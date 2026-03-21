México

Del CJNG a la Familia Michoacana: así es como “El Custodio” vendía drogas en un penal de Edomex antes de ser detenido

Marco Antonio “N” se desempeñaba como custodio en el centro de reclusión

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El sujeto fue arrestado por
El sujeto fue arrestado por el delito de extorsión. Foto: FGJEM

Marco Antonio “N”, alias “El Custodio”, fue detenido en el centro del municipio de Lerma del Estado de México por su presunta participación en el delito de extorsión en agravio de un comerciante.

De acuerdo con la investigación realizada por la Fiscalía General de Justicia Mexiquense (FGJEM), el sujeto laboraba como custodio en el penal de Lerma, donde inicialmente se dedicaba a vender drogas para una célula delictiva vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Luego de esto, “El Custodio” fue reclutado presuntamente por la Familia Michoacana por sujetos identificados como Óscar “N”, alias “El Pecha”, y su lugarteniente, Óscar Geovanni “N”, alias “El Gordo Mata”, quienes lo integraron a su célula delictiva.

Dentro de esta estructura criminal, Marco Antonio “N” se encargaba de reclutar a más personas para que vender narcóticos. Asimismo, las autoridades lo relacionan con delitos de alto impacto en los municipios de Lerma, San mateo Atenco y Metepec.

“El Custodio” fue detenido por extorsión: así ocurrió el delito

Foto: FGJEM
Foto: FGJEM

De acuerdo con las pesquisas, fue el 20 de marzo de 2024 cuando Marco Antonio “N” se vio involucrado en una amenaza y extorsión en un restaurante-bar ubicado en Amomolulco, perteneciente al municipio de Lerma.

Marco Antonio “N” y dos personas más arribaron al sitio y se presentaron como integrantes de la Familia Michoacana, por lo que exigieron la cantidad de 200 mil pesos para no hacerle daño a una de las personas que laboraba en el sitio.

Los tres advirtieron que cada mes la víctima debía entregar una cuota económica, ya que en caso contrario atentarían contra su vida y la de su familia, además de no permitirles trabajar.

La víctima no accedió a sus amenazas, por lo que el 21 de marzo del mismo año “El Custodio” y otro hombre arribaron de nueva cuenta al restaurante para realizar detonaciones de arma de fuego contra la fachada del establecimiento.

Tras los hechos, las autoridades lograron identificar a Marco Antonio “N”, por lo que se solicitó una orden de aprehensión en su contra.

“El Comandante” fue recluido en el penal de Lerma, donde vendía drogas para células delictivas

Foto: Captura de pantalla /
Foto: Captura de pantalla / Google Maps

“El Comandante” fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social Lerma, donde quedó a disposición de la Autoridad Judicial para que determine su situación jurídica.

Otro proceso en el que se involucró a un presunto jefe de plaza de la Familia Michoacana se registró este jueves, cuando Armando “N”, alias “Comandante Calleja”, fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de extorsión en contra de un comerciante.

El sujeto fue arrestado en Tlaxcala al ser considerado objetivo prioritario por las autoridades mexiquenses debido a sus actividades delictivas dentro de la organización criminal.

El “Comandante Calleja” también es identificado por fungir como uno de los principales operadores de Josué “N”, un sujeto apodado “El Colibrí”.

(Cortesía)
(Cortesía)

Además, Armando “N” es señalado por operar para los hermanos Hurtado Olascoaga, líderes de la Nueva Familia Michoacana.

Los hechos por los que fue detenido ocurrieron en marzo de 2024, cuando él y otras dos personas amenazaron a una persona con el objetivo de que les diera una cuota mensual de dinero o les haría daño a su familia y negocio.

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