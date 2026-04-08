México

La fruta ideal para limpiar tus pulmones de forma natural y eliminar exceso de flemas y mucosidad

Muchas personas buscan alternativas naturales para limpiar los pulmones y reducir la presencia de flemas y mucosidad

Guardar
La fruta ideal para limpiar tus pulmones de forma natural y eliminar exceso de flemas y mucosidad Foto: (iStock)
La fruta ideal para limpiar tus pulmones de forma natural y eliminar exceso de flemas y mucosidad Foto: (iStock)

El sistema respiratorio enfrenta retos constantes: contaminación ambiental, infecciones virales, humo del cigarro y alergias.

Muchas personas buscan alternativas naturales para limpiar los pulmones y reducir la presencia de flemas y mucosidad, síntomas frecuentes de enfermedades respiratorias.

Diversos especialistas en nutrición y salud pulmonar en México destacan la importancia de la alimentación como una herramienta para fortalecer este órgano vital.

Ciertos alimentos, por su composición química, ayudan a aliviar la congestión, mejorar la función pulmonar y favorecer la expulsión de secreciones.

¿Por qué la alimentación puede mejorar la salud respiratoria?

Neumólogos del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), explica que “una dieta rica en antioxidantes, vitamina C y enzimas naturales contribuye a reducir la inflamación en las vías respiratorias y facilita la eliminación de mucosidad”.

Mantener una hidratación adecuada y consumir frutas frescas puede mejorar la capacidad pulmonar, especialmente en personas que sufren cuadros de bronquitis o asma.

Un médico, visto de espaldas, sostiene una radiografía de tórax a contraluz, mostrando los pulmones y costillas. Lleva bata blanca y estetoscopio.
¿Por qué la alimentación puede mejorar la salud respiratoria? (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunos alimentos contienen compuestos que ayudan a disolver las flemas y reducir la viscosidad de la mucosidad. Se recomienda incluir en la dieta diaria frutas y verduras con alto contenido de bromelina, vitamina C y agua, ya que estos elementos fortalecen las defensas y limpian el tracto respiratorio.

La piña: aliada natural de los pulmones

Entre las frutas recomendadas por especialistas, una destaca por sus propiedades: la piña. Esta fruta tropical contiene bromelina, una enzima natural con efectos antiinflamatorios y mucolíticos. La bromelina favorece la desintegración de las moléculas de moco, facilitando su expulsión y aliviando la congestión bronquial.

La piña aporta vitamina C, que refuerza el sistema inmunológico, combate infecciones y reduce la irritación de las vías aéreas. Además, su alto contenido de agua contribuye a hidratar las mucosas, lo que ayuda a fluidificar las secreciones y facilita su eliminación.

Beneficios de la piña para los pulmones

Los principales efectos positivos del consumo regular de piña incluyen:

  • Reducción de flemas: La bromelina ayuda a disolver y eliminar mucosidad acumulada en los bronquios.
  • Desinflamación: Disminuye la inflamación de las vías respiratorias, lo que mejora la respiración.
  • Refuerzo inmune: La vitamina C apoya la defensa contra infecciones respiratorias.
  • Hidratación: El alto contenido de agua mantiene las mucosas húmedas y sanas.

La doctora Romero advierte que los beneficios de la piña son más evidentes cuando se consume fresca y madura, no enlatada ni procesada, ya que los conservadores y azúcares añadidos pueden disminuir su efecto.

frutas - piña - exportaciones
La piña: aliada natural de los pulmones

¿Cómo incorporar la piña para aprovechar sus ventajas?

Consumir la piña en ayunas o como parte de ensaladas, jugos naturales o postres sin azúcar. También puede combinarse con otras frutas ricas en vitamina C, como naranja o guayaba, para potenciar sus beneficios.

Enlistado de recomendaciones prácticas:

  • Comer dos rodajas de piña fresca al día.
  • Preparar jugo natural de piña, sin azúcar añadida.
  • Incorporar piña en ensaladas o como snack entre comidas.
  • Evitar piña enlatada o procesada.

Precauciones y advertencias

Aunque la piña es segura para la mayoría, las personas con úlceras gástricas o sensibilidad a los ácidos deben consumirla con moderación. No sustituye el tratamiento médico en enfermedades respiratorias graves. Ante síntomas persistentes, como tos crónica o dificultad para respirar, es indispensable consultar a un neumólogo.

