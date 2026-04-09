México

Polvorones de nuez y chía: galletitas con fibra, omega 3 y sabor casero

Te decimos cómo hacer esta receta fácil y desde casa

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polvorones de nuez y chia --Mexico- 9 abril
(Gemini)

Los clásicos polvorones mexicanos se reinventan en una versión más nutritiva y crocante. Estos polvorones de nuez y chía combinan la textura arenosa y el sabor a manteca de los originales, pero suman grasas saludables, fibra y omega 3 gracias a las semillas de chía y las nueces.

Son ideales para acompañar el café, la merienda o como snack energético para chicos y grandes.

Lo mejor: son fáciles, económicos y se conservan muy bien. La chía aporta un toque crujiente único y la nuez, ese sabor inconfundible que gusta a todos.

Receta de polvorones de nuez y chía

La base son nueces picadas, semillas de chía, harina integral o común, manteca y azúcar mascabo. El resultado: galletitas doradas, crujientes y con un perfume irresistible.

polvorones de nuez y chia --Mexico- 9 abril
(Gemini)

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 35 minutos
  • Preparación activa: 15 minutos
  • Cocción: 18-20 minutos

Ingredientes

  1. 1 taza de nuez picada grueso (100 g)
  2. 1 taza de harina integral o común (120 g)
  3. 1/2 taza de manteca (a temperatura ambiente, 100 g)
  4. 1/3 taza de azúcar mascabo o impalpable
  5. 2 cucharadas de semillas de chía
  6. 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
  7. 1 pizca de sal

Cómo hacer polvorones de nuez y chía, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 170°C.
  2. Batir la manteca con el azúcar y la vainilla hasta lograr una crema.
  3. Incorporar la harina, la sal, la chía y las nueces picadas. Mezclar hasta obtener una masa compacta.
  4. Formar bolitas del tamaño de una nuez y acomodarlas en placa con papel manteca. Aplastar suavemente.
  5. Hornear 18-20 minutos hasta que estén apenas dorados en la base.
  6. Dejar enfriar antes de manipular: calientes son muy frágiles, fríos quedan firmes y crocantes.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 20-22 polvorones chicos.

polvorones de nuez y chia --Mexico- 9 abril
(Gemini)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 75
  • Grasas: 5 g
  • Carbohidratos: 7 g
  • Proteínas: 1,5 g

Estos valores son estimativos y pueden variar según los ingredientes y el tamaño de cada polvorón.

¿Cuánto tiempo se pueden conservar?

En frasco hermético, hasta 10 días a temperatura ambiente fresca.

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