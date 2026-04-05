Sicarios atacan a militares durante patrullajes en Escuinapa, Sinaloa: tres eran menores de edad

Los cuatro hombres se encontraban en inmediaciones de la cabecera municipal. Foto: SSP Sinaloa

Cuatro sicarios, presuntos integrantes de una organización criminal, fueron detenidos luego de que atacaron a balazos a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) en el municipio de Escuinapa, Sinaloa.

Los hechos ocurrieron cuando los militares realizaban patrullajes de reconocimiento terrestre en inmediaciones de la cabecera municipal, cuando fueron sorprendidos por los cuatro hombres que comenzaron a disparar en su contra.

La agresión armada provocó un enfrentamiento que se prolongó por varios minutos, la cual culminó con la detención de cuatro hombres, de los cuales tres eran menores de edad.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó que a los cuatro agresores les fue asegurado armamento y equipo táctico, entre los que se encontraban:

6 armas largas

23 cargadores

549 cartuchos calibre 7.62 x 39 mm

4 chalecos antibalas

8 placas balísticas

1 casco antibalas

Foto: SSP Sinaloa

Los cuatro hombres y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para que se realicen las investigaciones correspondientes.

Violencia en Escuinapa repunta tras ingreso de integrantes del CJNG por el sur de Sinaloa

Los hechos violentos en el municipio de Escuinapa, ubicado al sur del estado, han aumentado desde finales del año pasado, registrando de manera constante ataques con explosivos o agresiones armadas contra policías.

El pasado 1 de abril se registró un ataque a balazos contra el subdirector de la Policía Municipal de Escuinapa, Esteban Gutiérrez Mazariegos, quien se encontraba junto a tres uniformados a bordo de una unidad oficial.

Fue alrededor de las 10:30 horas cuando el subdirector circulaba por la autopista Mazatlán-Tepic y un grupo de sujetos armados lo interceptó.

La unidad del subdirector era acompañada por una segunda camioneta oficial, las cuales fueron agredidas a balazos, pero solo una de ellas logró escapar con un policía herido.

Foto: Redes sociales

El subdirector y los tres policías que lo acompañaban murieron dentro de la unidad oficial debido a las heridas por proyectil de arma de fuego.

Cabe señalar que el pasado 9 de febrero fue atacado con un artefacto explosivo un gimnasio perteneciente a la Secretaría de Seguridad de Escuinapa, el cual dejó dos personas lesionadas.

El alcalde, Víctor Díaz Simental, confirmó a medios locales que el explosivo fue lanzado desde un dron, el cual dejó heridos a un elemento de la Defensa y un trabajador del ayuntamiento.

Un hecho similar ocurrió el 26 de diciembre de 2025, cuando atacaron con explosivos el almacén del Ayuntamiento de Escuinapa, el cual se reportó fue realizado con el uso de drones.

Ataque al almacén del Ayuntamiento de Escuinapa. Foto: Captura de pantalla / Redes Sociales

La disputa entre las facciones de Los Mayos y Los Chapitos del Cártel de Sinaloa ha provocado una ola de violencia en el estado desde septiembre de 2024, la cual comenzó luego del secuestro y entrega a los Estados Unidos de Ismael “El Mayo” Zambada, exlíder de la organización criminal.

David Saucedo, consultor en seguridad pública, detalló desde finales de 2025 que el aumento de la violencia registrada al sur del estado corresponde al despliegue de sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quienes intentan entrar desde Nayarit para apoyar a sus aliados, Los Chapitos.