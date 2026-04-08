Cinco formas sencillas de aprovechar el café en tu rutina de belleza

El exfoliante corporal a base de café molido elimina impurezas y estimula la microcirculación cutánea de forma natural. (Amazonical)

Más allá de ser la bebida más popular del mundo, el café ha ganado un lugar en el mundo de la belleza. Su eficacia no es magia; se debe a compuestos biológicamente activos como los antioxidantes, la cafeína, los polifenoles y los ácidos clorogénicos, que poseen propiedades comprobadas en estudios dermatológicos.

A continuación, te presentamos cinco formas de aprovechar sus beneficios de manera segura en casa:

1. Exfoliante corporal casero

El uso de exfoliante corporal casero a base de café molido ha ganado popularidad debido a su textura granulada, que facilita la remoción de impurezas y estimula la microcirculación cutánea.

La exfoliación regular no solo mejora la textura cutánea, sino que también favorece la renovación celular. Los polifenoles presentes en el café aportan antioxidantes que protegen la piel frente a agresores ambientales,un beneficio ampliamente documentado en estudios científicos.

Estas propiedades hacen del café molido una alternativa eficaz para quienes buscan mantener la piel preparada para otros tratamientos de cuidado personal.

2. Mascarilla facial para limpiar y refrescar

El café molido es una alternativa eficaz para quienes buscan mantener la piel preparada para otros tratamientos de cuidado personal. (Freepik)

Las propiedades antiinflamatorias de la mascarilla facial con café, que pueden contribuir a reducir el enrojecimiento de la piel ha impulsado la popularidad de mascarillas que combinan café molido con otros ingredientes naturales.

Según la dermatóloga Dra. Mona Gohara, citada en Allure, mezclar café molido con yogur natural permite obtener una mascarilla que limpia los poros y aporta suavidad al rostro. Esta preparación ayuda a disminuir la inflamación y mejora la luminosidad cutánea.

El procedimiento consiste en aplicar la mezcla sobre el rostro limpio durante cinco minutos y enjuagar con agua tibia, evitando siempre las zonas más sensibles.

Expertos en cosmética natural recomiendan utilizar este tipo de mascarillas solo una o dos veces por semana para no dañar la barrera cutánea.utilizar este tipo de mascarillas solo una o dos veces por semana para no dañar la barrera cutánea.

La frecuencia y la aplicación adecuada permiten aprovechar los beneficios del café, manteniendo la piel limpia y luminosa, sin recurrir a productos comerciales.

3. Tratamiento capilar para brillo y vitalidad

Este tratamiento puede ayudar al crecimiento del cabello.- crédito montaje Freepik

La cafeína estimula la circulación sanguínea en el cuero cabelludo, lo que puede favorecer el crecimiento del cabello en casos de caída leve,según investigaciones publicadas en el International Journal of Dermatology. Este estímulo contribuye a mejorar el aspecto general del cabello y a fortalecer la fibra capilar.

Según la revista Medical News Today, el uso del café preparado y frío como enjuague después del champú realza el brillo y aporta vitalidad, además de reforzar la textura del cabello.

La Academia Americana de Dermatología señala que este método no resulta adecuado para cabellos decolorados, ya que puede modificar el tono y generar resultados no deseados. Por ello, se recomienda su uso principalmente en cabellos oscuros, donde el café puede potenciar el color natural y aportar un aspecto más brillante.

4. Remedio contra ojeras y bolsas en los ojos

El café frío se utiliza como remedio casero para tratar ojeras y bolsas en los ojos, respaldado por literatura dermatológica. La Academia Americana de Dermatología subraya que la cafeína actúa como vasoconstrictor, ayudando a reducir la hinchazón y la apariencia de las bolsas en la zona periocular.

Esta propiedad convierte al café en un aliado temporal para quienes buscan atenuar signos de fatiga en el contorno ocular.

El procedimiento recomendado consiste en aplicar discos de algodón empapados en café frío sobre los párpados durante diez minutos, lo que brinda una sensación de alivio y frescura inmediata.

La dermatóloga Dra. Rachel Nazarian, citada por Allure, aclara que esta técnica ofrece resultados temporales y no reemplaza los tratamientos médicos en casos de ojeras o bolsas crónicas.

Los productos tópicos con cafeína pueden disminuir la pigmentación y la inflamación alrededor de los ojos. (Freepik)

5. Neutralizador de olores para las manos

El café molido seco se emplea como recurso doméstico para neutralizar olores persistentes en las manos tras manipular alimentos de aroma intenso. Es un truco de cocina ampliamente reconocido por su eficacia para absorber olores como el de ajo o cebolla o pescado.

El procedimiento consiste en frotar una pequeña cantidad de café molido seco sobre las manos y, posteriormente, enjuagarlas con agua.

Además de neutralizar los olores, los aceites naturales del café aportan una leve humectación, lo que ayuda a evitar la resequedad de la piel tras el lavado. Esta doble acción convierte al café en una alternativa práctica y segura para el autocuidado diario en la cocina, sin riesgos de irritación cutánea.