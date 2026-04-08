Roberto Velasco califica de “inaceptable” la muerte de mexicanos bajo custodia de ICE

Las declaraciones de Roberto Velasco ante el Senado incluyeron un reconocimiento explícito sobre el sufrimiento de las familias, así como la exposición de medidas de apoyo y la importancia del acompañamiento legal y diplomático. (Infobae-Itzallana)

Durante su comparecencia ante el Senado de la República este 8 de abril de 2026, el canciller designado Roberto Velasco Álvarez no esquivó uno de los temas más sensibles de la agenda bilateral: la muerte de mexicanos bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos.

En la ronda de preguntas ante la Comisión de Relaciones Exteriores, que preside el senador Alejandro Murat Hinojosa, Velasco fue directo y sin rodeos: lo que ha ocurrido con esos connacionales le parece “absolutamente inaceptable”.

Un tema que “llena de dolor”

El funcionario designado no se limitó a la postura institucional. Reconoció abiertamente el peso humano del asunto: “Me llena de dolor, porque además me ha tocado hablar con las familias que han dejado atrás varias de estas personas y son historias absolutamente desgarradoras”, afirmó ante las senadoras y senadores presentes.

Velasco describió el perfil de quienes han perdido la vida en esos centros de detención: gente que “dejó atrás niños pequeños”, familias enteras que hoy enfrentan el duelo desde México mientras buscan respuestas al otro lado de la frontera.

Ante ese panorama, el canciller designado fue categórico: “Como gobierno no podemos estar de brazos cruzados, si no lo hemos hecho, no lo vamos a hacer”.

Agentes de ICE intensifican los controles migratorios en medio de la controversia nacional (Reuters)

Las acciones concretas que México ya tomó

Más allá de las palabras, Velasco detalló una serie de medidas que la Cancillería mexicana ha instrumentado frente a los casos de los 14 mexicanos fallecidos bajo custodia migratoria estadounidense:

Contacto directo con las familias y apoyo en la repatriación de los cuerpos .

Respaldo económico y logístico para quienes han solicitado análisis forenses independientes .

Acompañamiento legal y financiero a las familias que decidieron emprender acciones jurídicas en cortes estadounidenses. Aunque aclaró que México, como gobierno extranjero, no puede presentar demandas penales directamente, sí garantiza que “los que han tomado la decisión de presentar algún tipo de recurso jurídico saben perfectamente que cuentan con todo nuestro respaldo económico“.

El caso del centro de detención en California

Velasco puso especial énfasis en un centro de detención en California —identificado como “Centro de Adelanto”— donde fallecieron cuatro de los 14 mexicanos registrados. Sobre ese caso, anunció la presentación de un amicus curiae en la demanda que ya está en curso: “Por supuesto que nos haremos presentes en ese juicio, que se inició hace unos meses”.

Además, informó que el gobierno mexicano ha enviado comunicaciones formales al gobierno de Estados Unidos, al gobierno de California y al Congreso estadounidense. Reconoció también el respaldo del Senado mexicano en esas gestiones, en particular de la presidenta de la Mesa Directiva, quien se comunicó con su homólogo en el Senado de EU.

La designación fue respaldada tras una comparecencia ante legisladores y la presentación de una propuesta diplomática que incluye la defensa de intereses nacionales, el impulso económico y la protección de connacionales en el exterior.

El siguiente paso: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Como parte de los pasos por venir, Velasco anunció que en las próximas semanas México presentará una solicitud de audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que el tema de las muertes bajo custodia del ICE sea discutido en ese foro internacional.

La postura del canciller designado fue clara desde el inicio de su comparecencia: “Nuestra diplomacia existe para servir al pueblo”. Y en el caso de los migrantes fallecidos, esa frase encontró su prueba más concreta.