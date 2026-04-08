¿Magna o Premium? Por qué tu carro necesita la gasolina ideal y no la más económica

La presidenta Sheinbaum minimizó el impacto del conflicto entre Irán y EEUU en el precio del petróleo y cómo impacta en el costo del hidrocarburo en México.

El debate sobre el precio del combustible volvió al centro de la conversación tras declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ironizó sobre el uso de gasolina más barata en medio de críticas por el costo de la Premium.

Durante su conferencia matutina de este miércoles, la mandataria reaccionó a la caída del petróleo y al impacto en México. “Bueno, se desploma es un decir, bajó quince por ciento... pero así como que se desplomó”, aclaró. Incluso soltó una frase que encendió redes: “Pueden cargar magna”.

Más allá del comentario, la discusión dejó una pregunta clave: ¿realmente conviene elegir la gasolina más económica?

El debate sobre el precio del combustible volvió al centro de la conversación tras declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum. EFE/Isaac Esquivel

Octanaje: la verdadera diferencia entre Magna y Premium

La diferencia entre gasolina Magna y Premium no radica en la “calidad” o en que una haga correr más el auto. Todo depende del octanaje, una propiedad que mide la resistencia del combustible a detonar antes de tiempo.

La Magna, con 87 octanos, funciona en motores convencionales. La Premium, con 91 o 92 octanos, soporta mayor compresión sin explotar de forma anticipada.

El motor define la elección

El punto central no es el precio, sino el diseño del motor. Los autos con mayor desempeño o con turbocargador comprimen la mezcla de aire y gasolina con más fuerza. En esos casos, la Premium resulta indispensable.

Si un vehículo diseñado para Premium usa Magna, aparece el llamado “cascabeleo”, una detonación prematura que afecta el rendimiento y puede dañar componentes internos con el paso del tiempo.

Imagen de archivo. Un empleado trabaja cerca de una boquilla dispensadora de combustible en una gasolinera de Pemex en Ciudad de México, México.12 de febrero de 2025 REUTERS/Raquel Cunha

En contraste, colocar Premium en un motor que solo requiere Magna no genera beneficios reales. El gasto aumenta sin mejorar potencia ni desempeño.

Qué pasa si eliges mal

Elegir la gasolina incorrecta tiene consecuencias claras:

Premium en motor de Magna: no aporta ventajas. Solo eleva el costo por litro.

Magna en motor de Premium: reduce potencia. Los sistemas del vehículo ajustan el funcionamiento, pero el desempeño cae.

Cómo saber cuál gasolina usar

La respuesta no depende del precio ni de recomendaciones externas. La información correcta está en dos lugares:

La tapa del tanque de combustible

El manual del propietario

Ahí se especifica el tipo de gasolina que el fabricante recomienda para un funcionamiento óptimo.

El comentario de la presidenta Claudia Sheinbaum abrió una conversación que va más allá de la política energética. Elegir entre Magna o Premium no debe responder al costo inmediato, sino a las necesidades del motor.

Un error común consiste en pensar que la gasolina más cara siempre es mejor. La realidad es más simple: cada auto tiene un combustible ideal. Elegirlo correctamente garantiza rendimiento, evita daños y optimiza el gasto a largo plazo.