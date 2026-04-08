México

Cae “El Fresa”, presunto líder de una célula del CJNG dedicada a la extorsión en Edomex

El sujeto también es señalado por ordenar un feminicidio como parte de la pugna por el control de la plaza

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Cae "El Fresa" del CJNG en Edomex
"El Fresa" fue detenido junto a seis personas identificadas como integrantes de la misma organización criminal. Foto: SSEM

Por estar implicados en delitos de extorsión, secuestros y hasta un feminicidio, las autoridades del Estado de México detuvieron a siete presuntos integrantes de una célula criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), entre los que se encontraba el líder, apodado “El Fresa”.

La captura de las siete personas se llevó a cabo en dos acciones en el municipio de Tlalmanalco, donde en un primer momento fue ubicado un grupo de cinco de ellos con actitud evasiva en la colonia Pueblo Nuevo.

Los implicados manipulaban bolsas de plástico y, al notar a los policías, intentaron darse a la fuga a bordo de dos motocicletas; sin embargo, los uniformados les cerraron el paso y solicitaron una revisión física tanto para las unidades como a las personas.

Durante la inspección, los policías localizaron 72 bolsas con hierba verde y seca similar a la marihuana, 374 envoltorios con una sustancia cristalina con características del cristal y dos teléfonos celulares.

Detenido "El Fresa" del CJNG en Edomex
Bolsas con drogas aseguradas. Foto: SSEM

Los detenidos fueron identificados como Giovanni “N”, de 30 años; Jesús “N”, de 20 años; Víctor “N”, de 19, y dos menores de edad, quienes refirieron pertenecer a una célula del CJNG.

Cabe señalar que el grupo delictivo al que pertenecerían es señalado por las autoridades mexiquenses por estar implicados en la venta de drogas, cobro de piso y secuestro en los municipios de Tlalmanalco, Chalco y Juchitepec.

Los cinco sujetos detenidos también estarían relacionados con el asesinato de una mujer, ocurrido el pasado 4 de febrero en el mismo municipio.

Así fue detenido “El Fresa”

Derivado de trabajos de investigación, Kevin “N”, alias “El Fresa”, fue localizado en la colonia Bella Vista de Tlalmanalco. El sujeto es señalado como probable líder de la célula delictiva.

En el sitio también se logró la captura de Aline “N”, de 26 años, quien estaría relacionada con el grupo delictivo.

Durante su arresto, las autoridades les aseguraron un arma de fuego tipo escuadra de calibre 9 mm, un cargador y cinco cartuchos útiles, así como 40 envoltorios de posible droga conocida como cristal y un teléfono celular.

Siete detenidos del CJNG en Edomex
Foto: SSEM

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), las investigaciones permitieron vincular a los detenidos con el hallazgo de una mujer sin vida el 4 de febrero.

Las indagatorias refieren que la mujer pudo haber sido asesinada por órdenes de “El Fresa”, esto debido a pugnas por el control de la plaza, por lo que continuarán las investigaciones.

Los siete detenidos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público con sede en el municipio de Chalco, donde se inició la carpeta de investigación correspondiente para determinar su situación jurídica.

Cabe señalar que un reciente arresto relevante se registró el pasado 20 de marzo en el municipio de Lerma, donde las autoridades lograron capturar a Marco Antonio “N”, alias “El Custodio”, quien habría iniciado sus actividades delictivas en el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y después se unió a la Familia Michoacana.

Detienen a "El Custodio" por extorsión en Edomex
Foto: FGJEM

El sujeto se desempeñaba como custodio dentro del penal de Lerma, donde vendía drogas y posteriormente incursionó al reclutamiento de personas para comercializar narcóticos.

Además, las autoridades lo relacionan con delitos de alto impacto en los municipios de Lerma, San Mateo Atenco y Metepec.

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