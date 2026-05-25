México

Segob y SEP ofrecen comunicación para revisar solicitudes de la CNTE

Las autoridades federales aseguran que el contacto con los representantes del magisterio se mantiene abierto, con la intención de escuchar, procesar solicitudes y buscar acuerdos que beneficien a docentes y al sistema educativo

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Rosa Icela Rodríguez, titular de Segob

El Gobierno de México reafirmó su voluntad de mantener una comunicación abierta y constante con los representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), en el contexto de las movilizaciones y demandas recientes del magisterio.

La Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública subrayaron que el intercambio con los maestros no se limita a un simple diálogo, sino que constituye un proceso orientado a transformar y fortalecer de manera conjunta la realidad educativa del país. Las autoridades aseguran que existe una apertura permanente para escuchar y buscar acuerdos que beneficien tanto a los docentes como al sistema educativo.

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Marcha de maestros de la CNTE que salió del Zócalo a Segob
Los maestros de la CNTE realizan protestas en CDMX (Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica)

Las dependencias reconocieron el derecho de los maestros a la libre expresión y a la manifestación pacífica, resaltando la importancia de que las demandas se canalicen por vías institucionales. De este modo, se busca garantizar que los planteamientos del magisterio se atiendan de forma ordenada y con respeto a los marcos legales vigentes.

De manera puntual, se reiteró a la CNTE la disposición para instalar una mesa de trabajo con las instancias correspondientes. El objetivo de este espacio es revisar solicitudes, dar seguimiento a los temas expuestos y definir rutas de atención viables a las inquietudes planteadas por los docentes.

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El llamado de las autoridades apunta a privilegiar el diálogo y la concertación, reafirmando que cualquier acuerdo será fruto del trabajo conjunto entre gobierno y magisterio.

Las movilizaciones magisteriales en México tomaron un nuevo rumbo tras el anuncio de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de iniciar una huelga nacional indefinida el 1 de junio. Esta acción, enmarcada por la proximidad del Mundial de Fútbol 2026, generó inquietud sobre protestas y bloqueos en las sedes del torneo, especialmente en la Ciudad de México.

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió que su gobierno mantiene abiertos los canales de diálogo con la CNTE a través de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública. “Son algunos maestros, no son todos los maestros, eso primero”, subrayó Sheinbaum en conferencia matutina el pasado 18 de mayo, al precisar que solo una parte del gremio magisterial está implicada en la protesta.

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