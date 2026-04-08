México

Un colapso, cuatro atrapados y 300 rescatistas: la operación que desafía a la naturaleza y al tiempo en mina de Sinaloa

Durante 14 días de trabajos ininterrumpidos, las autoridades han podido localizar a tres de los trabajadores

Guardar
Rescate mineros Santa Fe, Sinaloa
Foto: Jesús Aviles / Infobae México

El rescate de cuatro trabajadores de la mina Santa Fe, en El Rosario, Sinaloa, se convirtió en una carrera contra el tiempo y las condiciones naturales, donde la esperanza de ubicarlos con vida no ha desaparecido a 14 días de labores.

Fue el pasado 25 de marzo cuando una presa de jales se rompió dentro de la mina. Veinticinco mineros lograron salir, pero cuatro quedaron atrapados en el laberinto de galerías inundadas. Desde entonces, la operación de rescate se convirtió en una carrera contra el tirante de agua y los escombros.

Más de 300 rescatistas, entre militares, buzos y personal especializado de diversas corporaciones, acudieron al sitio con el objetivo de localizar a los mineros, pero la presencia de lodo complicó las labores desde los primeros días.

Rescate de mineros en Sinaloa
Las credenciales de los mineros que quedaron atrapados continúan en el exterior, motivando al equipo de rescate para retirarlas una vez localizados. Foto: Especial

A cuatro días del colapso, el equipo de rescate había podido avanzar 1.5 kilómetros robre las rampas, habilitando y asegurando galerías estratégicas para alcanzar la zona más profunda, que era donde se estimaba la posible ubicación de los mineros.

Sin embargo, los túneles también se convirtieron en ríos subterráneos con visibilidad nula, lo que requirió la colocación de motobombas para la extracción de agua acumulada en la parte más baja de la mina.

Primer rescate ocurrió 5 días después del colapso: pasó 100 horas bajo tierra

La madrugada del 30 de marzo, el equipo de rescate logró ubicar y rescatar con vida al primer minero, esto luego de más de 100 horas de trabajo ininterrumpido.

José Alejandro Cástulo Colín, de 44 años y originario de Angangueo en Michoacán, logró sobrevivir luego de que abandonó su máquina al sentir el descenso del lodo y de refugiarse en un contrapozo, una zona elevada dentro de la mina.

“Me resignaba a lo que dios dijera”, declaró el trabajador a medios de comunicación luego de ser rescatado. El lodo le llegaba a la mitad del estómago y la oscuridad era total. Solo pensaba en su familia: “Mis hijas me esperaban. Pensaba que se iban a quedar solas”.

Búsqueda de mineros en Sinaloa
Foto: CNPC

Cástulo Colín fue trasladado en helicóptero y ambulancia hasta el Hospital General de Mazatlán, donde fue dado de alta horas después, afectado solo por una deshidratación leve.

En cada avance, las autoridades de Protección Civil informaban a los familiares de los atrapados. Se les proporcionaron alimentos, atención psicológica y espacios de descanso en la zona de operaciones.

Dos mineros más fueron localizados: uno muerto y otro en medio del agua

Los trabajos al interior de la mina continuaron sin detenerse, donde el equipo llevaba a cabo periodos operativos de relevo. Los niveles de agua continuaron subiendo, por lo que el equipo se enfocaba tanto en el reforzamiento de las estructuras como en la extracción del liquido.

Durante las jornadas, equipos de buzos del Ejército Mexicano también ingresaban a la mina con el objetivo de continuar la exploración del lugar, esto mientras se bombeaban los niveles de la misma.

Segundo minero rescatado Sinaloa
Foto: CNPC

La tarde del martes, Francisco Zapata Nájera fue localizado, pero su rescate no se logró hasta la mañana de este miércoles 8 de abril, 14 días después del colapso.

Su extracción se vio dificultada debido a los altos niveles de agua en la zona, por lo que durante horas se realizó la extracción del liquido para mantener condiciones de máxima seguridad para el equipo de rescate.

El minero, de 42 años de edad y originario de Durango, fue rescatado a las 10:36 horas. Dentro de la mina recibió una valoración médica como parte de los protocolos de seguridad, y al salir, el personal paramédico procedió con su estabilización.

