chocolate esté firme.

El resultado es un postre frío, crujiente por fuera y suave por dentro, ideal para disfrutar en cualquier momento del día.

Un postre versátil que se adapta a cualquier ocasión

Varias chocobananas caseras con cobertura de chocolate, algunas con chispas de colores y otras con nueces, apiladas sobre una tabla de madera.
El secreto para unas chocobananas perfectas está en la temperatura del chocolate y el correcto congelado previo del plátano. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las chocobananas pueden personalizarse fácilmente con diferentes tipos de chocolate, como blanco, amargo o con leche. También se pueden agregar toppings más creativos como coco rallado o granillo de colores.

Su facilidad de preparación las ha convertido en una opción frecuente para fiestas infantiles, ya que permiten involucrar a los más pequeños en la decoración sin complicaciones.

Además, al ser un postre frío, resulta ideal para climas cálidos, ofreciendo una alternativa refrescante frente a otros dulces más pesados.

El equilibrio perfecto entre fruta y chocolate

Ocho chocobananas cubiertas de chocolate oscuro y blanco, decoradas con grageas y nueces, dispuestas en una tabla de madera con papel. Plátanos y chispas de chocolate alrededor.
Por su preparación rápida y su carácter frío, las chocobananas resultan ideales para climas cálidos y celebraciones con niños. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La combinación de plátano y chocolate logra un balance entre dulzura natural y sabor intenso. Esta mezcla convierte a las chocobananas en un antojo sencillo pero altamente satisfactorio.

El uso de fruta congelada aporta una textura distinta que contrasta con la cobertura crujiente, generando una experiencia diferente en cada mordida.

Con pocos ingredientes y una preparación rápida, este postre se mantiene como uno de los favoritos por su sabor, su practicidad y su toque divertido.

Temas Relacionados

ChocobananasPostresPlátanomexico-recetasmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Policía de CDMX encapsula a maestros de la CNTE para que no lleguen al Zócalo

Se registraron enfrentamientos en la calle 5 de mayo; las movilizaciones forman parte de la jornada de protestas que mantiene el magisterio para exigir la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007

Policía de CDMX encapsula a maestros de la CNTE para que no lleguen al Zócalo

Encapsulan a manifestantes de la CNTE en la megamarcha hoy lunes 25 de mayo de la CDMX: hasta el momento no se les ha permitido llegar al Zócalo

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

Encapsulan a manifestantes de la CNTE en la megamarcha hoy lunes 25 de mayo de la CDMX: hasta el momento no se les ha permitido llegar al Zócalo

Presidenta de Morena responde a la renuncia del hijo de AMLO: “Celebro esta nueva etapa que emprendes”

La respuesta no se hizo esperar después de la renuncia de “Andy” López Beltrán a Morena

Presidenta de Morena responde a la renuncia del hijo de AMLO: “Celebro esta nueva etapa que emprendes”

Gelatina de coco con frutas: postre cremoso y tropical que refresca cualquier ocasión

Se trata de una combinación suave y colorida que une textura ligera con sabores naturales

Gelatina de coco con frutas: postre cremoso y tropical que refresca cualquier ocasión

Jugadores de Cruz Azul le cantan a Pumas el campeonato durante su festejo: “En donde están, en dónde están..”

Durante los festejos, los cementeros protagonizaron un momento particular al dedicarle a los auriazules una canción sarcástica

Jugadores de Cruz Azul le cantan a Pumas el campeonato durante su festejo: “En donde están, en dónde están..”
MÁS NOTICIAS

NARCO

Chihuahua insiste en instalación de un piso con agencias de EEUU en Torre Centinela: prevén retrasos por caso CIA

Chihuahua insiste en instalación de un piso con agencias de EEUU en Torre Centinela: prevén retrasos por caso CIA

Sheinbaum aclara que citar a Maru Campos no implica imputación: “Es parte de la investigación de la FGR”

Justicia selectiva de la 4T: FGR cita al exfiscal de Chihuahua por caso CIA, pero olvida a Sara Quiñónez por montaje en homicidio de Melesio Cuén

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 25 de mayo: detienen a cuatro jóvenes tras disparos y forcejeo con policías en Álvaro Obregón

Dos alianzas reconfiguran la guerra por el huachicol en Guanajuato: CJNG con Los Chapitos y CSRL con el Cártel del Golfo

ENTRETENIMIENTO

Lesslie Polinesia estalla por la filtración del rostro de su hija: “No me quedan ganas de compartir esta parte de mí”

Lesslie Polinesia estalla por la filtración del rostro de su hija: “No me quedan ganas de compartir esta parte de mí”

¿Quiénes integran el elenco original de “Hoy No Me Puedo Levantar” en su regreso a Ciudad de México?

La verdad sobre la crisis matrimonial de Sergio Mayer e Isabella Camil que resurge tras su ‘divorcio’ de Morena

Desconfianza, soledad y manipulación: Marlene Calderón revela la estrategia de Sergio Andrade

Eugenio Derbez explota como Ludovico P.Luche tras el campeonato de Cruz Azul: “Ganó papá”

DEPORTES

Día Mundial del Futbol: estos son los beneficios de echarte una cascarita

Día Mundial del Futbol: estos son los beneficios de echarte una cascarita

Cruz Azul campeón: este es el recuento de lo que fue el Clausura 2026 para la Máquina

El relevo generacional del ’14′ en la Selección Mexicana: Javier Hernández confía su legado a Armando González

Joel Huiqui salva a Cruz Azul: estos han sido los entrenadores interinos más exitosos en la Liga Mx

Jugadores de Cruz Azul le cantan a Pumas el campeonato durante su festejo: “En donde están, en dónde están..”