Transportistas de Tlaxcala denuncian secuestro de compañeros tras paro nacional: culpan a la gobernadora y a Sheinbaum

Trasnportistas y trabajadores del campo comenzaron un paro.

Por medio de un comunicado, la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) expresó un enérgico rechazo a presuntos hechos de represión violenta ocurridos en el estado de Tlaxcala contra miembros de dicha organización, quienes, se asegura, se encontraban ejerciendo de manera legítima su derecho constitucional a la libre manifestación.

En su comunicado, al ANTAC responsabiliza de manera directa al gobierno del estado de Tlaxcala por un ataque artero y desmedido, perpetrado contra ciudadanos, que de manera pacífica mantenían una movilización en defensa de sus derechos.

Se señaló que lo ocurrido no se podía minimizar ni justificar bajo ninguna circunstancia, y denunciaron que sus compañeros fueron agredidos con armas de fuego, golpeados y, además, varios de ellos se encuentran desaparecidos, lo cual constituye una violación flagrante a los derechos humanos y a las garantías individuales consagradas en la Constitución de México.

Esos actos, se señaló en el comunicado, no solo representan un abuso de autoridad, sino que evidencian un preocupante uso de la fuerza pública para silenciar la legítima protesta social.

“La criminalización de la lucha transportista y campesina y el uso de la violencia institucional son inaceptables en un Estado que se dice democrático”.

Miembros de la ANTAC señalaron que fueron atacados con gas lacrimógeno.

Se exigió que, de manera inmediata:

- Se presentara con vida a todos los compañeros desaparecidos.

- El cese inmediato de la represión contra el movimiento campesino y transportista.

- Una investigación exhaustiva, imparcial y transparente que sancione a los responsables materiales e intelectuales de los hechos.

- Garantías reales para el ejercicio libre de manifestación y la protesta social.

Se advirtió que los actos no quedarán impunes ni en el olvido, y se señaló que la unidad del gremio campesino y transportista a nivel nacional se mantendrá firme y en pie de lucha ante cualquier intento de intimidación o represión.

“Hoy más que nunca, alzamos la voz con dignidad y exigimos justicia”, se concluyó.

Además, por medio de un video, se responsabilizó Lorena Cuéllar Cisneros, gobernadora del estado, por el ataque que sufrieron los compañeros de la organización y por la desaparición de varios de ellos. Se acusó que se les atacó con gas lacrimógeno, y se dijo que los actos contra los miembros de la ANTAC, no se tolararán.

Además, se pidió la destitución de la gobernadora de Tlaxcala. También se responsabilizó al gobierno federal, nombrando directamente a Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México.