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Investigan a empleada de Pemex por fiesta de lujo: Sheinbaum confirma denuncia tras reportaje

Sheinbaum informó que Pemex presentó denuncia ante la Secretaría Anticorrupción contra trabajadora sindicalizada tras nota publicada en El Universal

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El extravagante festejo de XV años de María Fernanda “Mafer” Guerrero se volvió viral por su costo millonario de la celebración. (Facebook: Irving Pineda)
El extravagante festejo de XV años de María Fernanda “Mafer” Guerrero se volvió viral por su costo millonario de la celebración. (Facebook: Irving Pineda)

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este miércoles en su conferencia matutina que Petróleos Mexicanos (Pemex) presentó una denuncia ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno contra Virginia Guillén, una empleada sindicalizada de la paraestatal con 30 años de antigüedad, luego de que El Universal publicara una investigación sobre una fiesta de quince años que organizó para su hija y presuntas inconsistencias en su declaración patrimonial.

El director de Pemex reaccionó a la nota periodística

Fue el propio Víctor Rodríguez Padilla, director de Pemex, quien tomó la iniciativa tras leer la nota. De acuerdo con lo informado en la conferencia, Rodríguez Padilla envió de inmediato una solicitud formal a la Secretaría Anticorrupción para que se abriera una investigación interna.

La mandataria explicó el procedimiento que se activó: “Por iniciativa propia del director de Pemex, al leer la nota, le manda una solicitud a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno diciendo: investiga a ver si hay alguna irregularidad”.

Belinda, J Balvin, Xavi y Galilea Montijo fueron algunas de las celebridades presentes en los XV años de Mafer en Tabasco. (Redes sociales)
Belinda, J Balvin, Xavi y Galilea Montijo fueron algunas de las celebridades presentes en los XV años de Mafer en Tabasco. (Redes sociales)

¿Qué sigue para la trabajadora?

Sheinbaum aclaró que la decisión sobre una posible separación del cargo no recae en el director de la petrolera, sino en las instancias correspondientes. “Quien tiene que determinarlo no es el propio director de Pemex, sino la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno y el propio órgano interno de control”, precisó.

La presidenta subrayó que este tipo de revisiones son un protocolo estándar ante notas periodísticas de este tipo: “Siempre que se presenta una nota como la que salió en El Universal, o si sale en cualquier otro periódico, se hace una revisión interna por parte de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno”.

Cero tolerancia, pero también cero injusticias

Al ser cuestionada sobre su opinión respecto a que un trabajador del gobierno haya gastado presuntamente alrededor de 40 millones de pesos en una fiesta particular, Sheinbaum fue enfática en dos puntos.

Primero, la necesidad de verificar la información antes de actuar: “Siempre hay que revisar que lo que sale publicado en efecto tenga el sustento, porque nos ha pasado muchas veces que se publican notas en El Universal o en otros periódicos, que salen denuncias que en realidad no tienen sustento. Entonces nosotros no podemos cometer ninguna injusticia”.

Y segundo, la postura del gobierno ante la corrupción comprobada: “Nosotros no toleramos la corrupción. No hay impunidad, pero tenemos que garantizar que, en efecto, la nota que sale en un medio pues tiene sustento”.

La mandataria ejemplificó el riesgo de actuar sin investigación previa: “Si alguien dice ‘hubo corrupción en un contrato’ y nada más por escuchar eso yo digo ‘cancela el contrato’, pues ¿cómo? Para eso hay una institución que es la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno o los órganos internos de control, que tienen la obligación de investigar si en efecto es así”.

Galilea Montijo fue la anfitriona de los XV años de Mafer, fiesta viral llevada a cabo en Villahermosa, Tabasco

El protocolo anticorrupción en marcha

La trabajadora, quien figura como sindicalizada con tres décadas en la empresa, fue separada provisionalmente de su cargo mientras avanza la investigación. La Secretaría a cargo de Raquel Buenrostro —a quien Sheinbaum señaló como responsable directa de llevar adelante estas pesquisas— deberá determinar si existen irregularidades administrativas o penales en el caso.

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