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En medio del derrame de petróleo, Pemex reporta aumento en la producción de gasolina

El crecimiento en la fabricación de ambos combustibles coincide con caídas reflejadas en importaciones y una marea negra en el Golfo de México

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En medio del derrame de petróleo en el Golfo de México, Pemex anunció que la producción de gasolinas en México sube 26.71% en febrero de 2026. REUTERS/Luis Manuel Lopez
En medio del derrame de petróleo en el Golfo de México, Pemex anunció que la producción de gasolinas en México sube 26.71% en febrero de 2026. REUTERS/Luis Manuel Lopez

Petróleos Mexicanos (Pemex) informa que la producción nacional de gasolinas y diésel aumentó en el pasado mes de febrero, mientras que la importación de ambos combustibles y la generación de combustóleo presentan reducciones significativas.

Mientras en el Golfo de México un derrame de petróleo afecta a estados como Veracruz o Tamaulipas, Pemex informó que la importación de gasolinas bajó 15.54% y la de diésel 62.94% respecto al mismo mes de 2025.

El volumen de elaboración de combustóleo cayó 23.82% durante el periodo, de acuerdo con Pemex, que atribuye este descenso al compromiso ambiental de la empresa pública. En el pasado febrero, la producción de combustóleo se ubica en 168.2 mil barriles diarios, frente a 220.8 mil de un año antes.

Aumenta la producción nacional y disminuye la compra de gasolina extranjera

El volumen de combustóleo generado por Pemex baja un 23.82%, impulsado por compromisos ambientales. REUTERS/Luis Manuel Lopez
El volumen de combustóleo generado por Pemex baja un 23.82%, impulsado por compromisos ambientales. REUTERS/Luis Manuel Lopez

La elaboración de gasolinas subió 26.71% al alcanzar 416 mil barriles diarios, comparado con los 328.3 mil de febrero de 2025, según el comunicado. Para el diésel, el alza fue de 79.93%, pasando de 166 mil a 298.7 mil barriles diarios en el mismo lapso.

También en febrero de 2026, la importación de gasolinas se sitúa en 274 mil barriles diarios, un recorte frente a 2025. El diésel importado baja a 34.5 mil barriles por día, tras registrar 93.1 mil en el año anterior

Pemex vincula estos resultados con la estrategia de fortalecer el Sistema Nacional de Refinación para avanzar en la soberanía energética y reducir la dependencia del mercado externo.

Greenpeace pide al gobierno mexicano respuestas por el derrame de petróleo

El fenómeno ha ocurrido bajo condiciones meteorológicas que han complicado la contención del material nocivo
La organización llama a la ciudadanía de Veracruz y Tabasco a documentar con imágenes y videos los daños causados por el derrame de hidrocarburos. Crédito: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Greenpeace exige al gobierno mexicano respuestas directas y suficientes frente al derrame de petróleo que afecta comunidades costeras del Golfo de México, mientras convoca a la ciudadanía a denunciar las consecuencias con pruebas directas, al advertir que las autoridades minimizan las acciones de monitoreo independiente.

La organización atribuye la gravedad de la contaminación al deficiente manejo de información oficial y advierte que los daños ya recorren las costas, en palabras difundidas en su sitio.

Además, Greenpeace lanzó una convocatoria para que la población documente con imágenes y videos las afectaciones que deja el derrame, pidiendo a quienes viven en comunidades del Veracruz-Tabasco compartir pruebas directas.

Infobae México reporta que Greenpeace denuncia la minimización de las acciones de monitoreo independiente por parte de las autoridades federales. REUTERS/Yahir Ceballos
Infobae México reporta que Greenpeace denuncia la minimización de las acciones de monitoreo independiente por parte de las autoridades federales. REUTERS/Yahir Ceballos

El objetivo es crear un registro ciudadano autónomo, fuera de cifras oficiales que la organización califica de “parciales”. Según la convocatoria: “Mándanos tu evidencia de lo que está pasando en tu comunidad señalando lugar y fecha donde está siendo tomada la imagen”.

La organización abrió un sitio dedicado para recolectar firmas digitales y sumar apoyo, invitando a la población a convertirse en activistas digitales frente al daño ambiental. El llamado exige que el Gobierno Federal adopte una política energética que privilegie fuentes renovables, no el petróleo, y se pronuncia por medidas que detengan futuros desastres similares.

Greenpeace sostiene que la respuesta de las autoridades federales es insuficiente y que existe una estrategia para desacreditar la labor de monitoreo independiente realizada por habitantes y organizaciones de la zona.

Miembros de la Red Corredor Arrecifal del Golfo de México, citada por la organización, denuncia intentos oficiales de minimizar la documentación ciudadana sobre el avance del petróleo.

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