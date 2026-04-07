México

Bloqueos de transportistas: carreteras de México que continúan cerradas hoy 7 de abril

Pese a la reducción de bloqueos reportada por autoridades, usuarios confirman cierres activos en varios puntos clave del país

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Bloqueo de transportistas( FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM)
Bloqueo de transportistas( FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM)

El paro nacional convocado por la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) suma más de 24 horas de movilizaciones en distintas entidades.

Aunque autoridades federales y estatales reportaron una reducción en el número de cierres, testimonios de internautas, reportes de la Guardia Nacional y representantes de las organizaciones confirman que algunos bloqueos continúan la mañana de este martes 7 de abril.

¿En dónde se registran bloqueos?

CALERA, ZACATECAS, 06ABRIL2026.- Productores de la Asociación de Usuarios de Pozos de Riego de Zacatecas y quienes forman parte organización campesina Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), se manifestaron a las puertas de la compañía cervecera Grupo Modelo-AB Inveb, quien produce 19 millones de botellas de cerveza al día, 40 por ciento del total nacional; como parte de las acciones convocadas para el Paro Nacional. Transportistas y contratistas de la propia empresa cervecera, intentaron inhibir la manifestación bloqueando con trailers los accesos a la fábrica. Después de unos minutos de tensión y discusiones, los campesinos se trasladaron a la caseta de cobro “Calera” para tomar de manera pacífica y dar paso libre a todo tipo de vehículos. FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM
CALERA, ZACATECAS, 06ABRIL2026.- Productores de la Asociación de Usuarios de Pozos de Riego de Zacatecas y quienes forman parte organización campesina Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), se manifestaron a las puertas de la compañía cervecera Grupo Modelo-AB Inveb, quien produce 19 millones de botellas de cerveza al día, 40 por ciento del total nacional; como parte de las acciones convocadas para el Paro Nacional. Transportistas y contratistas de la propia empresa cervecera, intentaron inhibir la manifestación bloqueando con trailers los accesos a la fábrica. Después de unos minutos de tensión y discusiones, los campesinos se trasladaron a la caseta de cobro “Calera” para tomar de manera pacífica y dar paso libre a todo tipo de vehículos. FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM

De acuerdo con la información más reciente de autoridades, organizaciones y reportes ciudadanos, estos son los puntos donde persisten afectaciones:

  • Michoacán – Caseta de Contepec

Continúa el cierre total en ambos sentidos. Transportistas y usuarios en redes sociales reportan más de siete horas sin circulación y sin ruta alterna disponible. La ANTAC confirmó en sus redes que el bloqueo seguirá vigente.

  • Guanajuato – Carretera Federal 110 (Pénjamo–La Piedad)

Se mantiene un bloqueo por parte de agricultores y transportistas. Hay reportes de circulación intermitente en algunos tramos, especialmente en los accesos hacia El Mármol y Laguna Larga de Cortés.

  • Morelos – Autopista Siglo XXI, tramo Amilcingo

Autoridades reportaron la reapertura de la vía en la noche del martes; sin embargo, medios locales han dado a conocer que los productores locales advirtieron que el bloqueo continuará si no hay respuestas concretas en la mesa de diálogo.

CALERA, ZACATECAS, 06ABRIL2026.- Productores de la Asociación de Usuarios de Pozos de Riego de Zacatecas y quienes forman parte organización campesina Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), se manifestaron a las puertas de la compañía cervecera Grupo Modelo-AB Inveb, quien produce 19 millones de botellas de cerveza al día, 40 por ciento del total nacional; como parte de las acciones convocadas para el Paro Nacional. Transportistas y contratistas de la propia empresa cervecera, intentaron inhibir la manifestación bloqueando con trailers los accesos a la fábrica. Después de unos minutos de tensión y discusiones, los campesinos se trasladaron a la caseta de cobro “Calera” para tomar de manera pacífica y dar paso libre a todo tipo de vehículos. FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM
CALERA, ZACATECAS, 06ABRIL2026.- Productores de la Asociación de Usuarios de Pozos de Riego de Zacatecas y quienes forman parte organización campesina Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), se manifestaron a las puertas de la compañía cervecera Grupo Modelo-AB Inveb, quien produce 19 millones de botellas de cerveza al día, 40 por ciento del total nacional; como parte de las acciones convocadas para el Paro Nacional. Transportistas y contratistas de la propia empresa cervecera, intentaron inhibir la manifestación bloqueando con trailers los accesos a la fábrica. Después de unos minutos de tensión y discusiones, los campesinos se trasladaron a la caseta de cobro “Calera” para tomar de manera pacífica y dar paso libre a todo tipo de vehículos. FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM
  • Baja California – Carretera Federal 2D Mexicali–San Luis Río Colorado

