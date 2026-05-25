Exgobernador de Morelos, Sergio Estrada Cajigal, sale de prisión y seguirá proceso en libertad

Sergio Estrada Cajigal, exgobernador de Morelos, salió de prisión. FOTO: Moisés Pablo/CUARTOSCURO.COM

Sergio Estrada Cajigal, exgobernador panista de Morelos, dejó el penal de Quintana Roo el domingo 25 de mayo de 2026 tras cerca de dos años de prisión preventiva, luego de que una jueza modificara su medida cautelar a resguardo domiciliario en Cancún con vigilancia electrónica mediante brazalete de geolocalización. El proceso penal por violencia familiar en su contra continúa.

¿Qué se sabe de las acusaciones en su contra?

La resolución judicial llega dos semanas después de que el mismo tribunal lo vinculara a proceso, el 14 de mayo de 2026, por hechos ocurridos el 27 de noviembre de 2021 en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, donde presuntamente agredió físicamente a quien entonces era su pareja sentimental, identificada como Carla Alejandra.

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El caso quedó asentado en la carpeta de investigación FGE/QR/CAN/FEDCMYRG/11/2619/2021 de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo.

México, D.F., 11NOVIEMBRE2004.- Sergio Estrada Cajigal, gobernador de Morelos, ofreció una conferencia de prensa en las instalaciones PAN DF. FOTO: Moisés Pablo/CUARTOSCURO.COM

Según la investigación, los hechos se desarrollaron en tres momentos distintos: una primera agresión en el interior de un restaurante, una segunda fuera del establecimiento cuando la mujer intentó retirarse, y una tercera de regreso en el hotel donde ambos se hospedaban, donde las agresiones habrían derivado en diversas fracturas.

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Tras un primer aseguramiento, Estrada Cajigal fue liberado del Centro de Retención Municipal. Esa misma noche regresó al hotel y, de acuerdo con la Fiscalía, volvió a agredir a la víctima. Es en ese tercer episodio donde la investigación sitúa las lesiones más graves.

Al momento de la vinculación a proceso, el 14 de mayo de 2024, la jueza impuso seis meses de resguardo domiciliario y la prohibición de acercarse o contactar a la víctima. Diez días después, el 24 de mayo de 2024, la misma autoridad judicial endureció la medida a prisión preventiva justificada al considerar que Estrada Cajigal habría incumplido las condiciones impuestas mediante manifestaciones públicas relacionadas con el caso.

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CUERNAVACA, MORELOS, 02ENERO2014.- La modelo venezolana Fernanda Alió ofreció una rueda de prensa acompañada de su abogada, Tania Hortencia Jiménez Guadarrama, luego de 59 días de no ver a su hija de dos años; además denunció la agresión de la que fue víctima por parte del ex gobernador de Morelos, Sergio Estrada Cajigal. También exhibió un recibo de pago mediante el cual pretende desacreditar que ha recibido apoyo económico por parte del secretario de Turismo, Jaime Álvarez Cisneros. FOTO: PATRICIA MORALES /CUARTOSCURO.COM

El detonante fue una entrevista radiofónica en la que el exgobernador anunció públicamente que denunciaría a su expareja por presunta extorsión agravada. La jueza interpretó esas declaraciones como una posible forma de intimidación hacia la víctima.

Esa misma noche, elementos ministeriales de Morelos y Quintana Roo ejecutaron la orden de aprehensión en su domicilio en Cuernavaca y lo trasladaron para ponerlo a disposición de la autoridad judicial en Benito Juárez. Horas antes, el propio Estrada Cajigal había difundido un video en redes sociales donde informaba la presencia de los agentes.

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El exgobernador niega los cargos

Tras salir del penal, Estrada Cajigal envió un mensaje de voz a familiares y personas cercanas al que tuvo acceso Proceso. En el audio, el exmandatario anticipó el desenlace que espera de un recurso legal pendiente:

“Finalmente, ya estoy fuera. El proceso sigue, pero en cuanto resuelva el colegiado famoso de ese amparo de abril del año pasado, quedaré libre prácticamente de todas estas acusaciones”.

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MÉXICO, D.F.30ENERO2006.- Sergio Estrada Cajigal, gobernador de Morelos, y Miguel Ángel Yunez, subdirector de Prevención de Participación Ciudadana de la SSPF durante la XX Reuniòn del Consejo nacional de Seguridad Pública. FOTO:Iván Stephens/CUARTOSCURO/CUARTOSCURO.COM

En otro tramo del mensaje añadió: “Les mando un abrazo a todos y espero que Cuernavaca me reciba bien ya cuando tenga que llegar, porque estoy enterado del relajo político que hay; es una lástima”.

El exgobernador ha negado de forma sistemática las acusaciones y sostiene que el proceso tiene un trasfondo político-electoral. En 2024, mientras cumplía arraigo domiciliario en Cuernavaca, participó como candidato a una diputación federal por el Distrito 01 bajo la coalición del Frente Amplio por México, integrada por PAN, PRI y PRD.

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Sus abogados promovieron recursos de amparo para revertir la prisión preventiva impuesta en mayo de 2024, sin éxito en ese momento. Uno de esos amparos, presentado en abril de 2025, es el que el propio Estrada Cajigal menciona en su mensaje de voz como la vía que, según él, podría derivar en su liberación definitiva.

Además del proceso por violencia familiar, el exmandatario enfrenta señalamientos por presunto incumplimiento en el pago de pensión alimentaria, según la información disponible en el expediente.

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Sergio Estrada Cajigal Ramírez gobernó Morelos entre 2000 y 2006 bajo las siglas del PAN. Tras su administración mantuvo presencia activa en procesos electorales y cargos legislativos.