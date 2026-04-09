Polvorones de nuez y chía: galletitas con fibra, omega 3 y sabor casero

Los clásicos polvorones mexicanos se reinventan en una versión más nutritiva y crocante. Estos polvorones de nuez y chía combinan la textura arenosa y el sabor a manteca de los originales, pero suman grasas saludables, fibra y omega 3 gracias a las semillas de chía y las nueces.
Son ideales para acompañar el café, la merienda o como snack energético para chicos y grandes.
Lo mejor: son fáciles, económicos y se conservan muy bien. La chía aporta un toque crujiente único y la nuez, ese sabor inconfundible que gusta a todos.
Receta de polvorones de nuez y chía
La base son nueces picadas, semillas de chía, harina integral o común, manteca y azúcar mascabo. El resultado: galletitas doradas, crujientes y con un perfume irresistible.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 35 minutos
- Preparación activa: 15 minutos
- Cocción: 18-20 minutos
Ingredientes
- 1 taza de nuez picada grueso (100 g)
- 1 taza de harina integral o común (120 g)
- 1/2 taza de manteca (a temperatura ambiente, 100 g)
- 1/3 taza de azúcar mascabo o impalpable
- 2 cucharadas de semillas de chía
- 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
- 1 pizca de sal
Cómo hacer polvorones de nuez y chía, paso a paso
- Precalentar el horno a 170°C.
- Batir la manteca con el azúcar y la vainilla hasta lograr una crema.
- Incorporar la harina, la sal, la chía y las nueces picadas. Mezclar hasta obtener una masa compacta.
- Formar bolitas del tamaño de una nuez y acomodarlas en placa con papel manteca. Aplastar suavemente.
- Hornear 18-20 minutos hasta que estén apenas dorados en la base.
- Dejar enfriar antes de manipular: calientes son muy frágiles, fríos quedan firmes y crocantes.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 20-22 polvorones chicos.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 75
- Grasas: 5 g
- Carbohidratos: 7 g
- Proteínas: 1,5 g
Estos valores son estimativos y pueden variar según los ingredientes y el tamaño de cada polvorón.
¿Cuánto tiempo se pueden conservar?
En frasco hermético, hasta 10 días a temperatura ambiente fresca.