Aunque la Segob enlistó esta carretera entre las aún activas, horas más tarde la Guardia Nacional informó que la circulación fue restablecida después de la presencia de manifestantes. En redes no hay información de usuarios afectados.

  • Carretera Federal 136 México–Veracruz

Sigue bloqueada.

Así avanzan las negociaciones

La Secretaría de Gobernación indicó que, tras el envío de una propuesta formal a los líderes de las organizaciones, los bloqueos disminuyeron de once a cinco durante la tarde y noche del lunes.

Destacó la instalación de mesas de diálogo y exhortó a los manifestantes a liberar las vialidades y privilegiar las vías institucionales para avanzar en la negociación.

Por su parte, la ANTAC y el FNRCM reiteraron que el paro nacional es indefinido y que mantendrán la presión hasta obtener respuestas concretas a su pliego de demandas. Entre las principales exigencias están la mejora de la seguridad en carreteras, la reducción de costos operativos —especialmente el precio del diésel— y apoyos directos al sector agrícola.

CALERA, ZACATECAS, 06ABRIL2026.- Productores de la Asociación de Usuarios de Pozos de Riego de Zacatecas y quienes forman parte organización campesina Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), se manifestaron a las puertas de la compañía cervecera Grupo Modelo-AB Inveb, quien produce 19 millones de botellas de cerveza al día, 40 por ciento del total nacional; como parte de las acciones convocadas para el Paro Nacional. Transportistas y contratistas de la propia empresa cervecera, intentaron inhibir la manifestación bloqueando con trailers los accesos a la fábrica. Después de unos minutos de tensión y discusiones, los campesinos se trasladaron a la caseta de cobro “Calera” para tomar de manera pacífica y dar paso libre a todo tipo de vehículos. FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM
CALERA, ZACATECAS, 06ABRIL2026.- Productores de la Asociación de Usuarios de Pozos de Riego de Zacatecas y quienes forman parte organización campesina Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), se manifestaron a las puertas de la compañía cervecera Grupo Modelo-AB Inveb, quien produce 19 millones de botellas de cerveza al día, 40 por ciento del total nacional; como parte de las acciones convocadas para el Paro Nacional. Transportistas y contratistas de la propia empresa cervecera, intentaron inhibir la manifestación bloqueando con trailers los accesos a la fábrica. Después de unos minutos de tensión y discusiones, los campesinos se trasladaron a la caseta de cobro “Calera” para tomar de manera pacífica y dar paso libre a todo tipo de vehículos. FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM

En redes sociales, automovilistas y transportistas afectados confirman la persistencia de los bloqueos, especialmente en Michoacán y Guanajuato, y manifiestan su preocupación por la falta de rutas alternas y el impacto en la movilidad y el transporte de mercancías.

La noche del lunes, delegados de las organizaciones se sentaron a dialogar con autoridades federales y estatales para discutir la propuesta recibida, con la expectativa de nuevos encuentros en los próximos días. Mientras tanto, la situación en las carreteras sigue sujeta a cambios según el desarrollo de las mesas de diálogo y la respuesta de las autoridades a las demandas del sector.

Se recomienda a la población y a los automovilistas mantenerse informados a través de canales oficiales, consultar rutas alternas antes de salir y evitar traslados innecesarios en las zonas donde persisten afectaciones.

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