Alimentación y salud pulmonar: una relación directa

Las fuentes consultadas coinciden en que una alimentación balanceada, rica en frutas como la piña, puede apoyar la salud pulmonar y facilitar la limpieza natural de los pulmones. La combinación de bromelina, vitamina C y agua ayuda a reducir flemas y mucosidad, ofreciendo un recurso sencillo y accesible para quienes buscan alternativas naturales de cuidado respiratorio.

La clave está en la constancia y en acompañar estos hábitos con una vida libre de tabaco, buena hidratación y atención médica profesional cuando sea necesario.

Temas Relacionados

PulmonesPiñaFlemasÓrganos vitalesfrutasmexico-noticiasNutriciónINER

Más Noticias

Acusan que cinco candidatos a Consejeros del INE cometieron fraude electoral en el Congreso local a favor de Morena

Dirigente del PAN CDMX, Luisa Gutiérrez Ureña, manifestó su preocupación por el proceso electoral para las consejerías, señaló que el organismo electoral puede volverse a modo de la 4T

Acusan que cinco candidatos a Consejeros del INE cometieron fraude electoral en el Congreso local a favor de Morena

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 8 de abril: carga vehicular en Circuito Interior

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 8 de abril: carga vehicular en Circuito Interior

En dos años, Alito Moreno acumuló más faltas injustificadas en el Senado, pero PAN fue la bancada con más inasistencias

Durante los primeros dos años de la actual legislatura, el Senado ha registrado un total de 181 faltas injustificadas cometidas por 67 legisladores de distintas fuerzas políticas

En dos años, Alito Moreno acumuló más faltas injustificadas en el Senado, pero PAN fue la bancada con más inasistencias

De ser cofundador del CJNG al rival de “El Mencho”: a cuántos años de prisión podrían sentenciar a “El 85″ en EEUU

Érick Valencia Salazar se declaró culpable de narcotráfico ante una corte de ese país

De ser cofundador del CJNG al rival de “El Mencho”: a cuántos años de prisión podrían sentenciar a “El 85″ en EEUU

Aarón Mercury lanza amenaza a Mario Bautista rumbo al Supernova Génesis: “Le voy a dar en su madre”

El influencer calienta la pelea con declaraciones sin filtro y revive la rivalidad que mantiene en vilo a sus seguidores

Aarón Mercury lanza amenaza a Mario Bautista rumbo al Supernova Génesis: “Le voy a dar en su madre”
MÁS NOTICIAS

NARCO

De ser cofundador del CJNG al rival de “El Mencho”: a cuántos años de prisión podrían sentenciar a “El 85″ en EEUU

De ser cofundador del CJNG al rival de “El Mencho”: a cuántos años de prisión podrían sentenciar a “El 85″ en EEUU

Asesinan a mujer trans en Pueblo Mágico de Morelos, investigan posible crimen de odio

Cae “El Fresa”, presunto líder de una célula del CJNG dedicada a la extorsión en Edomex

Detienen a tres presuntos implicados en secuestro y homicidio de secretario municipal en Ocampo, Michoacán

Marina asegura embarcación de cocaína con valor de 56.7 mdp en Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Aarón Mercury lanza amenaza a Mario Bautista rumbo al Supernova Génesis: “Le voy a dar en su madre”

Aarón Mercury lanza amenaza a Mario Bautista rumbo al Supernova Génesis: “Le voy a dar en su madre”

Quién es Camila Zamorano, la boxeadora a la que Santa Fe Klan le llevó serenata y encendió rumores de noviazgo

Caifanes cancela concierto en el Centro Ceremonial Otomí: este será el proceso de reembolso

“La Mole”, envuelto en la polémica por comentarios transfóbicos contra la reportera Roxana Olarte

José Manuel Figueroa estalla contra las declaraciones de Imelda Tuñón: “Es un daño muy cruel”

DEPORTES

México 68: pionero en la representación de mascotas dentro de los Juegos Olímpicos

México 68: pionero en la representación de mascotas dentro de los Juegos Olímpicos

Así marchan las posiciones en la Liga Mx Femenil a una jornada de terminar el torneo

Antoine Griezmann llena de elogios a Obed Vargas tras su reciente actuación con el Atlético de Madrid: “Le veo un gran futuro aquí”

Fanáticos de América y Cruz Azul critican altos precios del estacionamiento en el Estadio Azteca

Histórico: mexicano impone récord nacional tras nadar 85 kilómetros en mar abierto entre Cozumel y Cancún