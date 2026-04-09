Polvorones de nuez y chía: galletitas con fibra, omega 3 y sabor casero

(Gemini)

Los clásicos polvorones mexicanos se reinventan en una versión más nutritiva y crocante. Estos polvorones de nuez y chía combinan la textura arenosa y el sabor a manteca de los originales, pero suman grasas saludables, fibra y omega 3 gracias a las semillas de chía y las nueces.

Son ideales para acompañar el café, la merienda o como snack energético para chicos y grandes.

Lo mejor: son fáciles, económicos y se conservan muy bien. La chía aporta un toque crujiente único y la nuez, ese sabor inconfundible que gusta a todos.

Receta de polvorones de nuez y chía

La base son nueces picadas, semillas de chía, harina integral o común, manteca y azúcar mascabo. El resultado: galletitas doradas, crujientes y con un perfume irresistible.

(Gemini)

Tiempo de preparación

Tiempo total: 35 minutos

Preparación activa: 15 minutos

Cocción: 18-20 minutos

Ingredientes

1 taza de nuez picada grueso (100 g) 1 taza de harina integral o común (120 g) 1/2 taza de manteca (a temperatura ambiente, 100 g) 1/3 taza de azúcar mascabo o impalpable 2 cucharadas de semillas de chía 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional) 1 pizca de sal

Cómo hacer polvorones de nuez y chía, paso a paso

Precalentar el horno a 170°C. Batir la manteca con el azúcar y la vainilla hasta lograr una crema. Incorporar la harina, la sal, la chía y las nueces picadas. Mezclar hasta obtener una masa compacta. Formar bolitas del tamaño de una nuez y acomodarlas en placa con papel manteca. Aplastar suavemente. Hornear 18-20 minutos hasta que estén apenas dorados en la base. Dejar enfriar antes de manipular: calientes son muy frágiles, fríos quedan firmes y crocantes.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 20-22 polvorones chicos.

(Gemini)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 75

Grasas: 5 g

Carbohidratos: 7 g

Proteínas: 1,5 g

Estos valores son estimativos y pueden variar según los ingredientes y el tamaño de cada polvorón.

¿Cuánto tiempo se pueden conservar?

En frasco hermético, hasta 10 días a temperatura ambiente fresca.