El minero fue trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada. Video: CNPC

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este miércoles 8 de abril la localización sin vida de otro de los trabajadores atrapados, siendo el tercero de los cuatro que permanecían dentro del lugar.

Tras el hallazgo, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) inició las diligencias para su traslado a la unidad forense, donde se llevarán a cabo las pruebas correspondientes para su identificación.

Luego del rescate de tres de los mineros, el equipo de rescate continúa trabajando para localizar al último trabajador que permanece atrapado. Asimismo, los trabajos se enfocan en el desalojo de agua y de jales para permitir hallarlo.

Temas Relacionados

minerosSinaloaSanta FeEl Rosariorescatemexico-noticias

Más Noticias

Kenia López Rabadán pide a gobierno de Sheinbaum prevenir tragedias ante escándalo por hundimiento de pilotes del Tren Maya

La presidenta de México adelantó que pedirá un dictamen técnico sobre la denuncia realizada a través de redes sociales

Kenia López Rabadán pide a gobierno de Sheinbaum prevenir tragedias ante escándalo por hundimiento de pilotes del Tren Maya

Metro CDMX y Metrobús hoy miércoles 8 de abril de 2026: retiran tren de la estación Salto del Agua de la línea 1

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles

Metro CDMX y Metrobús hoy miércoles 8 de abril de 2026: retiran tren de la estación Salto del Agua de la línea 1

Tito Fuentes de Molotov es hospitalizado para una cirugía derivada de problemas de adicciones

El músico enfrenta las consecuencias de años de adicción a las drogas

Tito Fuentes de Molotov es hospitalizado para una cirugía derivada de problemas de adicciones

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 8 de abril: manifestantes se desplazan en Avenida Paseo de la Reforma, a la altura de Insurgentes

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 8 de abril: manifestantes se desplazan en Avenida Paseo de la Reforma, a la altura de Insurgentes

Hoy No Circula del jueves 9 de abril: qué autos descansan en CDMX y Edomex

Conozca si su vehículo puede circular en la Ciudad de México y su zona conurbada, así como los valles de Toluca y de Santiago Tianguistenco,según las restricciones vigentes del programa de restricción vehicular

Hoy No Circula del jueves 9 de abril: qué autos descansan en CDMX y Edomex
MÁS NOTICIAS

NARCO

Prometieron a menor de 16 años trabajo en una tienda pero lo reclutaron y secuestraron hombres armados: así escapó

Prometieron a menor de 16 años trabajo en una tienda pero lo reclutaron y secuestraron hombres armados: así escapó

Hallaron nueva fosa clandestina en Tamaulipas, donde mataron antes a una familia entera y a una niña

Cártel Nueva Plaza: la organización criminal que creo “El 85″ tras romper con “El Mencho”

De ser cofundador del CJNG al rival de “El Mencho”: a cuántos años de prisión podrían sentenciar a “El 85″ en EEUU

Asesinan a mujer trans en Pueblo Mágico de Morelos, investigan posible crimen de odio

ENTRETENIMIENTO

Tito Fuentes de Molotov es hospitalizado para una cirugía derivada de problemas de adicciones

Tito Fuentes de Molotov es hospitalizado para una cirugía derivada de problemas de adicciones

Aarón Mercury lanza amenaza a Mario Bautista rumbo al Supernova Génesis: “Le voy a dar en su madre”

Quién es Camila Zamorano, la boxeadora a la que Santa Fe Klan le llevó serenata y encendió rumores de noviazgo

Caifanes cancela concierto en el Centro Ceremonial Otomí: este será el proceso de reembolso

“La Mole”, envuelto en la polémica por comentarios transfóbicos contra la reportera Roxana Olarte

DEPORTES

Isaac del Toro sufrió desgarre muscular del muslo derecho tras caída en la tercera etapa de la Vuelta al País Vasco

Isaac del Toro sufrió desgarre muscular del muslo derecho tras caída en la tercera etapa de la Vuelta al País Vasco

Equipo femenil ganan la primera medalla para México en el Mundial de Tiro con Arco Puebla 2026

México 68: pionero en la representación de mascotas dentro de los Juegos Olímpicos

Así marchan las posiciones en la Liga Mx Femenil a una jornada de terminar el torneo

Antoine Griezmann llena de elogios a Obed Vargas tras su reciente actuación con el Atlético de Madrid: “Le veo un gran futuro aquí”