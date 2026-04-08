México

Roberto Velasco comparece ante el Senado previo a su ratificación como canciller de la Secretaría de Relaciones Exteriores

El T-MEC continuará siendo prioridad para su administración

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Roberto Velasco. (especial)
Roberto Velasco. (especial)

El secretario designado de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco Álvarez, compadeció en el Senado de la Republica, previo a su ratificación como canciller del organismo.

Durante la conferencia aseguró que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) es la mayor prioridad para la política exterior mexicana, el cual tiene una revisión programada para el 1 de julio.

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