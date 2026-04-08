El PVEM justifica voto a favor de Roberto Velasco: “joven, responsable y comprometido”

El Partido Verde Ecologista de México ha expresado su total confianza en Roberto Velasco como el nuevo Secretario de Relaciones Exteriores, destacando su idoneidad para el cargo.

Roberto Velasco Álvarez, nuevo canciller y hasta ahora figura central en la diplomacia mexicana, asume la Secretaría de Relaciones Exteriores con el respaldo público de sectores políticos que destacan su trayectoria en negociaciones internacionales y su experiencia en la Cancillería.

La designación, celebrada por el vicepresidente de la Mesa Directiva y diputado del PVEM Raúl Bolaños-Cacho Cué, ocurre al cierre de un periodo legislativo donde cobra relevancia la neutralidad parlamentaria en la elección de nuevos consejeros para el INE, además de avances en la reducción del gasto de órganos legislativos y nuevas disposiciones para el bloqueo de cuentas ligadas al crimen organizado, según información difundida este martes por un comunicado de la Cámara de Diputados.

Bolaños-Cacho Cué afirma que conoce a Roberto Velasco desde sus años universitarios en la Universidad Iberoamericana y lo califica como un “joven talentoso, responsable y comprometido con la administración pública federal”.

<b>El respaldo político a la designación de Roberto Velasco como canciller</b>

Resalta que Velasco “tuvo la oportunidad de conocer la Cancillería desde sus entrañas en su paso por comunicación social, como director general de área y subsecretario. Su talento lo ha llevado a estar en las mesas más importantes en las negociaciones con nuestros vecinos del norte”, dijo el diputado al referirse a su colega y nuevo titular de la SRE.

El legislador ve en la llegada de Velasco una posibilidad de liderazgo internacional en materia ambiental. Expresa: “Confío en que el nuevo canciller implemente una agenda que realmente haga el cambio en las reuniones anuales que tiene la COP, y que México sea ejemplo, a través de su liderazgo, en el combate al cambio climático y en la defensa al medio ambiente”. Menciona que esta designación “le representa” y que la bancada del PVEM respalda la decisión presidencial “sin ningún titubeo”.

<b>El periodo legislativo y la conducción de la Cámara de Diputados</b>

Al hacer un balance de la gestión legislativa que concluirá el próximo 30 de abril, Bolaños-Cacho Cué señala que “se ha privilegiado el diálogo, el debate plural, en el que se ha resaltado la construcción de acuerdos y la buena política en la Cámara de Diputados”. Destaca la conducción de la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López, y el trabajo del doctor Ricardo Monreal al frente de la Junta de Coordinación Política.

El legislador reconoce que aunque han existido diferencias claras en algunos temas, la pluralidad se ha respetado y los acuerdos se han logrado a través del diálogo constante.

Respecto al dictamen de la minuta del llamado “Plan B” de la reforma electoral, Bolaños-Cacho Cué asegura que es un avance en materia de reducción de costos en los congresos locales y cabildos. Señala también la discusión en torno a la revocación de mandato, que formó parte de una reserva presentada por el PT en el Senado. Explica que la Cámara alta decidió retirar esa reserva y que la bancada del PVEM acompañará la versión aprobada, al calificarla como “un buen avance”.