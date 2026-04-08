Barritas de avena, manzana y semillas: snack alto en fibra, energía y omega 3

Las barritas caseras pueden ser mucho más que un simple snack: las barritas de avena, manzana y semillas son saciantes, energéticas y repletas de fibra, ideales para la vianda escolar, el desayuno on the go o una merienda saludable. Son fáciles de preparar, económicas y mucho más nutritivas que cualquier opción industrial.
La combinación de avena arrollada, compota de manzana y una mezcla de semillas (chía, lino, girasol, sésamo) aporta fibra, omega 3, energía de liberación lenta y un sabor natural que gusta a grandes y chicos. Además, no llevan harinas refinadas, ni conservantes, y podés adaptarlas a versión sin azúcar o vegana.
Receta de barritas de avena, manzana y semillas
La base es avena arrollada, compota natural de manzana (casera o de frasco sin azúcar agregada) y semillas a gusto. El resultado: barritas húmedas, crocantes y con dulzor suave.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 35 minutos
- Preparación activa: 10 minutos
- Cocción: 20-25 minutos
Ingredientes
- 2 tazas de avena arrollada
- 1 taza de compota de manzana (sin azúcar)
- 1/3 taza de mezcla de semillas (chía, lino, girasol, sésamo)
- 2-3 cucharadas de miel, azúcar mascabo o stevia (opcional)
- 1 cucharadita de canela en polvo
- 1/3 taza de nueces, almendras o pasas de uva (opcional)
- 1 pizca de sal
Cómo hacer barritas de avena, manzana y semillas, paso a paso
- Precalentar el horno a 170°C.
- En un bol grande, mezclar la avena, las semillas, la canela, la sal y los frutos secos/pasas si usás.
- Agregar la compota de manzana y la miel o endulzante. Mezclar hasta obtener una masa húmeda y moldeable.
- Forrar una placa rectangular con papel manteca y extender la mezcla, presionando bien para que quede compacta.
- Hornear 20-25 minutos, hasta que estén doradas y firmes.
- Dejar enfriar completamente antes de cortar en barritas.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 10-12 barritas medianas.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 95
- Grasas: 3 g
- Carbohidratos: 15 g
- Proteínas: 2 g
Las cifras son estimativas y pueden variar según los ingredientes exactos empleados.
¿Cuánto tiempo se pueden conservar?
En frasco hermético, hasta 1 semana a temperatura ambiente fresca, o 2 semanas en heladera.