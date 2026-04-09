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Greenpeace pide denunciar afectaciones por derrame de petróleo en el Golfo de México, acusa que gobierno minimiza acciones de activistas

A través del sitio web de la organización, las personas pueden sumarse para ser activistas digitales y sumarse a las exigencias por este desastre ambiental

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A través de sus redes sociales, Greenpeace publicó el sitio habilitado para recaudar firmas y exigir a las autoridades acciones concretas y suficientes
A través de sus redes sociales, Greenpeace publicó el sitio habilitado para recaudar firmas y exigir a las autoridades acciones concretas y suficientes (X: @greenpeacemx)

Lo que comenzó como una alerta, hoy es una catástrofe que recorre nuestras costas, afirmó la organización Greenpeace respecto al derrame de petróleo que ha afectado a una gran parte del Golfo de México.

Con la leyenda ¡Que no desacrediten nuestra voz! la organización ambientalista invitó a la ciudadanía a firmar una petición para exigir al gobierno de México acciones efectivas para apoyar a las comunidades y ecosistemas que enfrentan las consecuencias del derrame.

A través de sus redes sociales, Greenpeace publicó el sitio habilitado para recaudar firmas y exigir a las autoridades que “evite más desastres como este, con una política energética basada en fuentes renovables, no en petróleo”.

La organización subrayó que las comunidades costeras documentan la presencia de hidrocarburo en distintos puntos del Golfo de México, sin embargo, la respuesta oficial sigue siendo insuficiente. Además, destacó que autoridades federales buscan desacreditar la labor ciudadana de monitoreo y registro de los daños ambientales.

Acciones de organizaciones activistas ante el derrame

Greenpeace recordó que Integrantes de la Red Corredor Arrecifal del Golfo de México señalaron que existe una estrategia para minimizar la documentación que realizan habitantes y organizaciones de la región.

“El gobierno intenta justificar su falta de atención y opacidad descalificando el esfuerzo de quienes documentan lo que ocurre en territorio”, sostiene Greenpeace.

Frente a la falta de información oficial, comunidades y organizaciones civiles impulsan el Mapa Interactivo “Sitios Afectados-Derrame de Petróleo Veracruz-Tabasco 2026”.

Esta herramienta recoge reportes y evidencia de personas que habitan en los sitios afectados. “Es una herramienta ciudadana, autónoma e independiente, donde las personas en territorio están registrando los impactos”, afirman.

El objetivo es documentar mediante imágenes y videos y compartirlo con Greenpeace para que se haga un registro ciudadano
El objetivo es documentar mediante imágenes y videos y compartirlo con Greenpeace para que se haga un registro ciudadano (Captura de pantalla del portal de Greenpeace)

Greenpeace invita a ser activistas digitales

Ante esta situación, la organización ambientalista, que desde el momento en el que se dio a conocer la noticia del derrame, exigió acciones concretas al gobierno, hizo un llamado a la ciudadanía para sumarse a las denuncias colectivas por este hecho.

“El problema va más allá de un solo derrame”, destacó Greenpeace e invitó a que los pobladores locales compartan las evidencias de las afectaciones que viven ante este desastre. El objetivo es documentar mediante imágenes y videos y compartirlo con Greenpeace para que se haga un registro ciudadano, y no quedarse solo en las cifras e información de las autoridades que, hasta el momento, han reportado como parciales.

“Mándanos tu evidencia de lo que está pasando en tu comunidad señalando lugar y fecha donde está siendo tomada la imagen”, especifica la convocatoria de Greenpeace.

La organización ambientalista pidió a la ciudadanía, especialmente a quienes se encuentran en alguna de las localidades afectadas por este desastre, a convertirse en activistas digitales y denunciar las consecuencias y afectaciones por este desastre.

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