Tras bloqueo de transportistas, Claudia Sheinbaum lanza mensaje: siempre hay diálogo, pero los apoyos son sin intermediarios

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que habrá diálogo con los transportistas y agricultores (FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que los bloqueos realizados por transportistas y campesinos en distintos puntos del país fueron mínimos y no generaron afectaciones mayores, al tiempo que reiteró la disposición permanente de su gobierno para mantener el diálogo con los sectores inconformes.

Durante su posicionamiento, la mandataria subrayó que su administración atenderá las demandas sociales mediante canales institucionales, pero dejó en claro que no se retomarán prácticas del pasado relacionadas con la entrega de recursos económicos a organizaciones.

“Se atiende, siempre va a haber diálogo, lo que sí es que no vamos a regresar al esquema, donde se da el dinero a las organizaciones, eso sí ya no”, destacó la presidenta.

Sheinbaum Pardo mencionó que antes se le daba el recurso a una organización y al líder en turno, este recibía el dinero y lo repartía a los que eran parte de esa organización, “nosotros no, abrimos para un padrón y se apunta quien quiera participar”.

Dos bloqueos activos

Claudia Sheinbaum diálogo con transportistas y agricultores La Mañanera del Pueblo

Sheinbaum explicó que, en la mayoría de los casos, las autoridades lograron implementar alternativas viales para evitar afectaciones significativas tanto al transporte de carga como al de pasajeros. Estas acciones permitieron mantener la circulación en diversas zonas del país, pese a las protestas.

“Muchos de ellos, se pudo hacer una vía alterna, para que no tuvieran mucho problema los vehículos de carga como de pasajeros para poder pasar; en algunos casos levantaron (las plumas) de las casetas”, señaló.

Asimismo, reconoció que, hasta la mañana de este día, únicamente se registran dos bloqueos activos en territorio nacional. Uno de ellos se localiza en Guanajuato, donde autoridades federales y estatales ya sostienen mesas de diálogo con los manifestantes para buscar una solución.

El segundo bloqueo se ubica en Baja California, donde, según detalló, ya existe una vía alterna que permite reducir las afectaciones al tránsito.

Plan frijol

CALERA, ZACATECAS, 14OCTUBRE2025.- Productores agrícolas de Zacatecas, de por lo menos 20 organizaciones de campesinos y productores realizan bloqueos intermitentes en las principales carreteras federales y las oficinas de dependencias, como parte de la protesta nacional por la dignidad del campo. Los campesinos se movilizaron con tractores y diversa maquinaria agrícola a las casetas de cobro de Osiris, en la autopista a Aguascalientes, y a la caseta de Calera, en la vía que comunica a la capital con Fresnillo; en donde tiraron varios de sus productos, entre ellos costales de cebolla que ya no pudieron vender en el mercado, por el bajo costo. Las demandas principales: deslindar a los granos del Tratado de Libre Comercio (T-MEC) debido a la gran desventaja de los productores nacionales ante los estadounidenses y canadienses; Además, que se formen canales comerciales directos para que los productos agrícolas sean distribuidos directamente por el campesino, quien recibe pagos muy bajos mientras que en el mercado los cultivos alcanzan precios desorbitados. FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM

Sheinbaum puso de ejemplo a Zacatecas. Allí se implementa el Plan Frijol, un programa que permite a los agricultores mejorar la semilla. Luego, se realiza el acopio y se establece un precio de garantía para la compra de la misma.

Bajo este programa, la presidenta dijo que su gobierno logró acopiar el doble, donde agricultores pidieron que se hiciera más, pero algunos de ellos venían con organizaciones.

“En la Asamblea, dije: ‘los apoyos se dan de manera directa al productor, no se dan a través de organizaciones”, reiteró.

La presidenta reiteró que su gobierno prioriza la gobernabilidad y el entendimiento con los distintos sectores sociales. Sin embargo, lo hace bajo un nuevo modelo que busca evitar prácticas que en el pasado derivaron en discrecionalidad en el uso de recursos públicos, justificadas por ser diputados del PRI, PAN o Morena.

Finalmente, Sheinbaum insistió en que el diálogo seguirá siendo la principal herramienta para resolver conflictos y que serán apoyados conforme al presupuesto ante la baja de los precios de los granos, con la suma de los gobiernos estatales