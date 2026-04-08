Barritas de avena, manzana y semillas: snack alto en fibra, energía y omega 3

(Gemini)

Las barritas caseras pueden ser mucho más que un simple snack: las barritas de avena, manzana y semillas son saciantes, energéticas y repletas de fibra, ideales para la vianda escolar, el desayuno on the go o una merienda saludable. Son fáciles de preparar, económicas y mucho más nutritivas que cualquier opción industrial.

La combinación de avena arrollada, compota de manzana y una mezcla de semillas (chía, lino, girasol, sésamo) aporta fibra, omega 3, energía de liberación lenta y un sabor natural que gusta a grandes y chicos. Además, no llevan harinas refinadas, ni conservantes, y podés adaptarlas a versión sin azúcar o vegana.

Receta de barritas de avena, manzana y semillas

La base es avena arrollada, compota natural de manzana (casera o de frasco sin azúcar agregada) y semillas a gusto. El resultado: barritas húmedas, crocantes y con dulzor suave.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 35 minutos

Preparación activa: 10 minutos

Cocción: 20-25 minutos

Ingredientes

2 tazas de avena arrollada 1 taza de compota de manzana (sin azúcar) 1/3 taza de mezcla de semillas (chía, lino, girasol, sésamo) 2-3 cucharadas de miel, azúcar mascabo o stevia (opcional) 1 cucharadita de canela en polvo 1/3 taza de nueces, almendras o pasas de uva (opcional) 1 pizca de sal

Cómo hacer barritas de avena, manzana y semillas, paso a paso

Precalentar el horno a 170°C. En un bol grande, mezclar la avena, las semillas, la canela, la sal y los frutos secos/pasas si usás. Agregar la compota de manzana y la miel o endulzante. Mezclar hasta obtener una masa húmeda y moldeable. Forrar una placa rectangular con papel manteca y extender la mezcla, presionando bien para que quede compacta. Hornear 20-25 minutos, hasta que estén doradas y firmes. Dejar enfriar completamente antes de cortar en barritas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 10-12 barritas medianas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 95

Grasas: 3 g

Carbohidratos: 15 g

Proteínas: 2 g

Las cifras son estimativas y pueden variar según los ingredientes exactos empleados.

¿Cuánto tiempo se pueden conservar?

En frasco hermético, hasta 1 semana a temperatura ambiente fresca, o 2 semanas en heladera.