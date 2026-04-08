Roberto Velasco comparece ante el Senado previo a su ratificación como canciller de la Secretaría de Relaciones Exteriores

Roberto Velasco. (especial)

El secretario designado de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco Álvarez, compadeció en el Senado de la Republica, previo a su ratificación como canciller del organismo.

Durante la conferencia aseguró que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) es la mayor prioridad para la política exterior mexicana, el cual tiene una revisión programada para el 1 de julio.