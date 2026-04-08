Rescatan con vida a segundo trabajador de la mina Santa Fe en Sinaloa tras más de 300 horas bajo tierra

Autoridades confirmaron el hallazgo con vida del segundo minero tras más de 300 horas de rescate.

El segundo minero atrapado en la mina Santa Fe, ubicada en el municipio de El Rosario, Sinaloa, fue localizado con vida este martes 7 de abril, en un avance clave dentro del operativo de rescate que se mantiene activo desde hace casi dos semanas.

El Comando Unificado informó que el hallazgo ocurrió a las 13:50 horas, luego de más de 312 horas de labores ininterrumpidas.

El trabajador fue identificado como Francisco Zapata Nájera, de 42 años, originario de Papasquiaro, Durango.

Tras su localización, se activaron de inmediato los protocolos de extracción para garantizar su traslado seguro a la superficie.

Con este resultado, suman dos los mineros rescatados con vida, por lo que las labores se concentran ahora en ubicar al último trabajador que permanece bajo tierra.

Autoridades confirmaron el hallazgo con vida del segundo minero tras más de 300 horas de rescate.

Colapso en mina de Sinaloa: así ocurrió el accidente que dejó trabajadores atrapados

El incidente se registró el 25 de marzo, cuando colapsó una presa de jales dentro de la mina Santa Fe, lo que provocó la entrada súbita de agua y lodo en los túneles donde laboraban los trabajadores.

De acuerdo con los reportes oficiales, en el sitio se encontraba una cuadrilla de 25 mineros realizando labores de excavación.

21 trabajadores lograron salir por sus propios medios tras el colapso

Cuatro quedaron atrapados en el interior de la mina

El primer minero fue rescatado con vida después de más de 100 horas

Este 7 de abril fue localizado el segundo trabajador

Solo un minero permanece atrapado

El colapso en la mina Santa Fe provocó la entrada súbita de agua y lodo en los túneles.

El rescate más reciente ha sido considerado un punto de inflexión en el operativo, al confirmar que existen condiciones que han permitido la supervivencia prolongada dentro de la mina.

Extracción de agua en mina Santa Fe: el factor que define el avance del rescate

Uno de los principales obstáculos para acceder a las zonas profundas de la mina ha sido la acumulación de agua, producto del colapso de la presa de jales.

Para hacer frente a esta situación, las autoridades implementaron un sistema de achique que ha sido reforzado en los últimos días con mejoras técnicas que buscan acelerar el desalojo del líquido.

Actualmente, el sistema opera con los siguientes parámetros:

Caudal de extracción de 9.5 litros por segundo

Desalojo de aproximadamente 34 mil 200 litros de agua por hora

Flujo constante que permite mantener condiciones operativas

Los túneles quedaron inundados tras la entrada de agua y lodo provocada por el colapso.

La instalación de una segunda línea de conducción en la electrobomba principal ha sido clave para optimizar el proceso.

Además, se prevé la incorporación de una tercera línea para incrementar la capacidad de bombeo.

A pesar de estos avances, las autoridades han reconocido que la magnitud del agua acumulada y la presencia de jales mineros continúan dificultando el acceso al área donde se presume se encuentra el último trabajador.

Estrategia técnica: refuerzan comunicación, monitoreo y seguridad estructural

De manera paralela al desagüe, el operativo ha incorporado diversas acciones técnicas para mejorar la seguridad y la coordinación de las brigadas de rescate.

Entre las medidas implementadas destacan:

Instalación de genéfonos , dispositivos de comunicación sin necesidad de energía externa

Tendido de aproximadamente tres kilómetros de cableado eléctricoMonitoreo constante de las condiciones al interior de la mina

Planeación de rutas seguras de acceso hacia el punto de búsqueda

La estrategia de rescate combina extracción de agua, monitoreo y refuerzo estructural.

En el plano estructural, las cuadrillas realizan trabajos de perforación para colocar anclajes de soporte, así como la construcción de un muro de concreto en zonas críticas.

Estas acciones buscan reducir riesgos de nuevos colapsos durante las maniobras.

El gerente de la empresa operadora, Industrial Minera Sinaloa, señaló que no es posible establecer tiempos precisos para el rescate.

“No podemos dar plazos porque desconocemos los volúmenes exactos de agua y la cantidad de jale que tendremos que sacar”, explicó.

Operativo coordinado: participación federal y respaldo a familias de mineros

El rescate en la mina Santa Fe involucra a múltiples instituciones federales y estatales, que trabajan de manera coordinada para enfrentar las condiciones adversas del terreno.

En el operativo participan:

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Secretaría de la Defensa NacionalSecretaría de Marina

Coordinación Nacional de Protección Civil

Comisión Federal de Electricidad

Brigadas especializadas de búsqueda y rescate

El operativo de rescate se mantiene activo con labores ininterrumpidas en la mina Santa Fe.

Personal de la empresa mineraLas autoridades han mantenido comunicación permanente con los familiares de los trabajadores atrapados, a través de reuniones informativas en las que se detallan los avances y las acciones previstas.

La coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, subrayó que la prioridad es el rescate con vida del último minero. “Siempre mantendremos la esperanza”, afirmó.

Sin plazos definidos, pero con avances sostenidos en el rescate

Aunque el hallazgo del segundo minero representa un avance significativo, el operativo continúa sin un plazo definido para su conclusión.

Factores como el volumen de agua restante, la cantidad de material a remover y las condiciones estructurales de la mina siguen condicionando el ritmo de los trabajos.

Autoridades locales han señalado que existe la posibilidad de alcanzar el punto donde se ubicaría el último minero en las próximas horas o días, aunque esto dependerá de las condiciones al interior del sitio.

Mientras tanto, las labores se mantienen de forma ininterrumpida, en un esfuerzo contrarreloj que combina recursos técnicos, humanos y logísticos para lograr el rescate del trabajador que aún permanece atrapado bajo tierra.