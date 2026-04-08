Un colapso, cuatro atrapados y 300 rescatistas: la operación que desafía a la naturaleza y al tiempo en mina de Sinaloa

Foto: Jesús Aviles / Infobae México

El rescate de cuatro trabajadores de la mina Santa Fe, en El Rosario, Sinaloa, se convirtió en una carrera contra el tiempo y las condiciones naturales, donde la esperanza de ubicarlos con vida no ha desaparecido a 14 días de labores.

Fue el pasado 25 de marzo cuando una presa de jales se rompió dentro de la mina. Veinticinco mineros lograron salir, pero cuatro quedaron atrapados en el laberinto de galerías inundadas. Desde entonces, la operación de rescate se convirtió en una carrera contra el tirante de agua y los escombros.

Más de 300 rescatistas, entre militares, buzos y personal especializado de diversas corporaciones, acudieron al sitio con el objetivo de localizar a los mineros, pero la presencia de lodo complicó las labores desde los primeros días.

Las credenciales de los mineros que quedaron atrapados continúan en el exterior, motivando al equipo de rescate para retirarlas una vez localizados. Foto: Especial

A cuatro días del colapso, el equipo de rescate había podido avanzar 1.5 kilómetros robre las rampas, habilitando y asegurando galerías estratégicas para alcanzar la zona más profunda, que era donde se estimaba la posible ubicación de los mineros.

Sin embargo, los túneles también se convirtieron en ríos subterráneos con visibilidad nula, lo que requirió la colocación de motobombas para la extracción de agua acumulada en la parte más baja de la mina.

Primer rescate ocurrió 5 días después del colapso: pasó 100 horas bajo tierra

La madrugada del 30 de marzo, el equipo de rescate logró ubicar y rescatar con vida al primer minero, esto luego de más de 100 horas de trabajo ininterrumpido.

José Alejandro Cástulo Colín, de 44 años y originario de Angangueo en Michoacán, logró sobrevivir luego de que abandonó su máquina al sentir el descenso del lodo y de refugiarse en un contrapozo, una zona elevada dentro de la mina.

“Me resignaba a lo que dios dijera”, declaró el trabajador a medios de comunicación luego de ser rescatado. El lodo le llegaba a la mitad del estómago y la oscuridad era total. Solo pensaba en su familia: “Mis hijas me esperaban. Pensaba que se iban a quedar solas”.

Foto: CNPC

Cástulo Colín fue trasladado en helicóptero y ambulancia hasta el Hospital General de Mazatlán, donde fue dado de alta horas después, afectado solo por una deshidratación leve.

En cada avance, las autoridades de Protección Civil informaban a los familiares de los atrapados. Se les proporcionaron alimentos, atención psicológica y espacios de descanso en la zona de operaciones.

Dos mineros más fueron localizados: uno muerto y otro en medio del agua

Los trabajos al interior de la mina continuaron sin detenerse, donde el equipo llevaba a cabo periodos operativos de relevo. Los niveles de agua continuaron subiendo, por lo que el equipo se enfocaba tanto en el reforzamiento de las estructuras como en la extracción del liquido.

Durante las jornadas, equipos de buzos del Ejército Mexicano también ingresaban a la mina con el objetivo de continuar la exploración del lugar, esto mientras se bombeaban los niveles de la misma.

Foto: CNPC

La tarde del martes, Francisco Zapata Nájera fue localizado, pero su rescate no se logró hasta la mañana de este miércoles 8 de abril, 14 días después del colapso.

Su extracción se vio dificultada debido a los altos niveles de agua en la zona, por lo que durante horas se realizó la extracción del liquido para mantener condiciones de máxima seguridad para el equipo de rescate.

El minero, de 42 años de edad y originario de Durango, fue rescatado a las 10:36 horas. Dentro de la mina recibió una valoración médica como parte de los protocolos de seguridad, y al salir, el personal paramédico procedió con su estabilización.

El minero fue trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada. Video: CNPC

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este miércoles 8 de abril la localización sin vida de otro de los trabajadores atrapados, siendo el tercero de los cuatro que permanecían dentro del lugar.

Tras el hallazgo, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) inició las diligencias para su traslado a la unidad forense, donde se llevarán a cabo las pruebas correspondientes para su identificación.

Luego del rescate de tres de los mineros, el equipo de rescate continúa trabajando para localizar al último trabajador que permanece atrapado. Asimismo, los trabajos se enfocan en el desalojo de agua y de jales para permitir hallarlo.